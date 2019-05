Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"Dercsényi Dávid - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A globális trendek azt mutatják, hogy a világ számos részén romlik a sajtószabadság helyzete, különösen Amerikában és Kelet-Európában. Nézzük, hogyan állunk a sajtó szabadságával a sajtószabadság napján.","shortLead":"A globális trendek azt mutatják, hogy a világ számos részén romlik a sajtószabadság helyzete, különösen Amerikában és...","id":"20190503_Ha_ma_csak_egy_abrat_nez_meg_a_magyar_sajtoszabadsag_helyzeterol_ez_legyen_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f19c46-2eda-4c0b-9317-cb2b14c0fde7","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Ha_ma_csak_egy_abrat_nez_meg_a_magyar_sajtoszabadsag_helyzeterol_ez_legyen_az","timestamp":"2019. május. 03. 11:55","title":"\"Ide neutronbomba kell!\" A magyar médiahelyzetről a sajtószabadság napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c836ac-d2a5-406d-a105-cc218e5cf6f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 737-es típusú gép fennmaradt a víz felszínén, mind a 136 utas túlélte a balesetet. A gépen amerikai katonák és honvédelmi minisztériumi dolgozók utaztak, a gép Guantanamóból érkezett.","shortLead":"A Boeing 737-es típusú gép fennmaradt a víz felszínén, mind a 136 utas túlélte a balesetet. A gépen amerikai katonák és...","id":"20190504_Folyoba_csuszott_egy_landolo_repulo_Floridaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c836ac-d2a5-406d-a105-cc218e5cf6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1fbaad-7682-4f53-8263-64d80291dd5a","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Folyoba_csuszott_egy_landolo_repulo_Floridaban","timestamp":"2019. május. 04. 08:23","title":"Folyóba csúszott egy landoló repülő Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656b0600-4eb7-414b-928c-570f405fc94c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt négy évben robbanásszerűen nőttek a bérek. A nyugdíjak azonban csak lényegesen kisebb mértékben. Az eredmény: ma csaknem 45 ezer forint „hiányzik” az átlagnyugdíjból. A trend alapján egyértelmű, hogy a jövő nyugdíjasai egyre nagyobb mértékben lesznek saját megtakarításaikra utalva. Az öngondoskodás szerepe nő. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben robbanásszerűen nőttek a bérek. A nyugdíjak azonban csak lényegesen kisebb mértékben. Az eredmény...","id":"20190502_Durvan_lemaradtak_a_nyugdijak_a_berekhez_viszonyitva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=656b0600-4eb7-414b-928c-570f405fc94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9b7a42-1637-4369-a2e6-bddf97f77c5e","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Durvan_lemaradtak_a_nyugdijak_a_berekhez_viszonyitva","timestamp":"2019. május. 02. 13:40","title":"Durván lemaradtak a nyugdíjak a bérekhez viszonyítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamivel dél előtt érkezett meg a fővárosba az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes, aki előbb Pintér Sándorral, majd Orbán Viktorral tárgyal.","shortLead":"Valamivel dél előtt érkezett meg a fővárosba az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes, aki előbb Pintér...","id":"20190502_matteo_salvini_orban_viktor_pinter_sandor_roszke_helikopter_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee25ea92-f6d2-4115-873d-99bbf2451cff","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_matteo_salvini_orban_viktor_pinter_sandor_roszke_helikopter_targyalas","timestamp":"2019. május. 02. 13:01","title":"Landolt Salvini Budapesten, már a határzár mellett van Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal indul a szezon. ","shortLead":"A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal indul a szezon. ","id":"20190503_Kezdodnek_a_ballagasok_de_van_aki_mar_ma_is_erettsegizik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d0b300-02d5-4d64-a924-cf97168b7639","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kezdodnek_a_ballagasok_de_van_aki_mar_ma_is_erettsegizik","timestamp":"2019. május. 03. 06:01","title":"Kezdődnek a ballagások, de van, aki már ma is érettségizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351f4fb7-6c21-455a-acc5-1b254950c791","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leginkább veszélyeztetett másfél millió menekültet segíti az EU a török segélyszervezetekkel együttműködve.","shortLead":"A leginkább veszélyeztetett másfél millió menekültet segíti az EU a török segélyszervezetekkel együttműködve.","id":"20190502_Elmagyarazta_az_EU_mi_a_celja_a_menekulteknek_adott_bankkartyakkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=351f4fb7-6c21-455a-acc5-1b254950c791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e453f2-bcfd-42a1-9e85-5ef669ca079e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_Elmagyarazta_az_EU_mi_a_celja_a_menekulteknek_adott_bankkartyakkal","timestamp":"2019. május. 02. 19:17","title":"Elmagyarázta az EU, mi a célja a menekülteknek adott bankkártyákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","shortLead":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","id":"20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0bdc31-a26b-4535-a625-caae6441d8de","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","timestamp":"2019. május. 03. 13:52","title":"Eltűnt egy 25 éves magyar az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0b208e-200e-4e85-ba3e-0b684c2f5398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi egyik új szabadalma mutatja, milyen megoldást talált ki a kínai gyártó arra, hogy legyen is notch (szenzorsziget), meg ne is legyen.","shortLead":"A Xiaomi egyik új szabadalma mutatja, milyen megoldást talált ki a kínai gyártó arra, hogy legyen is notch...","id":"20190503_xiaomi_forditott_szenzorsziget_telefonon_tulra_nyulo_notch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0b208e-200e-4e85-ba3e-0b684c2f5398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ead259-dbd9-4674-93e4-bd5388539109","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_xiaomi_forditott_szenzorsziget_telefonon_tulra_nyulo_notch","timestamp":"2019. május. 03. 11:03","title":"A Xiaomi kitalált valami furát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]