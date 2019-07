Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a kerettantervek is elkészülnek lassan. A Nemzeti alaptantervből (NAT) húztak 200 oldalt.","shortLead":"És a kerettantervek is elkészülnek lassan. A Nemzeti alaptantervből (NAT) húztak 200 oldalt.","id":"20190710_Mar_el_is_keszult_a_Nat_hazafiasitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ef4fff-911b-426a-9715-bbe505716ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Mar_el_is_keszult_a_Nat_hazafiasitasa","timestamp":"2019. július. 10. 10:08","title":"Már el is készült a NAT hazafiasítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e23e37-4349-41b7-9717-085ae1a399da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sárközy Tamás jogászprofesszorral a HVG hetilap csütörtökön megjelenő számában közlünk interjút. Szerinte nem történt meg az autokratikus áttörés, Magyarország nem hasonlítható az azeri vagy a kazah rendszerhez, bár „nem vitás, hogy vannak autokratikus vonásai” a honi berendezkedésnek.","shortLead":"Sárközy Tamás jogászprofesszorral a HVG hetilap csütörtökön megjelenő számában közlünk interjút. Szerinte nem történt...","id":"20190710_Sarkozy_Akkor_lesz_Magyarorszag_diktatura_ha_lezarjak_a_hatart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12e23e37-4349-41b7-9717-085ae1a399da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec5877b-e4ba-447b-a679-96fda43f905c","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Sarkozy_Akkor_lesz_Magyarorszag_diktatura_ha_lezarjak_a_hatart","timestamp":"2019. július. 10. 12:20","title":"Sárközy: Akkor lesz Magyarország diktatúra, ha lezárják a határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e44918a-7971-4285-a38c-a39cf20787a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiltott hulladékot találtak a papírszemét között, így nem veszik át.","shortLead":"Tiltott hulladékot találtak a papírszemét között, így nem veszik át.","id":"20190709_210_tonna_szemetet_kuld_vissza_Indonezia_Ausztraliaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e44918a-7971-4285-a38c-a39cf20787a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb62e5c-cbb0-45d0-9e95-2d9b41408ad5","keywords":null,"link":"/elet/20190709_210_tonna_szemetet_kuld_vissza_Indonezia_Ausztraliaba","timestamp":"2019. július. 09. 12:46","title":"210 tonna szemetet küld vissza Indonézia Ausztráliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b019d-d8c0-452a-848a-945527147798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állnak jól az EP-s bizottsági elnöki és alelnöki jelölésekkel a fideszesek, ha esetleg uniós biztosnak sem választják meg Trócsányi Lászlót, az ATV szerint Deutsch Tamás lehet a befutó.

","shortLead":"Nem állnak jól az EP-s bizottsági elnöki és alelnöki jelölésekkel a fideszesek, ha esetleg uniós biztosnak sem...","id":"20190710_Deutsch_lehet_a_befuto_ha_Trocsanyi_nem_lehet_EUs_biztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b019d-d8c0-452a-848a-945527147798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e37c54-2742-4a7d-8915-b046a98b74b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Deutsch_lehet_a_befuto_ha_Trocsanyi_nem_lehet_EUs_biztos","timestamp":"2019. július. 10. 11:24","title":"Deutsch lehet a befutó, ha Trócsányi nem lehet EU-s biztos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ki akarta próbálni, tényleg az elmúlt másfél évszázad hiteles, torzításmentes feldolgozása folyik-e az Intézetben. ","shortLead":"Ki akarta próbálni, tényleg az elmúlt másfél évszázad hiteles, torzításmentes feldolgozása folyik-e az Intézetben. ","id":"20190709_A_Veritas_tesztelese_nem_tartott_sokaig_Ungvary_Krisztian_ma_tavozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e84c5a-a907-456a-a370-49b3ab3fc942","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_A_Veritas_tesztelese_nem_tartott_sokaig_Ungvary_Krisztian_ma_tavozott","timestamp":"2019. július. 09. 16:55","title":"Ungváry Krisztián nem sokáig tesztelte a rendszert: ma távozott a Veritas Intézettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","shortLead":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","id":"20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc91330d-1a7e-4f06-94cf-7f1b1add3cca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","timestamp":"2019. július. 10. 10:45","title":"Ma gurul le a futószalagról az utolsó VW Bogár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1e3624-a033-4e22-8d76-a2e364f9c769","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A boltokba hamarosan megérkező új Creator Expert szett több mint ezer alkatrészből áll.","shortLead":"A boltokba hamarosan megérkező új Creator Expert szett több mint ezer alkatrészből áll.","id":"20190710_itt_az_elso_legobol_osszeszerelheto_harleydavidson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b1e3624-a033-4e22-8d76-a2e364f9c769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c8e730-3067-426f-a90a-8146bc5539d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_itt_az_elso_legobol_osszeszerelheto_harleydavidson","timestamp":"2019. július. 10. 11:21","title":"Itt az első Legóból összeszerelhető Harley-Davidson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7b83e8-7d24-43d8-b027-7cea34273a41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Átadták a felújított Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdőt. 3,4 milliárd forintot költöttek a rekonstrukciójára.","shortLead":"Átadták a felújított Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdőt. 3,4 milliárd forintot költöttek...","id":"20190710_pesterzsebet_jodos_sos_furdo_felujitas_megnyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb7b83e8-7d24-43d8-b027-7cea34273a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4c1677-bd2e-40ca-b795-e18bfa57213d","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_pesterzsebet_jodos_sos_furdo_felujitas_megnyitas","timestamp":"2019. július. 10. 14:21","title":"Különleges strandfürdő nyílt meg újra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]