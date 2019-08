Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"808a0861-28ba-44de-a3b9-47647723e1e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználó természetesen próbálja meg minden eszközzel megvédeni a számítógépét a támadásoktól, no de mi van akkor, ha épp a legnevesebb hardvergyártók által kínált és a Microsoft által is hitelesített illesztőprogramok sodorják veszélybe a gépét?","shortLead":"A felhasználó természetesen próbálja meg minden eszközzel megvédeni a számítógépét a támadásoktól, no de mi van akkor...","id":"20190814_eclypsium_kutatas_pc_illesztoprogramok_sebezhetoseg_windows_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=808a0861-28ba-44de-a3b9-47647723e1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32872e63-ac32-4bc8-9883-a4631e9e8227","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_eclypsium_kutatas_pc_illesztoprogramok_sebezhetoseg_windows_microsoft","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:03","title":"Minden PC veszélyben? Kapitális sebezhetőségekre bukkantak az illesztőprogramokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jóval felruházta idei első csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót a gyártó, és mivel a T előtagú változat továbbfejlesztésekkel érkezik, érthető, hogy már nagyon várja a tech-világ. Úgy tűnt, meg is van a bemutatkozás dátuma, de állítólag hamis volt az információ.","shortLead":"Minden jóval felruházta idei első csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót a gyártó, és mivel a T előtagú változat...","id":"20190814_oneplus_7t_pro_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cb35bb-cc35-4242-89d9-76c55d878d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_7t_pro_hirek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:03","title":"Kezdődik a találgatás: mikor érkezik a OnePlus csúcstelefonjának utódja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt nyolc évben mindössze 19 alkalommal kellett fegyvert használniuk.","shortLead":"Az elmúlt nyolc évben mindössze 19 alkalommal kellett fegyvert használniuk.","id":"20190815_Ritkan_tuzel_a_magyar_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89163336-5a6a-4542-8ec1-af3301e1cb51","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ritkan_tuzel_a_magyar_rendor","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:19","title":"Ritkán tüzel a magyar rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7396bd2-eaa0-4d58-a5db-c6f3dd5eacd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az élővilágra állítólag nem veszélyes a sűrű fehér hab. ","shortLead":"Az élővilágra állítólag nem veszélyes a sűrű fehér hab. ","id":"20190813_Habzik_a_Garam_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7396bd2-eaa0-4d58-a5db-c6f3dd5eacd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08e3fb5-648b-4453-b70b-869d5700fd10","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Habzik_a_Garam_Szlovakiaban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:13","title":"Habzik a Garam Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az épület felújítása még nem készült el, ám kiderült: a jegybank nem csak a Postapalotát vette meg a Pallas Athéné alapítványoktól, hanem az egész céget, amely a projektet bonyolítja, jórészt a cég adósságának megvásárlásával. Az alapítványok rekordösszeget, majdnem 200 milliárd forintot fektettek a saját cégeikbe. Ugyanakkor százmilliónyi vagyonuk ragadt be a felszámolás alatt álló NHB Bankba, akárcsak a brókerbotrányban érintett ügyfeleknek.","shortLead":"Az épület felújítása még nem készült el, ám kiderült: a jegybank nem csak a Postapalotát vette meg a Pallas Athéné...","id":"20190815_mnb_pallas_athene_alaoitvany_postapalota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1dc3a8-cf4d-4fc6-9d0b-4f103faa5de5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_mnb_pallas_athene_alaoitvany_postapalota","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:30","title":"Furcsa ügylettel szerezte meg a Postapalotát az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2624a7-3112-4a5b-a0c3-fac72a20efb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A művészet ereje, avagy mire képes a festék-spray gyakorlott kezekben.","shortLead":"A művészet ereje, avagy mire képes a festék-spray gyakorlott kezekben.","id":"20190814_a_nap_fotoi_alaposan_atveri_a_szemunket_ez_a_roncs_busz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2624a7-3112-4a5b-a0c3-fac72a20efb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6fd299-7b0d-4dfc-94d6-e3e48425d42b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_a_nap_fotoi_alaposan_atveri_a_szemunket_ez_a_roncs_busz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 06:41","title":"A nap fotói: alaposan átveri a szemünket ez a roncs busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személyautó lesodródott az útról és az árokba csapódott Salgótarján és Vizslás-Újlakpuszta között. ","shortLead":"Egy személyautó lesodródott az útról és az árokba csapódott Salgótarján és Vizslás-Újlakpuszta között. ","id":"20190815_Halalos_baleset_miatt_zartak_le_a_21es_utat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf90051-a671-4cf1-a90d-7270e3815fbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Halalos_baleset_miatt_zartak_le_a_21es_utat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 13:53","title":"Halálos baleset miatt zárták le a 21-es utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8145c3c7-1793-4b45-8b3e-61448b0cb869","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat változott az előző héthez képest a magyar orvoscsapata által szétválasztott hároméves kislányok állapota: Rabeya egész mondatokban beszél már, Rukaya viszont speciális vírusos lázzal küzd, így állapota kritikus.","shortLead":"Sokat változott az előző héthez képest a magyar orvoscsapata által szétválasztott hároméves kislányok állapota: Rabeya...","id":"20190814_Szetvalasztott_sziami_ikrek_az_egyikojuk_mar_beszel_a_masik_gyereknek_viszont_kritikus_az_allapota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8145c3c7-1793-4b45-8b3e-61448b0cb869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d210ab4-cd1b-4484-ac2b-a20709499f35","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Szetvalasztott_sziami_ikrek_az_egyikojuk_mar_beszel_a_masik_gyereknek_viszont_kritikus_az_allapota","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:13","title":"Szétválasztott sziámi ikrek: az egyikőjük már beszél, a másik gyerek viszont életveszélyben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]