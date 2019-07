Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel, újabbakat készül kiadni – és nem is akármiket tenne a felhasználók elé.","shortLead":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel...","id":"20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234883a0-8f10-4f11-b693-af08645fbde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","timestamp":"2019. július. 15. 10:03","title":"Új játékokkal villantana a Facebook, két sikercímet is átdolgoznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","shortLead":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","id":"20190717_benzinar_mol_tankolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050955a2-6b8d-4ee9-ae31-339a5140c5e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_benzinar_mol_tankolas","timestamp":"2019. július. 17. 05:01","title":"Ismét drágulásra ébredhetnek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","shortLead":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","id":"20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed478e3-a121-4d85-8122-56042fba21c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","timestamp":"2019. július. 16. 22:18","title":"Kerítés szúrta át a combját, a tűzoltóknak kellett levágniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4691fff-1b57-4fcb-bc1f-3ff2eb4fc426","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko volt ukrán elnök hívei tüntettek hétfőn az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) előtt, közülük néhányan az épületbe is behatoltak - közölte Roman Truba, a DBR igazgatója. ","shortLead":"Petro Porosenko volt ukrán elnök hívei tüntettek hétfőn az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) előtt, közülük néhányan...","id":"20190715_Porosenko_tunteto_hivei_bejutottak_az_ukran_Allami_Nyomozo_Iroda_epuletebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4691fff-1b57-4fcb-bc1f-3ff2eb4fc426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe923114-0c81-436b-bd3e-2b6694e36ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Porosenko_tunteto_hivei_bejutottak_az_ukran_Allami_Nyomozo_Iroda_epuletebe","timestamp":"2019. július. 15. 20:58","title":"Porosenko tüntető hívei bejutottak az ukrán Állami Nyomozó Iroda épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Májusban különösen sok volt.","shortLead":"Májusban különösen sok volt.","id":"20190716_Lejart_a_kilakoltatasi_moratorium_ismet_elharapodzott_a_vegrehajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2728a86b-2dc7-46cc-84ef-27dedba512ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Lejart_a_kilakoltatasi_moratorium_ismet_elharapodzott_a_vegrehajtas","timestamp":"2019. július. 16. 10:07","title":"Lejárt a kilakoltatási moratórium, ismét elharapódzott a végrehajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkérdeztük a minisztériumot, hogyan gondolja ezt a leállósávban autózást? ","shortLead":"Megkérdeztük a minisztériumot, hogyan gondolja ezt a leállósávban autózást? ","id":"20190716_Teljesen_be_kell_kamerazni_azt_autopalyaszakaszt_ahol_a_leallosavban_is_lehetne_autozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec4d5c7-f86d-43ef-b23e-3b46ebe19a50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Teljesen_be_kell_kamerazni_azt_autopalyaszakaszt_ahol_a_leallosavban_is_lehetne_autozni","timestamp":"2019. július. 16. 16:02","title":"Teljesen be kell kamerázni azt az autópálya-szakaszt, ahol a leállósávban is lehetne autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59d7e18-cc68-4308-b331-ed43027926c1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebből az egyedi vonalvezetésű sportkocsiból nem túl sok példány készült néhány évtizeddel ezelőtt.","shortLead":"Ebből az egyedi vonalvezetésű sportkocsiból nem túl sok példány készült néhány évtizeddel ezelőtt.","id":"20190717_hazankban_az_egyik_legkulonlegesebb_regi_ferrari__korbefotoztuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b59d7e18-cc68-4308-b331-ed43027926c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e49defc-3828-439f-b502-0efed827564b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_hazankban_az_egyik_legkulonlegesebb_regi_ferrari__korbefotoztuk","timestamp":"2019. július. 17. 06:41","title":"Hazánkban az egyik legkülönlegesebb régi Ferrari – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","shortLead":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","id":"20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcea870-570d-47da-a6a1-117fcf900b3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. július. 16. 12:33","title":"Kiszivárgott képeken az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]