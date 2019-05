Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc79db5c-5266-49af-9fda-75e9408d61cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Superb esetében most először kínált Scout változat megemelt futóművet és megerősített alsó védelmet kapott.","shortLead":"A Superb esetében most először kínált Scout változat megemelt futóművet és megerősített alsó védelmet kapott.","id":"20190524_most_eloszor_ime_az_uj_skoda_superb_terepkombi_kivitele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc79db5c-5266-49af-9fda-75e9408d61cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8dcfb9-fa5c-4da4-af50-1d0df13feece","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_most_eloszor_ime_az_uj_skoda_superb_terepkombi_kivitele","timestamp":"2019. május. 24. 11:21","title":"Most először: íme az új Skoda Superb terepkombi kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy hétben több cég is közölte, nem szakítják meg a Huaweijel kötött együttműködésüket, és továbbra is támogatják a kínai vállalatot.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben több cég is közölte, nem szakítják meg a Huaweijel kötött együttműködésüket, és továbbra is...","id":"20190524_huawei_bojkott_amerikai_kina_gazdasagi_haboru_tsmc_panasonic_interdigital_infineon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f2e58b-9b49-46d6-91cd-7505f3c6a323","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_huawei_bojkott_amerikai_kina_gazdasagi_haboru_tsmc_panasonic_interdigital_infineon","timestamp":"2019. május. 24. 09:36","title":"Nem minden szövetségesét veszítette el a Huawei – ezek a cégek álltak ki mellettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember megsérült. ","shortLead":"Egy ember megsérült. ","id":"20190524_Busz_es_auto_utkozott_a_Huvosvolgyi_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f1ff5b-997f-4124-a7f6-414537ce5cd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_Busz_es_auto_utkozott_a_Huvosvolgyi_uton","timestamp":"2019. május. 24. 16:03","title":"Busz és autó ütközött a Hűvösvölgyi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfb1f53-1140-4989-a941-cc59838a753f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár saját bevallásunk szerint tudjuk, mik az igazán fontos dolgok az életben, ez nem érhető tetten abban, hogy milyen biztosításokat kötünk- derült ki egy friss kutatásból.","shortLead":"Bár saját bevallásunk szerint tudjuk, mik az igazán fontos dolgok az életben, ez nem érhető tetten abban, hogy milyen...","id":"20190525_A_betegsegtol_es_a_balesettol_fel_legjobban_a_magyar_de_megis_a_lakasat_meg_a_kocsijat_biztositja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbfb1f53-1140-4989-a941-cc59838a753f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1163c5f0-ce23-4952-89d2-194768de5d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190525_A_betegsegtol_es_a_balesettol_fel_legjobban_a_magyar_de_megis_a_lakasat_meg_a_kocsijat_biztositja","timestamp":"2019. május. 25. 13:37","title":"A betegségtől és a balesettől fél legjobban a magyar, de mégis a lakását, meg a kocsiját biztosítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választásra tekintettel hétvégén rendkívüli nyitvatartás lesz érvényben a kormányablakokban.","shortLead":"Az EP-választásra tekintettel hétvégén rendkívüli nyitvatartás lesz érvényben a kormányablakokban.","id":"20190525_Hetvegen_is_nyitva_lesznek_az_okmanyirodak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df55c6c9-c09d-4a1b-85be-16a6188c76a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Hetvegen_is_nyitva_lesznek_az_okmanyirodak","timestamp":"2019. május. 25. 08:00","title":"Hétvégén is nyitva lesznek az okmányirodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fehérorosz zsűrit felfüggesztették, Pápai Jociék elődöntőjének pontjait újraszámolták.\r

\r

","shortLead":"A fehérorosz zsűrit felfüggesztették, Pápai Jociék elődöntőjének pontjait újraszámolták.\r

\r

","id":"20190525_Ujraszamolas_megvaltozott_az_Eurovizios_dalfesztival_vegeredmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6842a621-c838-4096-8c3a-115e2558b6ab","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Ujraszamolas_megvaltozott_az_Eurovizios_dalfesztival_vegeredmenye","timestamp":"2019. május. 25. 12:28","title":"Újraszámolás: megváltozott az Eurovíziós dalfesztivál végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus a legesélyesebb Theresa May utódlására.","shortLead":"A politikus a legesélyesebb Theresa May utódlására.","id":"20190524_Boris_Johnson_megszolalt_megint_felhetunk_a_no_deal_Brexittol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813eded5-3b32-45c1-8c25-0131f4bd70fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Boris_Johnson_megszolalt_megint_felhetunk_a_no_deal_Brexittol","timestamp":"2019. május. 24. 16:00","title":"Boris Johnson megszólalt, megint félhetünk a no deal Brexittől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabályozó és biztonságvédelmi rendszer hibájáról kaptak jelzést, ennek végezték az ellenőrzését. ","shortLead":"A szabályozó és biztonságvédelmi rendszer hibájáról kaptak jelzést, ennek végezték az ellenőrzését. ","id":"20190524_Kiderult_miert_allitottak_le_az_egyik_blokkot_Pakson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea55a35d-04ad-4634-aa81-c6f79d8e69ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Kiderult_miert_allitottak_le_az_egyik_blokkot_Pakson","timestamp":"2019. május. 24. 13:51","title":"Kiderült, miért állították le a 3-as blokkot Pakson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]