[{"available":true,"c_guid":"3d0aaa52-086c-4f4b-888c-ea55f7867051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elképzelhető, hogy Trump és Kim csak kezet fognak egymással, mindazonáltal azt is hozzátette, hogy \"egy kézfogás nagyon sokat jelenthet\" - mondta a vasárnapra tervezett találkozóról a dél-koreai elnök.","shortLead":"Elképzelhető, hogy Trump és Kim csak kezet fognak egymással, mindazonáltal azt is hozzátette, hogy \"egy kézfogás nagyon...","id":"20190630_Trump_a_demilitarizalt_ovezetben_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal_a_delkoreai_elnok_is_elkiseri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0aaa52-086c-4f4b-888c-ea55f7867051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb1a902-e98b-45d0-a35f-a313298d1dbd","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Trump_a_demilitarizalt_ovezetben_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal_a_delkoreai_elnok_is_elkiseri","timestamp":"2019. június. 30. 07:23","title":"Trump a demilitarizált övezetben találkozik Kim Dzsong Unnal, a dél-koreai elnök is elkíséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cce248-7593-453f-a8c6-bb4b27921918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Meg kell állítani Orbánt” – mondta a világhírű angol történész.","shortLead":"„Meg kell állítani Orbánt” – mondta a világhírű angol történész.","id":"20190629_Timothy_Garton_Ash_Magyarorszag_tobbe_nem_demokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64cce248-7593-453f-a8c6-bb4b27921918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b09094f-cbea-4871-9548-03ca20c0cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Timothy_Garton_Ash_Magyarorszag_tobbe_nem_demokracia","timestamp":"2019. június. 29. 13:32","title":"Timothy Garton Ash: Magyarország többé nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a006b-be26-4e9e-9825-6355779d5c8c","c_author":"Garami Zoltán","category":"tudomany","description":"Minden idők legnagyobb hatású terméktervezője otthagyja a céget, ahol közel harminc évig dolgozott. Az, hogy Jony Ive távozása – egy tulajdonképpen munkaügyi esemény – vezető hír lett a világ legnépszerűbb hírcsatornáin, jól mutatja, hogy nem egy sima produkciós vezetőről van szó. A világ egyik legnagyobb vállalati tőkeállományát birtokló, ikonikus termékeivel az amerikai kultúra szerves részét képező és azt tevékenyen alakító, hihetetlenül erős termékinnovációs múlttal büszkélkedő cége veszíti el vezéralakját.","shortLead":"Minden idők legnagyobb hatású terméktervezője otthagyja a céget, ahol közel harminc évig dolgozott. Az, hogy Jony Ive...","id":"20190701_apple_jony_ive_oroksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1a006b-be26-4e9e-9825-6355779d5c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04197f0c-526f-4604-8a4f-61dfbd46a4ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_apple_jony_ive_oroksege","timestamp":"2019. július. 01. 11:16","title":"Nehéz örökség: mihez kezd az Apple Jony Ive nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eacfedb-57a9-4290-86a5-c31c8270997a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kétnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a jövő héten. A képviselők hétfőn a kormány tagjait interpellálhatják, kedden pedig az alapvető jogok biztosává választhatják Kozma Ákost, a Független Rendészeti Panasztestület elnökhelyettesét. ","shortLead":"Kétnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a jövő héten. A képviselők hétfőn a kormány tagjait...","id":"20190630_A_lex_Czegledirol_es_a_maganiskolamagantanuloi_statsu_megszunteteserol_is_szavaznak_kedden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eacfedb-57a9-4290-86a5-c31c8270997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883fd3b1-3be8-4429-aeb5-f1f52136faff","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_A_lex_Czegledirol_es_a_maganiskolamagantanuloi_statsu_megszunteteserol_is_szavaznak_kedden","timestamp":"2019. június. 30. 10:17","title":"A lex Czeglédiről és a magántanulói státusz megszüntetéséről is szavaznak kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2cd969-8169-4334-b219-4febf9cc6da2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United labdarúgócsapata ötvenmillió fontért (18 milliárd forint) szerződtette a Crystal Palace-tól Aaron Wan-Bissakát.","shortLead":"A Manchester United labdarúgócsapata ötvenmillió fontért (18 milliárd forint) szerződtette a Crystal Palace-tól Aaron...","id":"20190629_Otvenmillio_fontert_igazolt_vedot_a_Manchester_United","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f2cd969-8169-4334-b219-4febf9cc6da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbc3036-bed5-4d2e-b6cc-97fa92ccddc2","keywords":null,"link":"/sport/20190629_Otvenmillio_fontert_igazolt_vedot_a_Manchester_United","timestamp":"2019. június. 29. 15:43","title":"Ötvenmillió fontért igazolt védőt a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Adócsökkentéssel és bőkezű szociális juttatásokkal készül az őszi parlamenti választásra Lengyelországban a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt, amelynek minden esélye megvan arra, hogy újrázzon.","shortLead":"Adócsökkentéssel és bőkezű szociális juttatásokkal készül az őszi parlamenti választásra Lengyelországban a kormányzó...","id":"201926__lengyel_belpolitika__nepszeru_kormanypart__igeretcunami__bosegszaru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11fa040-fef4-4a1d-9680-15c728840bf1","keywords":null,"link":"/vilag/201926__lengyel_belpolitika__nepszeru_kormanypart__igeretcunami__bosegszaru","timestamp":"2019. június. 30. 09:00","title":"Lengyelországban orbáni recepttel készül újrázni Jaroslaw Kaczynski pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Széchenyi- és József Attila-díjas író, műfordító, irodalomtörténész 88 éves volt.","shortLead":"A Széchenyi- és József Attila-díjas író, műfordító, irodalomtörténész 88 éves volt.","id":"20190629_Meghalt_Ungvari_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a04197-f7a4-4f3e-b6c8-ee5753dc522b","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Meghalt_Ungvari_Tamas","timestamp":"2019. június. 29. 15:13","title":"Meghalt Ungvári Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Negyvennyolc településen folynak még kárelhárítási munkálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, csaknem négyszáz tűzoltó dolgozik csütörtök óta folyamatosan.","shortLead":"Negyvennyolc településen folynak még kárelhárítási munkálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, csaknem négyszáz tűzoltó...","id":"20190630_Meg_otezer_lakasban_nincs_aram_a_csutortoki_vihar_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90795925-986b-4d25-9c70-6100ce12b045","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Meg_otezer_lakasban_nincs_aram_a_csutortoki_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 30. 08:44","title":"Még ötezer lakásban nincs áram a csütörtöki vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]