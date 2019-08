Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40bb9db7-67e0-45e4-83b6-44f79401664d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig egy sérültről tudni.","shortLead":"Eddig egy sérültről tudni.","id":"20190810_Lovoldozes_volt_egy_norveg_mecsetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40bb9db7-67e0-45e4-83b6-44f79401664d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7100820b-3ec5-4939-be4a-e28092a7f566","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Lovoldozes_volt_egy_norveg_mecsetben","timestamp":"2019. augusztus. 10. 18:03","title":"Lövöldözés volt egy norvég mecsetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94aadfd0-73ee-4a34-a3ee-6049af00d6cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos összecsapások törtek ki a Templom-hegyen, Jeruzsálemben a rendőrök és a muszlimok között vasárnap két fontos ünnep, egy muzulmán és egy zsidó egybeesésekor - jelentette a helyi média vasárnap.","shortLead":"Súlyos összecsapások törtek ki a Templom-hegyen, Jeruzsálemben a rendőrök és a muszlimok között vasárnap két fontos...","id":"20190811_Zavargasok_tortek_ki_a_jeruzsalemi_Templomhegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94aadfd0-73ee-4a34-a3ee-6049af00d6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9653fa9f-6912-4591-851e-961b8c1eadab","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Zavargasok_tortek_ki_a_jeruzsalemi_Templomhegyen","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:57","title":"Zavargások törtek ki a jeruzsálemi Templom-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d650a7-5858-4dd5-8db8-130e97e3f074","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztés során nem várt problémák merültek fel, így a tehetős vásárlóknak tovább kell várakozniuk. ","shortLead":"A fejlesztés során nem várt problémák merültek fel, így a tehetős vásárlóknak tovább kell várakozniuk. ","id":"20190810_2_eve_debutalt_es_2_evet_kesik_a_mercedes_utcai_F1_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80d650a7-5858-4dd5-8db8-130e97e3f074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db64c5ea-fa5f-492e-bd7a-f0dae25fb841","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_2_eve_debutalt_es_2_evet_kesik_a_mercedes_utcai_F1_autoja","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:21","title":"2 éve debütált és 2 évet késik a Mercedes utcai F1 hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délkeleten lesz a legmelegebb, a meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki.","shortLead":"Délkeleten lesz a legmelegebb, a meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki.","id":"20190810_Vasarnap_akar_35_fok_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a8cc25-442a-4425-867b-adf72588de3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Vasarnap_akar_35_fok_is_lehet","timestamp":"2019. augusztus. 10. 18:18","title":"Vasárnap akár 35 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Inotai András közgazdász szerint súlyos hiba volt csak az autóiparra építeni a magyar gazdaságot, az új \"vállalkozói\" réteg pedig nem versenyképes és fenntartható. ","shortLead":"Inotai András közgazdász szerint súlyos hiba volt csak az autóiparra építeni a magyar gazdaságot, az új \"vállalkozói\"...","id":"20190810_Ez_a_jaradekon_hizlalt_reteg_alkalmatlan_a_fejlodest_biztositani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62392e19-ceba-4acb-84da-eb71379654df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Ez_a_jaradekon_hizlalt_reteg_alkalmatlan_a_fejlodest_biztositani","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:47","title":"\"Ez a járadékon hizlalt réteg alkalmatlan a fejlődést biztosítani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e181cd-bf18-4486-ac21-24b574f0f74e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagyszínpadon a rapperek, az A38 sátorban a rasztások viszik a prímet (képzavar 1), de felüti fejét (képzavar 2) a diszkó-funk és a feminizmus is. Programajánló.","shortLead":"A nagyszínpadon a rapperek, az A38 sátorban a rasztások viszik a prímet (képzavar 1), de felüti fejét (képzavar 2...","id":"20190811_Jamaika_a_jamaikaiake_de_vasarnap_felig_a_Sziget_is_az_ovek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4e181cd-bf18-4486-ac21-24b574f0f74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b0dac5-b650-4561-8f78-3e1949599f13","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Jamaika_a_jamaikaiake_de_vasarnap_felig_a_Sziget_is_az_ovek","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:30","title":"Jamaika a jamaikaiaké, de vasárnap félig a Sziget is az övék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa egy olasz lapnak adott interjújában Európa egységéről, a szuverenizmus és a populizmus veszélyeiről, a migráció megállításáról és bolygónk jövőjéről is beszélt.","shortLead":"Ferenc pápa egy olasz lapnak adott interjújában Európa egységéről, a szuverenizmus és a populizmus veszélyeiről...","id":"20190810_Ferenc_papanak_Hitler_jutott_eszebe_amikor_a_szuverenizmusrol_kerdeztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8c5b28-4d98-4eff-b023-dbcc1b0dc670","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Ferenc_papanak_Hitler_jutott_eszebe_amikor_a_szuverenizmusrol_kerdeztek","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:21","title":"Ferenc pápának Hitler jutott eszébe, amikor a szuverenizmusról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A civilek sokáig küzdöttek a referendumért.","shortLead":"A civilek sokáig küzdöttek a referendumért.","id":"20190810_Nepszavazas_lesz_Revfulopon_legyene_a_kozpontban_forgalmas_vitorlaskikoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8a8f0-bbdd-4c61-adf6-b27466356d25","keywords":null,"link":"/kkv/20190810_Nepszavazas_lesz_Revfulopon_legyene_a_kozpontban_forgalmas_vitorlaskikoto","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:37","title":"Népszavazás lesz Révfülöpön, legyen-e a központban forgalmas vitorláskikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]