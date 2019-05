Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10f2b4a2-1222-4892-927a-dcdef1032f3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A venezuelai fővárosban szerdán meghallgatásra talált Juan Guaidó ellenzéki vezető felhívása, hogy az emberek vonuljanak az utcákra, kikényszerítve Nicolás Maduro elnök távozását a hatalomból. A számos sebesülést és egy halálos áldozatot követelő összecsapások ellenére azonban semmi sem utal arra, hogy fordulat következett volna be az egyre inkább politikai patthelyzetnek tűnő válságban.","shortLead":"A venezuelai fővárosban szerdán meghallgatásra talált Juan Guaidó ellenzéki vezető felhívása, hogy az emberek...","id":"20190502_venezuela_ellenzek_juan_guaido_nicolas_maduro_osszecsapasok_tuntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f2b4a2-1222-4892-927a-dcdef1032f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3a91d3-7d50-49b6-bc36-82832fbdbd64","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_venezuela_ellenzek_juan_guaido_nicolas_maduro_osszecsapasok_tuntetesek","timestamp":"2019. május. 02. 06:15","title":"Kifulladni látszanak a venezuelai ellenzékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fertőzött vaddisznók valószínűleg Romániából jöttek át. ","shortLead":"A fertőzött vaddisznók valószínűleg Romániából jöttek át. ","id":"20190430_Elhullott_vaddisznokban_mutattak_ki_az_afrikai_sertespestist_HajduBiharban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc23621-0ef3-4248-b849-d1dfb94b8334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Elhullott_vaddisznokban_mutattak_ki_az_afrikai_sertespestist_HajduBiharban","timestamp":"2019. április. 30. 15:48","title":"Elhullott vaddisznókban mutatták ki az afrikai sertéspestist Hajdú-Biharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82b85ba-beea-4fc6-acc6-db3acb5d43f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mi történik, ha keresztezzük a virtuális valóságot a dodzsemmel? Egy teljesen új élmény.","shortLead":"Mi történik, ha keresztezzük a virtuális valóságot a dodzsemmel? Egy teljesen új élmény.","id":"20190430_nemetorszag_erlebnispark_schloss_thurn_vidampark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e82b85ba-beea-4fc6-acc6-db3acb5d43f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce0a587-e850-478e-a1f6-6b194359a4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_nemetorszag_erlebnispark_schloss_thurn_vidampark","timestamp":"2019. április. 30. 14:03","title":"Videó: Egy német vidámpark újragondolta a dodzsemezést, és hihetetlenül menő lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfcec4d-7465-4528-a509-ccacf9f6f96f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dublini viaszmúzeumban a vastrónon ül Daenerys. Vagy legalábbis egy kicsit rá hasonlító szőke nő.","shortLead":"A dublini viaszmúzeumban a vastrónon ül Daenerys. Vagy legalábbis egy kicsit rá hasonlító szőke nő.","id":"20190430_Persze_hogy_van_mar_viaszszobor_a_Sarkanyok_Anyjarol_De_leginkabb_rohogni_lehet_rajta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bfcec4d-7465-4528-a509-ccacf9f6f96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c0d5a-6a1f-4a33-8235-eb481d0dfa05","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Persze_hogy_van_mar_viaszszobor_a_Sarkanyok_Anyjarol_De_leginkabb_rohogni_lehet_rajta","timestamp":"2019. április. 30. 10:31","title":"Persze, hogy van már viaszszobor a Sárkányok Anyjáról. De leginkább röhögni lehet rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a2a54b-cad8-46f4-9867-359168fccd43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Bugattinak nemcsak a vételára sokkolóan magas, hanem minden egyéb költsége is.","shortLead":"Egy Bugattinak nemcsak a vételára sokkolóan magas, hanem minden egyéb költsége is.","id":"20190502_horror_draga_egy_csucsbugatti_havi_biztositasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1a2a54b-cad8-46f4-9867-359168fccd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81248c1-7a62-41c1-bc61-56815d9d434f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_horror_draga_egy_csucsbugatti_havi_biztositasa","timestamp":"2019. május. 02. 08:21","title":"Horrordrága egy csúcs-Bugatti havi biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d911b6-c90e-41f5-8706-56808d097f24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint több gyereket is megpróbáltak leszólítani. ","shortLead":"A helyiek szerint több gyereket is megpróbáltak leszólítani. ","id":"20190430_Gyerekeket_probalnak_autoba_csabitani_Pomazon_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d911b6-c90e-41f5-8706-56808d097f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cc1720-217b-4ca7-a7eb-3bcfb612085c","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Gyerekeket_probalnak_autoba_csabitani_Pomazon_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 30. 21:26","title":"Gyerekeket próbálnak autóba csábítani Pomázon, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c93f849-334a-40b7-8d25-fe3dc8c5497d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs aukciós idény szenzáció nélkül, ezúttal a Virág Judit Galéria tavaszi aukciója rukkolt elő egy 107 év lappangás után előkerült kubista képpel, Dénes Valéria Bruges-t, a belga kisvárost ábrázoló monumentális festményével.","shortLead":"Nincs aukciós idény szenzáció nélkül, ezúttal a Virág Judit Galéria tavaszi aukciója rukkolt elő egy 107 év lappangás...","id":"20190430_Tobb_mint_szaz_ev_utan_kerult_elo_egy_remekmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c93f849-334a-40b7-8d25-fe3dc8c5497d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69ca8ac-3d14-4ac4-83fb-dc953181f113","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Tobb_mint_szaz_ev_utan_kerult_elo_egy_remekmu","timestamp":"2019. április. 30. 11:49","title":"Több mint száz év után került elő egy remekmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7929c3-948a-4f41-ae82-c038ca891814","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem és Fábri Zoltán Körhinta című alkotásait követően idén már negyedik alkalommal válogatott be a Magyar Nemzeti Filmalap által restaurált magyar filmklasszikust a cannes-i filmfesztivál „Cannes Classics” című hivatalos programja. A tanúhoz új trailer is készült – mutatjuk.\r

\r

","shortLead":"Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem és Fábri Zoltán Körhinta című alkotásait követően idén már negyedik...","id":"20190430_Virag_elvtars_ez_az_itelet__uj_elozetes_keszult_A_Tanuhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7929c3-948a-4f41-ae82-c038ca891814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c695262-0ed1-49c6-8517-c26abed9ac78","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Virag_elvtars_ez_az_itelet__uj_elozetes_keszult_A_Tanuhoz","timestamp":"2019. április. 30. 12:42","title":"„Elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet!” – új előzetes készült A tanúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]