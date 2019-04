Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4cf0eb9-9194-46e8-aa9b-9d30cf44beb1","c_author":"Horváth Zoltán","category":"velemeny","description":"\"Sokan kérdik, 'hogyan éltem meg' az akár szellemi édesgyermekemnek is mondható megnyilvánulási formára mért penitenciát\". A HVG-plakátcímlapok kitalálója válaszol. Vélemény. \r

","shortLead":"\"Sokan kérdik, 'hogyan éltem meg' az akár szellemi édesgyermekemnek is mondható megnyilvánulási formára mért...","id":"201917_sekely_e_kej","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4cf0eb9-9194-46e8-aa9b-9d30cf44beb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feac6961-1267-4b8b-aa50-85621fb9d13d","keywords":null,"link":"/velemeny/201917_sekely_e_kej","timestamp":"2019. április. 28. 16:00","title":"Horváth Zoltán: Sekély e kéj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd6c51d-94a5-49bc-92f9-f85c5be308d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére most nem munkanapra esik április 28., nem érhet minket munkahelyi baleset.



","shortLead":"Szerencsére most nem munkanapra esik április 28., nem érhet minket munkahelyi baleset.



","id":"20190428_Tudja_milyen_emleknap_van_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cd6c51d-94a5-49bc-92f9-f85c5be308d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe0aafa-a758-4504-882f-7c84fe362384","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Tudja_milyen_emleknap_van_ma","timestamp":"2019. április. 28. 15:48","title":"Tudja, milyen emléknap van ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fafd520-6dc5-4d1e-bb66-03471091bbd0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kultura","description":"Készíts interjút egy migránssal arról, miért jó letelepedési kötvényt vásárolnia, ha Magyarországra akar jönni! – ilyen erősen átpolitizált feladatokat is kaptak gyerekek egy hétvégi műveltségi vetélkedőn. De a 10-18 éves versenyzőknek Mészáros Lőrinc bőrébe is bele kellett bújni, hogy amellett érveljenek, miért sikeresebbek az üzletben a Facebook-alapító Zuckerbergnél. Az egyik részvevő csapat kiakadt, ezért a zsűri törölte a leginkább politikai kérdést, amit a vetélkedő szervezője azzal indokolt, hogy a csapból is ez folyik manapság, így kisebbeknek is tudni kell.","shortLead":"Készíts interjút egy migránssal arról, miért jó letelepedési kötvényt vásárolnia, ha Magyarországra akar jönni! – ilyen...","id":"20190429_Keszits_interjut_egy_migranssal__kiakadtak_a_szulok_a_politikaba_fulladt_gyerekvetelkedon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fafd520-6dc5-4d1e-bb66-03471091bbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edc965a-24d0-446b-8602-fd2f5c8a3f2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Keszits_interjut_egy_migranssal__kiakadtak_a_szulok_a_politikaba_fulladt_gyerekvetelkedon","timestamp":"2019. április. 29. 12:45","title":"Készíts interjút egy migránssal! – Lőrincezős aktuálpolitikába fulladt egy gyerekvetélkedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettős fronthatás várható. ","shortLead":"Ráadásul kettős fronthatás várható. ","id":"20190429_Ma_is_marad_a_borus_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb697ee-1738-4b91-a177-ec3d67ffa160","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Ma_is_marad_a_borus_ido","timestamp":"2019. április. 29. 05:18","title":"Ma is marad a borús idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3d938-f5b0-4968-826a-ba3f05a7f66d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"sport","description":"Az összeg nem sok: 500 ezer forintot kap a 35 fős utazó csapat, amely le is mondott a mexikói vb-ről, inkább Montenegrót választotta helyette.

","shortLead":"Az összeg nem sok: 500 ezer forintot kap a 35 fős utazó csapat, amely le is mondott a mexikói vb-ről, inkább...","id":"20190429_Nem_utazik_az_orvos_focivalogatott_a_mexikoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3d938-f5b0-4968-826a-ba3f05a7f66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931f9beb-ca8c-4139-a770-024187872389","keywords":null,"link":"/sport/20190429_Nem_utazik_az_orvos_focivalogatott_a_mexikoi","timestamp":"2019. április. 29. 18:40","title":"Nem utazik az orvos-fociválogatott a mexikói vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök Rabatban és Marrákesben folytat majd tárgyalásokat","shortLead":"A házelnök Rabatban és Marrákesben folytat majd tárgyalásokat","id":"20190428_Kover_Laszlo_hivatalos_utra_megy_Marokkoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c5f9c-d55d-496c-bdf0-6fc0057182bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Kover_Laszlo_hivatalos_utra_megy_Marokkoba","timestamp":"2019. április. 28. 16:55","title":"Kövér László hivatalos útra megy Marokkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087be1c0-398e-4aaf-b862-6954ba3f75d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzt, csaknem 12 milliárd forintot, munkahelyteremtésre lehet költeni.","shortLead":"A pénzt, csaknem 12 milliárd forintot, munkahelyteremtésre lehet költeni.","id":"20190429_Minden_idok_legtobb_allami_tamogatasat_tehette_zsebre_a_Mol_uj_tiszaujvarosi_uzeme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087be1c0-398e-4aaf-b862-6954ba3f75d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a3ce57-a397-4d15-bf4c-2c0e022e170c","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Minden_idok_legtobb_allami_tamogatasat_tehette_zsebre_a_Mol_uj_tiszaujvarosi_uzeme","timestamp":"2019. április. 29. 09:58","title":"Minden idők legtöbb állami támogatását tehette zsebre a Mol új tiszaújvárosi üzeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú szabályokat vezet be a politikai hirdetésekre vonatkozóan.","shortLead":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú...","id":"20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75507f31-8178-49bf-a297-90098ec6b9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","timestamp":"2019. április. 29. 14:03","title":"Új politikai szabályokat vezet be a Facebook, Magyarországon is kötelező lesz betartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]