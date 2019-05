Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754b19a9-ef61-4b11-904b-29d093046bdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munka ünnepe alkalmából különleges grafikával jelentkezik ma főoldalán több országban is a Google.","shortLead":"A munka ünnepe alkalmából különleges grafikával jelentkezik ma főoldalán több országban is a Google.","id":"20190501_a_munka_unnepe_2019_google_logo_ketkezi_munkasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754b19a9-ef61-4b11-904b-29d093046bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d85f7-f028-4466-98be-fd95c8b34572","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_a_munka_unnepe_2019_google_logo_ketkezi_munkasok","timestamp":"2019. május. 01. 07:03","title":"A munka ünnepe 2019: ezzel tiszteleg ma a Google a kétkezi munkások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező három játszmában, 2 óra 39 perc alatt legyőzte a brazil Thiago Monteirót az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás férfi tenisztornán.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három játszmában, 2 óra 39 perc alatt legyőzte a brazil Thiago Monteirót az 586 ezer euró (185...","id":"20190501_fucsovics_marton_thiago_monteiro_muncheni_tenisztorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d627f971-3c7d-4c8f-9aa6-6b7d03fb200c","keywords":null,"link":"/sport/20190501_fucsovics_marton_thiago_monteiro_muncheni_tenisztorna","timestamp":"2019. május. 01. 19:33","title":"Két és fél óra kellett Fucsovicsnak a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óceánok élővilágának megőrzéséért harcoló Sea Shepherd pert indított az intézmény ellen. ","shortLead":"Az óceánok élővilágának megőrzéséért harcoló Sea Shepherd pert indított az intézmény ellen. ","id":"20190501_harminc_capa_pusztult_el_egy_francia_akvariumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5711410-93d2-40aa-9af2-f2e783255dc8","keywords":null,"link":"/elet/20190501_harminc_capa_pusztult_el_egy_francia_akvariumban","timestamp":"2019. május. 01. 18:42","title":"Harminc cápa pusztult el egy francia akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af94155-f636-4eb1-8570-4116442b3e52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három fiatal egy-egy alkalommal négy-öt autót is feltört az aksik és autórádiók miatt. ","shortLead":"Három fiatal egy-egy alkalommal négy-öt autót is feltört az aksik és autórádiók miatt. ","id":"20190501_akkumulator_autofeltores","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1af94155-f636-4eb1-8570-4116442b3e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068f1296-1d52-4190-bae3-ae889519e67a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190501_akkumulator_autofeltores","timestamp":"2019. május. 01. 08:26","title":"Kilenc autó akkumulátorát lopták ki Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccd8789-a133-43a0-96ca-41defafe2507","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A holland csapat 1-0-ra nyert a Tottenham Hotspur vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén.\r

","shortLead":"A holland csapat 1-0-ra nyert a Tottenham Hotspur vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első...","id":"20190430_tottenham_ajax_bajnokok_ligaja_elodonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccd8789-a133-43a0-96ca-41defafe2507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fffa7e-0e1a-4f31-a7e9-f82879c7f4fb","keywords":null,"link":"/sport/20190430_tottenham_ajax_bajnokok_ligaja_elodonto","timestamp":"2019. április. 30. 23:24","title":"Még közelebb a BL-döntőhöz az Ajax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dc0e86-01df-4b03-8d63-3efff45ce131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 11. kerületben mostantól a Bocskai úti iskola helyett Gazdagréten lehet majd sorban állni. ","shortLead":"A 11. kerületben mostantól a Bocskai úti iskola helyett Gazdagréten lehet majd sorban állni. ","id":"20190430_Athelyeztek_a_rettegett_atjelentkezos_szavazokort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1dc0e86-01df-4b03-8d63-3efff45ce131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb50366e-fc80-4bd6-a02c-77b8e5e50280","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Athelyeztek_a_rettegett_atjelentkezos_szavazokort","timestamp":"2019. április. 30. 16:52","title":"Áthelyezték a rettegett átjelentkezős szavazókört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9315707-ef6f-4dea-8645-9d32114f34b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan kampányklip készült civil szervezetek összefogásában, amely az adó egy százalékáról való rendelkezés fontosságára hívja fel a figyelmet.","shortLead":"Szokatlan kampányklip készült civil szervezetek összefogásában, amely az adó egy százalékáról való rendelkezés...","id":"20190430_Ado_egyszazalek_felajanlas_civil_klip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9315707-ef6f-4dea-8645-9d32114f34b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2da7766-bdae-48d1-9148-ffcfd0738864","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Ado_egyszazalek_felajanlas_civil_klip","timestamp":"2019. április. 30. 14:55","title":"Nekünk csak pár mozdulat, mások számára a túlélés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c515b7-8bcf-47e9-a22f-8046d2389cef","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egyre elképesztőbb összegekből csinálnának helyet a Róheim-villában a Corvin-láncosoknak, akik egyébként négy éve ültek össze utoljára. ","shortLead":"Egyre elképesztőbb összegekből csinálnának helyet a Róheim-villában a Corvin-láncosoknak, akik egyébként négy éve ültek...","id":"20190501_Egyre_dagad_a_Corvinlanc_Testulet_elhelyezesenek_koltsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3c515b7-8bcf-47e9-a22f-8046d2389cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d01a41-3e61-4e3e-8388-251fb7d25522","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Egyre_dagad_a_Corvinlanc_Testulet_elhelyezesenek_koltsege","timestamp":"2019. május. 01. 10:10","title":"Egyre dagad a Corvin-lánc Testület elhelyezésének költsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]