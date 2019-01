Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kémelhárítás helyettes főnöke jelentette be, hogy a kínai állampolgár mellett egy lengyelt is őrizetbe vettek. Három hónapot töltenek majd vizsgálati fogságban. Maciej Wasik csak annyit közölt az üggyel kapcsolatban, hogy a Huawei lengyelországi irodáiban házkutatásokat tartanak.","shortLead":"A kémelhárítás helyettes főnöke jelentette be, hogy a kínai állampolgár mellett egy lengyelt is őrizetbe vettek. Három...","id":"20190111_Ez_mar_kozel_van_kemkedes_miatt_letartoztattak_a_Huawei_egyik_kinai_emberet_Lengyelorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2000cd4-e7cf-478e-82ac-3b290c70e1d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190111_Ez_mar_kozel_van_kemkedes_miatt_letartoztattak_a_Huawei_egyik_kinai_emberet_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. január. 11. 11:45","title":"Ez már közel van: kémkedés miatt letartóztatták a Huawei egyik kínai emberét Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","shortLead":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","id":"20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056fd2e-2b30-4f93-bb5d-bb0116960368","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","timestamp":"2019. január. 10. 18:01","title":"Lesz, ahol -15 fok lesz pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Tiszta idővesztegetés\" tárgyalni a kongresszus demokrata párti vezetőivel – írta szerdán Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök, miután a Fehér Házban folytatott tárgyalásokon felállt és otthagyta tárgyalópartnereit. ","shortLead":"\"Tiszta idővesztegetés\" tárgyalni a kongresszus demokrata párti vezetőivel – írta szerdán Twitter-bejegyzésében Donald...","id":"20190110_donald_trump_chuck_schumer_nancy_pelosi_demokrata_part_kormanyzati_leallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce5f35f-7467-4a8a-be43-6363331f7737","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_donald_trump_chuck_schumer_nancy_pelosi_demokrata_part_kormanyzati_leallas","timestamp":"2019. január. 10. 06:26","title":"Trump kisétált a demokratákkal tartott tárgyalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen kérdést tehetett fel a miniszterelnöknek munkatársunk a csütörtöki kormányinfón, mielőtt a kényelmetlen téma miatt végleg beléfojtották a szót. Orbán Viktor szerint nincs ott semmi látnivaló, ahol legközelebbi barátja – immár az ország leggazdagabb embere – százmilliárdos nagyságrendben nyer el állami megrendeléseket. ","shortLead":"Egyetlen kérdést tehetett fel a miniszterelnöknek munkatársunk a csütörtöki kormányinfón, mielőtt a kényelmetlen téma...","id":"20190110_Igy_razta_le_magarol_Orban_a_Meszaros_Lorinc_gyarapodasat_firtato_kerdeseinket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f5cd6f-1f85-4d1f-9ea8-a44fa2d7965f","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Igy_razta_le_magarol_Orban_a_Meszaros_Lorinc_gyarapodasat_firtato_kerdeseinket","timestamp":"2019. január. 10. 15:33","title":"Így rázta le magáról Orbán a Mészáros Lőrinc gyarapodását firtató kérdéseinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Finnországban a nyolcvanas évek végén indult a meg a „lakást mindenkinek” program. Ekkortájt az öt és fél milliós országban kb. húszezer hajléktalan élt az utcákon. ","shortLead":"Finnországban a nyolcvanas évek végén indult a meg a „lakást mindenkinek” program. Ekkortájt az öt és fél milliós...","id":"20190110_Nem_buntettek_hanem_megszuntettek_a_hajlektalansagot_a_finnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2f8562-b78a-405f-aa83-8373c9579149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Nem_buntettek_hanem_megszuntettek_a_hajlektalansagot_a_finnek","timestamp":"2019. január. 10. 09:57","title":"Nem büntették, hanem megszüntették a hajléktalanságot a finnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Michael Cohen meghallgatását a televízió is közvetíti majd.","shortLead":"Michael Cohen meghallgatását a televízió is közvetíti majd.","id":"20190111_Nyilvanos_kongresszusi_meghallgatason_vesz_reszt_Trump_bortonre_itelt_volt_ugyvedje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdabc51-c271-46a3-9cfe-0261e878b0fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Nyilvanos_kongresszusi_meghallgatason_vesz_reszt_Trump_bortonre_itelt_volt_ugyvedje","timestamp":"2019. január. 11. 05:23","title":"Nyilvános kongresszusi meghallgatáson vesz részt Trump börtönre ítélt volt ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerintük ugyanis csak arra használják őket, hogy pénzt vegyenek el a szegényektől.","shortLead":"Szerintük ugyanis csak arra használják őket, hogy pénzt vegyenek el a szegényektől.","id":"20190110_Sorra_rongaljak_a_traffipaxokat_Franciaorszagban_a_sargamellenyes_tuntetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f073270-51a3-4f6a-93ca-dbb59512cb98","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Sorra_rongaljak_a_traffipaxokat_Franciaorszagban_a_sargamellenyes_tuntetok","timestamp":"2019. január. 10. 18:55","title":"Sorra rongálják a traffipaxokat Franciaországban a sárgamellényes tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal könnyebb lesz az életük a jövőben azoknak a felhasználóknak, akiknek több profiljuk is van Instagramon. A nekik segítő új funkció hasznos, de nem érdemes túl sokszor használni.","shortLead":"Sokkal könnyebb lesz az életük a jövőben azoknak a felhasználóknak, akiknek több profiljuk is van Instagramon. A nekik...","id":"20190111_instagram_poszt_bejegyzes_felhasznaloi_fiok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fe4f30-a022-47ee-b45c-9c43d58ff6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_instagram_poszt_bejegyzes_felhasznaloi_fiok","timestamp":"2019. január. 11. 11:03","title":"Jött egy új funkció az Instagramba, sokan örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]