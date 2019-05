Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most éppen azért rágtak be, mert a svéd miniszterelnök szerint Magyarországon veszélyben vannak az emberi jogok. ","shortLead":"Most éppen azért rágtak be, mert a svéd miniszterelnök szerint Magyarországon veszélyben vannak az emberi jogok. ","id":"20190510_Bekerette_a_kulugy_a_sved_nagykovetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde5937a-42a4-49af-bc2e-488b2c794c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Bekerette_a_kulugy_a_sved_nagykovetet","timestamp":"2019. május. 10. 18:04","title":"Bekérette a külügy a svéd nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe80e1e-cf12-4f43-8798-9e3d4ac838ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem hardverekben, hanem szolgáltatásban mutatná meg a Samsung, hogy mit tud (az Apple ellenében). Nemsokára jöhet a játékstreaming szolgáltatás a Galaxy-eszközök tulajdonosai számára.","shortLead":"Ezúttal nem hardverekben, hanem szolgáltatásban mutatná meg a Samsung, hogy mit tud (az Apple ellenében). Nemsokára...","id":"20190511_samsung_playgalaxy_link_markanev_levedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe80e1e-cf12-4f43-8798-9e3d4ac838ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fdb16a-478a-4c29-b5f8-3f335daa624c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_samsung_playgalaxy_link_markanev_levedese","timestamp":"2019. május. 11. 08:03","title":"Ilyet mi is tudunk: hamarosan jöhet a Samsung játékletöltési szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Velencei-tó lehet a következő évtized turizmusfejlesztésének nyertese. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Velencei-tó lehet a következő évtized turizmusfejlesztésének nyertese. ","id":"20190511_Gulyas_Gergely_A_Velenceito_egy_kihasznalatlan_aranybanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dccce4e-0e36-4445-8b80-03ed21b12d46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Gulyas_Gergely_A_Velenceito_egy_kihasznalatlan_aranybanya","timestamp":"2019. május. 11. 08:24","title":"Gulyás Gergely: A Velencei-tó egy kihasználatlan aranybánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván Györgynél, Zsámbok és környéke országgyűlési képviselőjénél. A politikus a polgármesterhez irányította.","shortLead":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván...","id":"20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e12ce1f-53a3-4b84-9743-97b20db60cf9","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","timestamp":"2019. május. 10. 19:06","title":"Szél Bernadett: Orbán után a térség fideszes képviselője is lepattintotta a kilencgyerekes családot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7d8236-3c4c-47ca-b3ed-2902217e5f6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hidegvérrel harapott, kalapács végzett vele.","shortLead":"Hidegvérrel harapott, kalapács végzett vele.","id":"20190510_Kigyotamadast_kapott_el_a_kaputelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e7d8236-3c4c-47ca-b3ed-2902217e5f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765c3ac4-ac10-4689-97f0-1de877725830","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Kigyotamadast_kapott_el_a_kaputelefon","timestamp":"2019. május. 10. 11:49","title":"Kígyótámadást kapott el a kaputelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ea132f-5d9c-4448-b351-bf75ab2f3322","c_author":"Oszkai Rita","category":"elet","description":"A Fedél Nélkül szerzőinek a műveiből, a lapban megjelent írásokból áll össze a Kakaóscsiga című előadás, amelyben egy kis kartonbirodalom megtelik emlékekkel, történetekkel és vágyálmokkal. A darab végére nehéz nem levonni a következtetést: senki sem született hajléktalannak, és bárki lehet hajléktalan. ","shortLead":"A Fedél Nélkül szerzőinek a műveiből, a lapban megjelent írásokból áll össze a Kakaóscsiga című előadás, amelyben...","id":"20190508_A_felesege_megfagyott_mellette_mig_o_beszelt_hozza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46ea132f-5d9c-4448-b351-bf75ab2f3322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bcbbae-fc82-453a-831b-4d94284025ab","keywords":null,"link":"/elet/20190508_A_felesege_megfagyott_mellette_mig_o_beszelt_hozza","timestamp":"2019. május. 10. 15:31","title":"A felesége megfagyott mellette, míg ő beszélt hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Ariak_helyett_a_gepek_zaja_igy_nez_ki_most_az_Operahaz_belulrol_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5f02b8-41a7-4976-baed-f0367453c862","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Ariak_helyett_a_gepek_zaja_igy_nez_ki_most_az_Operahaz_belulrol_fotok","timestamp":"2019. május. 10. 17:12","title":"Áriák helyett a gépek zaja: így néz ki most az Operaház belülről (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ázsiai oktatási központról egyeztet a Szegedi Tudományegyetem, a jogi és a gazdasági karokon indulna a képzés.","shortLead":"Ázsiai oktatási központról egyeztet a Szegedi Tudományegyetem, a jogi és a gazdasági karokon indulna a képzés.","id":"20190511_Keletazsiai_uzleti_oktatasi_kozpont_lesz_a_Szegedi_Tudomanyegyetemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f1d48c-c057-4612-bb8a-91940d229ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Keletazsiai_uzleti_oktatasi_kozpont_lesz_a_Szegedi_Tudomanyegyetemen","timestamp":"2019. május. 11. 17:08","title":"Kelet-ázsiai üzleti oktatási központ lesz a Szegedi Tudományegyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]