[{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyórás találkozót tart pénteken Oszakában Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a G20-csoport csúcstalálkozója alkalmából - jelentette be Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója.","shortLead":"Egyórás találkozót tart pénteken Oszakában Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a G20-csoport...","id":"20190626_Oszakaban_targyal_penteken_Putyin_es_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d226792c-0050-42ed-930a-96f75671476e","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Oszakaban_targyal_penteken_Putyin_es_Trump","timestamp":"2019. június. 26. 18:19","title":"Oszakában tárgyal pénteken Putyin és Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester Karácsonynak szurkolt.","shortLead":"A főpolgármester Karácsonynak szurkolt.","id":"20190626_Tarlos_gratulalt_Karacsonynak_A_selejtezomerkozes_is_merkozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb94cce-1f80-4b46-9ad9-3e52f4b0f08f","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Tarlos_gratulalt_Karacsonynak_A_selejtezomerkozes_is_merkozes","timestamp":"2019. június. 26. 20:05","title":"Tarlós „gratulált” Karácsonynak: A selejtezőmérkőzés is mérkőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02421ac6-9cbd-4900-be28-67c6b40b174b","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"„30 órányi munka után, és még mindig erősen” – írta egy fiatal indonéz szövegíró a Twitterre, majd visszatért a munkába. ","shortLead":"„30 órányi munka után, és még mindig erősen” – írta egy fiatal indonéz szövegíró a Twitterre, majd visszatért...","id":"jobline_20190625_Az_elfoglaltsag_kulturaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02421ac6-9cbd-4900-be28-67c6b40b174b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a374c315-1fd3-4df5-85da-a286d04ccd61","keywords":null,"link":"/brandchannel/jobline_20190625_Az_elfoglaltsag_kulturaja","timestamp":"2019. június. 26. 15:00","title":"Az elfoglaltság kultúrája – Így ne áldozd fel magad a sikerért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"507be161-4ddc-45d1-b98c-e62d6e81f8d6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A bella figura lényege, hogy az élet minden területét tegyük oly széppé, amilyen széppé csak lehet – éljünk akár Rómában, Londonban vagy Budapesten. Kamin Mohammadi újságírónő praktikus tanácsait követve mi magunk is beépíthetjük a mindennapokba a bella figurát.","shortLead":"A bella figura lényege, hogy az élet minden területét tegyük oly széppé, amilyen széppé csak lehet – éljünk akár...","id":"20190627_bella_figura_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=507be161-4ddc-45d1-b98c-e62d6e81f8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c9aed7-916c-4868-b001-f85047714388","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190627_bella_figura_tippek","timestamp":"2019. június. 27. 14:15","title":"Hogyan valósítsuk meg otthon a bella figurát? Íme 15 tipp a mindennapok megszépítéséhez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7193f6da-f2e1-49db-bfbb-5f1b55fc7ffe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat kriptopénztolvajt kapcsoltak le néhány órája egy összehangolt nyomozás keretében az európai hatóságok. A banda weboldalak lemásolásával szerzett belépési adatokat a felhasználók digitális pénztárcájához.","shortLead":"Hat kriptopénztolvajt kapcsoltak le néhány órája egy összehangolt nyomozás keretében az európai hatóságok. A banda...","id":"20190626_kriptopenz_lopas_bitcoin_eurojust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7193f6da-f2e1-49db-bfbb-5f1b55fc7ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e345b461-584e-4a71-b0ed-159bf424bb40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_kriptopenz_lopas_bitcoin_eurojust","timestamp":"2019. június. 26. 09:33","title":"Ügyes trükkel loptak több millió eurónyi kriptopénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf9361b-0bfb-460b-9091-78af0e99ced8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utánfutóval előírt lassabb tempót nagyon sokan nem tartják be. ","shortLead":"Az utánfutóval előírt lassabb tempót nagyon sokan nem tartják be. ","id":"20190626_vontatas_utanfuto_potkocsi_birsag_traffipax","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bf9361b-0bfb-460b-9091-78af0e99ced8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7571dc02-8a9b-4e37-aa2c-95a64480033c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_vontatas_utanfuto_potkocsi_birsag_traffipax","timestamp":"2019. június. 26. 09:25","title":"80 helyett 130 km/h-val: utánfutóval is vannak traffipaxrekorderek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos rendőrfőnök helyettese Facebook-oldalán.","shortLead":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos...","id":"20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd8a10f-8ae5-47a8-a69c-acfd0bac6a99","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","timestamp":"2019. június. 26. 14:46","title":"Kazahsztánban adják el veséjüket az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb9745-94f5-4b70-989e-a04b94a71c40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha Rosberget Ferrariban akarja látni valaki végre, itt a pillanat.","shortLead":"Ha Rosberget Ferrariban akarja látni valaki végre, itt a pillanat.","id":"20190627_nico_rosberg_ferrari_488_pista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79bb9745-94f5-4b70-989e-a04b94a71c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebe81e-c171-43f5-82fd-a1d5f276e4ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_nico_rosberg_ferrari_488_pista","timestamp":"2019. június. 27. 14:26","title":"Videó: Nico Rosberg kezei közt sírt a Ferrari 488 Pista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]