[{"available":true,"c_guid":"e17f0ae6-b52d-4048-8484-d28110ca9884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház orvosa szerint a férfi és a nő is biztosan meggyógyul. ","shortLead":"A kórház orvosa szerint a férfi és a nő is biztosan meggyógyul. ","id":"20190425_Jobban_van_a_lepfenevel_fertozott_Bekes_megyei_hazaspar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e17f0ae6-b52d-4048-8484-d28110ca9884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7456968-5cdc-405f-9b56-2d1fc4f2bcce","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Jobban_van_a_lepfenevel_fertozott_Bekes_megyei_hazaspar","timestamp":"2019. április. 25. 09:06","title":"Jobban van a lépfenével fertőzött Békés megyei házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf7585b-c99e-41ed-8e4b-69b8da000fe0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mortal Kombat 11 fejlesztői is a mikrotranzakciós modellre építették üzleti stratégiájukat – vagyis arra, hogy a játékon belül vásárolhatunk magunknak ezt-azt. Egy játékos most kiszámolta, ez mit is jelent pontosan.","shortLead":"A Mortal Kombat 11 fejlesztői is a mikrotranzakciós modellre építették üzleti stratégiájukat – vagyis arra...","id":"20190425_mortal_kombat_11_mk11_verekedos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaf7585b-c99e-41ed-8e4b-69b8da000fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d6ae5a-7d7f-405f-ac4a-c8278e7f1122","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_mortal_kombat_11_mk11_verekedos_jatek","timestamp":"2019. április. 25. 15:33","title":"Kiszámolták, mennyi pénzt lehetne a Mortal Kombat 11-ben elkölteni – és igen nagyokat pislogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök állítólag rögtön elfogadta a meghívást. Putyin és Kim Dzsong Un Vlagyivosztokban tárgyaltak. ","shortLead":"Az orosz elnök állítólag rögtön elfogadta a meghívást. Putyin és Kim Dzsong Un Vlagyivosztokban tárgyaltak. ","id":"20190426_Kim_Dzsong_Un_meghivta_magahoz_Putyint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acecc9f2-0dee-45cb-bd0b-6301db518c87","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_Kim_Dzsong_Un_meghivta_magahoz_Putyint","timestamp":"2019. április. 26. 05:30","title":"Kim Dzsong Un meghívta magához Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76895a34-4665-41f0-a8cc-50d148225bce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De áldozatok nincsenek. Pugodában, a törvényszék mögött történt.","shortLead":"De áldozatok nincsenek. Pugodában, a törvényszék mögött történt.","id":"20190425_Ujabb_robbanas_volt_Sri_Lankan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76895a34-4665-41f0-a8cc-50d148225bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34a1bee-989e-43bc-9ec6-7ad8b96128ff","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Ujabb_robbanas_volt_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 25. 08:02","title":"Újabb robbanás volt Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957ffd54-3fc9-4998-9da0-70fb6661055a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"John William King egy fekete férfival végzett brutális kegyetlenséggel. A támadót méreginjekcióval végezték ki. ","shortLead":"John William King egy fekete férfival végzett brutális kegyetlenséggel. A támadót méreginjekcióval végezték ki. ","id":"20190425_Kivegeztek_egy_rasszista_gyilkost_Texasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=957ffd54-3fc9-4998-9da0-70fb6661055a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a9b9c3-2d24-43fd-bc4f-8552a306c667","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Kivegeztek_egy_rasszista_gyilkost_Texasban","timestamp":"2019. április. 25. 11:47","title":"Kivégeztek egy rasszista gyilkost Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd62f76-0478-4f5b-b7f6-70430ef149ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2-1-es hazai sikerét követően idegenben 3-0-ra múlta felül a másodosztályú Soroksárt az elődöntő szerdai visszavágóján.","shortLead":"A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2-1-es hazai sikerét követően...","id":"20190424_budapest_honved_mol_vidi_fc_labdarugo_magyar_kupa_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd62f76-0478-4f5b-b7f6-70430ef149ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c242db-0cd3-4e7e-8917-925b98cf9b83","keywords":null,"link":"/sport/20190424_budapest_honved_mol_vidi_fc_labdarugo_magyar_kupa_donto","timestamp":"2019. április. 24. 17:33","title":"A Honvéd és a Vidi vívja a kupadöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b73b25-fc23-4c16-bd18-a2070556d0f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész 83 éves volt. ","shortLead":"A színész 83 éves volt. ","id":"20190424_Meghalt_a_Dallasban_Cliff_Barnest_alakito_Ken_Kercheval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6b73b25-fc23-4c16-bd18-a2070556d0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58391225-ec3d-4b43-b870-b098c9b18895","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Meghalt_a_Dallasban_Cliff_Barnest_alakito_Ken_Kercheval","timestamp":"2019. április. 24. 21:08","title":"Meghalt a Dallasban Cliff Barnest alakító Ken Kercheval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908965a-ccec-4355-a27f-9da990327fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitter-bejegyzéseket látva nem igazán tudnak mit kezdeni az emberek a tejcsatorna és a tejmirigyek látványával. ","shortLead":"A Twitter-bejegyzéseket látva nem igazán tudnak mit kezdeni az emberek a tejcsatorna és a tejmirigyek látványával. ","id":"20190426_Sokkolta_a_netet_egy_kep_a_noi_mell_nyers_valosagarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7908965a-ccec-4355-a27f-9da990327fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef494a59-3651-496c-9c67-ec59e4f273a2","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Sokkolta_a_netet_egy_kep_a_noi_mell_nyers_valosagarol","timestamp":"2019. április. 26. 11:33","title":"Sokkolta a netet egy kép a női mell nyers valóságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]