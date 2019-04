Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egyre több az ukrajnai beteg a kisvárdai kórházban, sok a visszaélésgyanús eset.

\r

Egyre több az ukrajnai beteg a kisvárdai kórházban, sok a visszaélésgyanús eset.

\r

Egyre dagad az ukrajnai-magyar botrány ","shortLead":"A régi NDK-technikát szépen felújították és némi modernséggel is megfűszerezték a kis Trabit. A régi NDK-technikát szépen felújították és némi modernséggel is megfűszerezték a kis Trabit. Ekkor a tervezetet május 20-áig az ügyfélkapun keresztül az erre a célra kialakított webes felületen javíthatja, kiegészítheti, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallást nyújthat be. Ugyan mindenki kap adóbevallási tervezetet a NAV-tól, előfordulhat, hogy az ember nem ért egyet az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal. Ekkor a tervezetet május 20-áig az ügyfélkapun keresztül az erre a célra kialakított webes felületen javíthatja, kiegészítheti, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallást nyújthat be. A fő tudnivalókat szedte össze az Adózóna. Vannak helyzetek, amikor nem szabad elfogadni az adóbevallást, amit a NAV kínál A magyar külügyminiszter szerint sértő és tiszteletlen, ahogy az EU játszik a törökökkel a csatlakozás ígérgetésével. Természetesen a migránsok is előkerültek. Szijjártó Péter az EU-nak: Több tiszteletet a törököknek! A stuttgarti márka legnagyobb divatterepjárója komoly teljesítményű benzin- és dízelmotorokkal készül. És akár a 2,5 millió forintos nagycsaládos állami kedvezmény is igényelhető lesz rá. És akár a 2,5...","id":"20190423_7_ulessel_tamad_a_mercedes_gls_ami_meg_a_bmw_x7nel_is_nagyobb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5292f3fc-15de-4e22-80ab-38ea64478e62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_7_ulessel_tamad_a_mercedes_gls_ami_meg_a_bmw_x7nel_is_nagyobb","timestamp":"2019. április. 23. 11:21","title":"7 üléssel támad a Mercedes GLS, ami még a BMW X7-nél is nagyobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig az eredeti javaslatot már felpuhították. A gender szóról is a liberális propaganda jut Donald Trumpék eszébe.\r

Pedig az eredeti javaslatot már felpuhították. A gender szóról is a liberális propaganda jut Donald Trumpék eszébe.

","id":"20190423_Vetoval_fenyegeti_az_USA_az_ENSZ_nemi_eroszak_elleni_javaslatat_mert_abortusztamogatast_olvas_ki_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246ac969-bd23-4df3-9032-9b7985df8cbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Vetoval_fenyegeti_az_USA_az_ENSZ_nemi_eroszak_elleni_javaslatat_mert_abortusztamogatast_olvas_ki_belole","timestamp":"2019. április. 23. 09:47","title":"Vétóval fenyegeti az USA az ENSZ nemi erőszak elleni javaslatát, mert abortusztámogatást olvas ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e473af1-38b6-464c-bd4d-b3ea85430689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatodik alkalommal indul a Nagy-Szín-Pad! A verseny nyertese a nagyobb fesztiválok nagyszínpadaira kap belépőt.\r

\r

Hatodik alkalommal indul a Nagy-Szín-Pad! A verseny nyertese a nagyobb fesztiválok nagyszínpadaira kap belépőt.

\r

Lesz még egy zenekar a Sziget-nagyszínpadon, de a nevére még várni kell