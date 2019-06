Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b61ae528-ae31-411b-8b50-0f9505252019","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rosszindulatú támadók vehetik át az irányítást a számítógép felett, ha valaki a VLC egy régebbi verzióját használja, ráadásul ismeretlen forrásból származó fájlokat futtat. Két komoly biztonsági rést is találtak a szoftverben.","shortLead":"Rosszindulatú támadók vehetik át az irányítást a számítógép felett, ha valaki a VLC egy régebbi verzióját használja...","id":"20190627_vlc_medialejatszo_korabbi_verzioi_meghekkelhetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61ae528-ae31-411b-8b50-0f9505252019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931c11ae-4703-4a00-b543-5153e84f397a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_vlc_medialejatszo_korabbi_verzioi_meghekkelhetok","timestamp":"2019. június. 27. 11:03","title":"Ha ön is használja a VLC lejátszót, akkor gyorsan frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c337f8e-6d57-43c5-acd0-49902c745a47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencséje volt, hogy az Országgyűlési Őrség tagjai észrevették a biztonsági kamerán. ","shortLead":"Szerencséje volt, hogy az Országgyűlési Őrség tagjai észrevették a biztonsági kamerán. ","id":"20190627_A_Dunaba_szedult_egy_ittas_ferfi_a_Parlament_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c337f8e-6d57-43c5-acd0-49902c745a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc1488a-abee-4669-9d28-070b1340a776","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_A_Dunaba_szedult_egy_ittas_ferfi_a_Parlament_elott","timestamp":"2019. június. 27. 09:30","title":"A Dunába szédült egy ittas férfi a Parlament előtt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bfd643-175d-40fc-9455-814f106c0713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A robbantási műveletet az olasz hadsereg technikusai irányították. Videót és képeket is mutatunk.","shortLead":"A robbantási műveletet az olasz hadsereg technikusai irányították. Videót és képeket is mutatunk.","id":"20190628_Ezrek_evakualasa_utan_felrobbantottak_a_tavaly_leomlott_genovai_hidat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bfd643-175d-40fc-9455-814f106c0713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79f1d47-7dbc-4d55-a0fd-9cefc928c671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Ezrek_evakualasa_utan_felrobbantottak_a_tavaly_leomlott_genovai_hidat__video","timestamp":"2019. június. 28. 10:10","title":"Ezrek evakuálása után felrobbantották a tavaly leomlott genovai hidat – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d12f757-2caa-424c-9d34-4358b13d225e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Dalí, Miró vagy Picasso nevével el lehet adni bármilyen kiállítást, így a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) legújabb tárlatára is várhatóan tömegek lesznek kíváncsiak. Kicsit Budapestre érkezik a párizsi Pompidou Központ, és tárlatból az is kiderül, hogy a kommunisták mételyezték meg a szürrealistákat is. ","shortLead":"Dalí, Miró vagy Picasso nevével el lehet adni bármilyen kiállítást, így a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) legújabb...","id":"20190626_Dali_Magritte_Picasso_pompidou_kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d12f757-2caa-424c-9d34-4358b13d225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aff96ae-272f-45d0-afc0-a06569c2cca6","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Dali_Magritte_Picasso_pompidou_kozpont","timestamp":"2019. június. 26. 21:00","title":"Dalí, Magritte, Picasso: kicsit Budapestre költözött a Pompidou Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14810f7-16d3-44fc-b60a-b6046c5feef3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekben is minden bizonnyal ott lesz a „Made in Hungary” matrica.","shortLead":"Ezekben is minden bizonnyal ott lesz a „Made in Hungary” matrica.","id":"20190626_kecskemet_Mercedes_Benz_CLA_Shooting_Brake","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f14810f7-16d3-44fc-b60a-b6046c5feef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccfef3f-409f-4791-9cfb-78cf259ff371","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_kecskemet_Mercedes_Benz_CLA_Shooting_Brake","timestamp":"2019. június. 26. 15:44","title":"Csak tőlünk a világnak - elindult a Mercedes CLA sportkombi gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2ca1d8-7870-4ff5-bc19-09f9528267e0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csütörtök délután zivatarokkal érkezik a hidegfront.","shortLead":"Csütörtök délután zivatarokkal érkezik a hidegfront.","id":"20190626_Duhongo_kanikulaval_koszon_el_a_nagy_meleg_aztan_jon_megint_az_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b2ca1d8-7870-4ff5-bc19-09f9528267e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf7cc92-3fd8-44a3-8beb-397f8827bb8d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Duhongo_kanikulaval_koszon_el_a_nagy_meleg_aztan_jon_megint_az_eso","timestamp":"2019. június. 26. 18:50","title":"Dühöngő kánikulával köszön el a nagy meleg, aztán jön megint az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És egyelőre csak az egyiknél tudott megszervezni a pótlóbuszozást.","shortLead":"És egyelőre csak az egyiknél tudott megszervezni a pótlóbuszozást.","id":"20190628_Ket_vasutvonalon_is_szunetel_a_kozlekedes_a_csutortoki_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be989667-2f48-47c1-80a0-1e0364af05a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Ket_vasutvonalon_is_szunetel_a_kozlekedes_a_csutortoki_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 28. 08:54","title":"Két vasútvonalon is szünetel a közlekedés a csütörtöki vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 21 éves nőre búvárkodás közben támadtak az állatok. ","shortLead":"A 21 éves nőre búvárkodás közben támadtak az állatok. ","id":"20190627_Harom_capa_mart_halalra_egy_amerikai_turistat_a_Bahamakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b0b07-3093-47d8-be1f-ce4f9de0d166","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Harom_capa_mart_halalra_egy_amerikai_turistat_a_Bahamakon","timestamp":"2019. június. 27. 08:25","title":"Három cápa mart halálra egy amerikai turistát a Bahamákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]