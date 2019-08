Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Kár volt föltalálni a pénzt. A Fidesz tud jobbat! Vélemény. ","shortLead":"Kár volt föltalálni a pénzt. A Fidesz tud jobbat! Vélemény. ","id":"20190829_bauer_oseink_tevedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f8e00-b7fe-45d9-91b6-fcfef08da7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_bauer_oseink_tevedese","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:11","title":"Bauer: Őseink tévedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség korlátozott terjesztésű minősített adattal visszaélés vétsége miatt vádat emelt egy 41 éves lajosmizsei férfi ellen, aki egy lajosmizsei nyomda alkalmazottjaként a 2019-es magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika írásbeli érettségi feladatsorok egy részét, illetve a történelem érettségi teljes feladatsorát „kilopta” a munkahelyéről, majd ismerőseinek kiszivárogtatta.","shortLead":"A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség korlátozott terjesztésű minősített adattal visszaélés vétsége miatt vádat emelt egy 41...","id":"20190830_Vadat_emeltek_az_erettsegit_kiszivarogtato_nyomdasz_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7833e221-c6a4-46c9-97ff-b6860fdcfddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417ebf60-99a1-420e-8856-80aee5462c93","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Vadat_emeltek_az_erettsegit_kiszivarogtato_nyomdasz_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:38","title":"Vádat emeltek az érettségit kiszivárogtató nyomdász ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hármas karambol, árokba borulás, szalagkorlátnak ütközés egy órán belül autópályáinkon.\r

\r

","shortLead":"Hármas karambol, árokba borulás, szalagkorlátnak ütközés egy órán belül autópályáinkon.\r

\r

","id":"20190829_Rengeteg_a_baleset_harom_autopalya_is_erintett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b83656-32ae-45c1-9b23-f79f3eb1e460","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Rengeteg_a_baleset_harom_autopalya_is_erintett","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:26","title":"Rengeteg a baleset, három autópálya is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d0351f-3a88-4ea4-ab75-cfab7a23a92d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két család esett egymásnak, vasvilla is előkerült.","shortLead":"Két család esett egymásnak, vasvilla is előkerült.","id":"20190830_Drogugy_miatt_volt_lovoldozes_Rackeven_kilencen_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0d0351f-3a88-4ea4-ab75-cfab7a23a92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d0219f-d5ea-42db-a018-a269a688b892","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Drogugy_miatt_volt_lovoldozes_Rackeven_kilencen_korhazban","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:42","title":"Drogügy miatt volt lövöldözés Ráckevén, kilencen kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a vaddisznóknál terjed a NÉBIH szerint.","shortLead":"Csak a vaddisznóknál terjed a NÉBIH szerint.","id":"20190830_Egesz_telepeken_irtjak_a_disznokat_de_nincs_sertespestis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e05ccc-d6c7-42a3-93cd-73771d23555c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Egesz_telepeken_irtjak_a_disznokat_de_nincs_sertespestis","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:44","title":"Egész telepeken irtják a disznókat, de nincs sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab","c_author":"Hunyadi Réka","category":"velemeny","description":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n a Greenpeace munkatársa.","shortLead":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n...","id":"20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da62cb56-3f00-4dd9-a894-a359317b303d","keywords":null,"link":"/velemeny/20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:30","title":"Lángol a Föld – most mi legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy Fold ugyan még nem került piacra, de a Samsung már a Galaxy Fold 2 bizonyos összetevőihez keres beszállítót.","shortLead":"A Galaxy Fold ugyan még nem került piacra, de a Samsung már a Galaxy Fold 2 bizonyos összetevőihez keres beszállítót.","id":"20190828_samsung_galaxy_fold2_poliimid_uvegfolia_szallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4566b4e8-ba0e-49da-8a02-ab9142e670ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_samsung_galaxy_fold2_poliimid_uvegfolia_szallitasa","timestamp":"2019. augusztus. 28. 10:03","title":"Még nem is árulják a Samsung összehajtható mobilját, de már az utódjáról érkeznek a hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25e0a3e-db11-46a2-9c88-0a4d1055e0f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedeztek egy óriási tömegű exobolygót, amely háromszor nagyobb, mint a Jupiter, a Naprendszer legnagyobb planétája – közölte a Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech).","shortLead":"Felfedeztek egy óriási tömegű exobolygót, amely háromszor nagyobb, mint a Jupiter, a Naprendszer legnagyobb planétája –...","id":"20190830_nagy_tomegu_exobolygo_hr_5183_b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f25e0a3e-db11-46a2-9c88-0a4d1055e0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61f97ca-e82c-443d-bf77-cd0fe09a324e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_nagy_tomegu_exobolygo_hr_5183_b","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:03","title":"Sosem látott, furcsán mozgó, hatalmas bolygót találtak a Naprendszeren kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]