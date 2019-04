Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hét végén vagy a jövő hét elején érkezhet meg a vegyileg szennyezett olaj a Barátság vezetéken át a fehéroroszok szerint.","shortLead":"A hét végén vagy a jövő hét elején érkezhet meg a vegyileg szennyezett olaj a Barátság vezetéken át a fehéroroszok...","id":"20190425_Szennyezett_orosz_olajjal_fenyegetik_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f6c4d9-f55e-494b-b397-d86b0d9ca810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Szennyezett_orosz_olajjal_fenyegetik_Magyarorszagot","timestamp":"2019. április. 25. 18:41","title":"Szennyezett orosz olaj fenyegetheti Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Árokba hajtott egy kamion az M70-esen, senki nem sérült meg.\r

\r

","shortLead":"Árokba hajtott egy kamion az M70-esen, senki nem sérült meg.\r

\r

","id":"20190424_Utlezaras_Letenyenel_baleset_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efe8c54-ea89-45db-b5c1-f22efbc83a84","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Utlezaras_Letenyenel_baleset_miatt","timestamp":"2019. április. 24. 06:21","title":"Útlezárás Letenyénél baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha nem is mérhető az élőknek és a holtaknak a Trónok harca tévésorozatban várható nagy összecsapásához, minden eddiginél nagyobb tétje lesz az európai parlamenti választásnak. Matteo Salvini budapesti látogatásával a populisták erőt demonstrálnak, ám dühükön kívül semmiben sem értenek egyet, olvasható az e heti HVG-ben. ","shortLead":"Ha nem is mérhető az élőknek és a holtaknak a Trónok harca tévésorozatban várható nagy összecsapásához, minden...","id":"20190424_populistak_matteo_salvini_budapesten_europai_parlamenti_valasztasok_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6e5ac6-c692-4214-b0d9-7f79e39e8aae","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_populistak_matteo_salvini_budapesten_europai_parlamenti_valasztasok_orban_viktor","timestamp":"2019. április. 24. 12:02","title":"Kezdődik az EU-s Trónok harca, a populisták is sorakozót fújnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ce7cf4-c007-445e-b45e-93ff7078a4b2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Évekbe telhet, mire elkészül új budapesti templomával az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (ismertebb nevükön a mormonok), de ha megépül, a környező országból is ide járnak majd az egyház tagjai. Egyelőre a telket keresik. ","shortLead":"Évekbe telhet, mire elkészül új budapesti templomával az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (ismertebb...","id":"20190425_Lenyugozo_lesz_Budapest_legujabb_temploma_de_belulrol_csak_a_hivok_lathatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42ce7cf4-c007-445e-b45e-93ff7078a4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58365b28-c4f6-4116-a7b4-94da143b77ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Lenyugozo_lesz_Budapest_legujabb_temploma_de_belulrol_csak_a_hivok_lathatjak","timestamp":"2019. április. 25. 06:30","title":"Impozáns új temploma lesz Budapestnek, de csak a hívek tehetik be a lábukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szárazság miatt kevesebb élelem az oka, hogy egy gólyát elpusztítottak a társai, és a tojásokat is támadhatják Mikepércsen. A megmentett tojásokat nevelőszülőkhöz vitték a Hortobágyra.\r

\r

","shortLead":"A szárazság miatt kevesebb élelem az oka, hogy egy gólyát elpusztítottak a társai, és a tojásokat is támadhatják...","id":"20190424_Az_aszaly_dramaja_a_kolto_golyakat_tamadjak_tarsaik_Mikepercsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a3d667-9f25-45b3-95e9-081ccb716b22","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Az_aszaly_dramaja_a_kolto_golyakat_tamadjak_tarsaik_Mikepercsen","timestamp":"2019. április. 24. 11:34","title":"Az aszály drámája: a költő gólyákat támadják társaik Mikepércsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legkisebb gyermek megmenekült, ő vezette a rendőröket anyja és testvére holttestéhez. Az apát gyanúsítják. ","shortLead":"A legkisebb gyermek megmenekült, ő vezette a rendőröket anyja és testvére holttestéhez. Az apát gyanúsítják. ","id":"20190425_Holttesteket_talaltak_egy_barlangban_Tenerifen_csaladi_leszamolasrol_lehet_szo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743e1210-a10b-444e-a977-13863cc8bfdd","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Holttesteket_talaltak_egy_barlangban_Tenerifen_csaladi_leszamolasrol_lehet_szo","timestamp":"2019. április. 25. 13:00","title":"Holttesteket találtak egy barlangban Tenerifén, családi leszámolásról lehet szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2ae250-5f49-4584-9d42-2dc9140f644d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség indítványa alapján a bíróság meghosszabbította a terrorcselekménnyel gyanúsított szír férfi letartóztatását.","shortLead":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség indítványa alapján a bíróság meghosszabbította a terrorcselekménnyel gyanúsított szír...","id":"20190424_Meghosszabbitottak_Hasszan_F_letartoztatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a2ae250-5f49-4584-9d42-2dc9140f644d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa3c8c2-4307-4f55-af02-633d0835817e","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Meghosszabbitottak_Hasszan_F_letartoztatasat","timestamp":"2019. április. 24. 15:15","title":"Meghosszabbították Hasszán F. letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Végjáték nem csak arra ad választ, hogy mi történik Thanos univerzumfelezős csettintése után, de érzelemgazdagon, büszkén, és igen, önmagába is szerelmesen összefoglalja az utat, amelyen elkísértük a Marvel Cinematic Universe karaktereit. Akik valamennyire is örömmel vettek részt ezen a sok milliárd dolláros túrán, bizonyára nagyon élvezik majd a 182 perces finálét. Kritika.","shortLead":"A Végjáték nem csak arra ad választ, hogy mi történik Thanos univerzumfelezős csettintése után, de érzelemgazdagon...","id":"20190424_Az_utolso_Bosszuallokfilm_pont_az_a_csodalatos_finale_amit_a_rajongok_megerdemelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fcd547-6fcb-4a53-afbc-81e5a1b15551","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Az_utolso_Bosszuallokfilm_pont_az_a_csodalatos_finale_amit_a_rajongok_megerdemelnek","timestamp":"2019. április. 24. 19:00","title":"Az utolsó Bosszúállók-film pont az a csodás finálé, amit a rajongók megérdemelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]