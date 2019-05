Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében cserél majd gazdát a 80 éves sportkocsi.","shortLead":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében...","id":"20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e0b7ab-b40a-4815-ba22-58bb29e439b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","timestamp":"2019. május. 19. 06:41","title":"Eladó egy darabka történelem, a nácik által pénzelt legelső Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök minden pártelnökkel tárgyal.","shortLead":"Az elnök minden pártelnökkel tárgyal.","id":"20190519_Mar_szeptemberben_valasztas_lehet_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92baeea4-37f2-49cd-9fa6-d0e5d7dfde11","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Mar_szeptemberben_valasztas_lehet_Ausztriaban","timestamp":"2019. május. 19. 14:11","title":"Már szeptemberben választás lehet Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ötös nem volt a héten a lottón, de a négytalálatos szelvényekre is fizettek közel másfélmillió forintot.","shortLead":"Ötös nem volt a héten a lottón, de a négytalálatos szelvényekre is fizettek közel másfélmillió forintot.","id":"20190518_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d00c6f-56be-493b-866f-841366af7ba7","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. május. 18. 20:32","title":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6769671e-e6b7-4e12-b1b2-54869ee7dd8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két hónappal ezelőtt szinte \"észrevétlenül\" tartott megbeszélést Donald Trump és a Google-vezér Sundar Pichai, ami után a Twitterre írt bejegyzést az Egyesült Államok elnöke.","shortLead":"Szűk két hónappal ezelőtt szinte \"észrevétlenül\" tartott megbeszélést Donald Trump és a Google-vezér Sundar Pichai, ami...","id":"20190520_huawei_google_bojkott_android_egyesult_allamok_kina_amerika_sundar_pichai_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6769671e-e6b7-4e12-b1b2-54869ee7dd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bcd614-face-4dc2-b6af-1536cbe673ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_google_bojkott_android_egyesult_allamok_kina_amerika_sundar_pichai_donald_trump","timestamp":"2019. május. 20. 09:45","title":"Huawei-bojkott: rejtélyes bejegyzést tett közzé Trump még márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b979d5-fc8c-4c01-a8e6-f0488f46d571","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nem egyedi eset az, ami egy hete történt, amikor négy sürgősségi centrumból három nem tudta fogadni a legsúlyosabb sérülteket. Az ügyeletek lemondása gyakori, a rendszer minden jel szerint teljesítőképessége határán működik, ám az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szerint minden rendben. \r

