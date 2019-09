Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdték az újbudai Móricz Zsigmond tér és környékének kiürítését, ahol egy világháborús bombát hatástalanítanak a honvédség tűzszerészei vasárnap. Több villamos és busz módosított útvonalon közlekedik.","shortLead":"Megkezdték az újbudai Móricz Zsigmond tér és környékének kiürítését, ahol egy világháborús bombát hatástalanítanak...","id":"20190915_Megkezdodott_a_Moricz_Zsigmond_ter_kornyekenek_kiuritese_bomba_hatastalanitasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e9b124-98cd-45f0-ae98-17669edb8d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Megkezdodott_a_Moricz_Zsigmond_ter_kornyekenek_kiuritese_bomba_hatastalanitasa_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:47","title":"Megkezdődött a Móricz Zsigmond tér környékének kiürítése bomba hatástalanítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vannak részei a fővárosnak, ahol egymillió forinthoz közelít az átlagos négyzetméterár. Vidéken a 300 ezer forintot lépte túl az átlag.","shortLead":"Vannak részei a fővárosnak, ahol egymillió forinthoz közelít az átlagos négyzetméterár. Vidéken a 300 ezer forintot...","id":"20190914_500_ezer_forint_alatti_negyzetmeteraron_nem_is_nagyon_erdemes_budapesti_lakasra_szamitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f6d861-c0f3-4422-b302-3d333d8073d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190914_500_ezer_forint_alatti_negyzetmeteraron_nem_is_nagyon_erdemes_budapesti_lakasra_szamitani","timestamp":"2019. szeptember. 14. 11:07","title":"500 ezer forint alatti négyzetméteráron nem is nagyon érdemes budapesti lakásra számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4b1fc0-3d2d-43b3-8768-8bc5970403a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190913_Fozzon_velunk__kinai_daralt_marhahusos_teszta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a4b1fc0-3d2d-43b3-8768-8bc5970403a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2617fa9f-cf50-419a-b238-543526514637","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Fozzon_velunk__kinai_daralt_marhahusos_teszta","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:51","title":"Főzzön velünk! – kínai darált marhahúsos tészta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0c1e7f-01c8-416e-9a77-87febd679e5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatcsoport 2050-re érné el a kitűzött célt, hogy ezzel is támogassa a Párizsi Egyezmény legambiciózusabb vállalását.","shortLead":"A vállalatcsoport 2050-re érné el a kitűzött célt, hogy ezzel is támogassa a Párizsi Egyezmény legambiciózusabb...","id":"20190915_Nullara_csokkentene_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasat_a_Nestle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a0c1e7f-01c8-416e-9a77-87febd679e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a786ecf8-a4ba-462f-ba16-ec48fe2fb5b9","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Nullara_csokkentene_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasat_a_Nestle","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:16","title":"Nullára csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c4914f-61b4-4c83-8df0-2a7253b4975b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közleményben nem említik, hogy két évvel ezelőtt hogyan váltak el útjaik. ","shortLead":"A közleményben nem említik, hogy két évvel ezelőtt hogyan váltak el útjaik. ","id":"20190913_Vigszinhaz_bucsu_Marton_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c4914f-61b4-4c83-8df0-2a7253b4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c02f0a-ac30-4015-ad46-a9798b686702","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Vigszinhaz_bucsu_Marton_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:40","title":"A Vígszínház is búcsúzik Marton Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ejtőernyősöket szállító gép zuhant le Németországban, a pilóta a becsapódás előtt még el tudta vinni a repülőt olyan távolságra a bázistól, hogy ott ne veszélyeztessen senkit.","shortLead":"Egy ejtőernyősöket szállító gép zuhant le Németországban, a pilóta a becsapódás előtt még el tudta vinni a repülőt...","id":"20190914_Tizennegy_ember_eletet_megmentve_halt_meg_egy_magyar_pilota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203a8427-72c3-4e9a-a4bc-26dc1fa86aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Tizennegy_ember_eletet_megmentve_halt_meg_egy_magyar_pilota","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:37","title":"Tizennégy ember életét megmentve halt meg egy magyar pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7eb6fa-5124-4727-9cdf-47a2687bd0b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Függetlenként, a DK és Márki-Zay Péterék támogatásával indul a meteorológus a polgármesteri posztért.","shortLead":"Függetlenként, a DK és Márki-Zay Péterék támogatásával indul a meteorológus a polgármesteri posztért.","id":"20190914_Partai_Lucia_polgarmesterjelolt_lett_Szarvason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a7eb6fa-5124-4727-9cdf-47a2687bd0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34dcc9eb-b8ee-4600-b83c-d76c37babb0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Partai_Lucia_polgarmesterjelolt_lett_Szarvason","timestamp":"2019. szeptember. 14. 10:33","title":"Pártai Lucia polgármesterjelölt lett Szarvason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b0f2c8-877b-47bd-9c56-5f0b60338091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta tanévnyitóját a Közép-európai Egyetem, az új diákoknak egyelőre nem kell hetente ingázniuk Bécsbe. ","shortLead":"Megtartotta tanévnyitóját a Közép-európai Egyetem, az új diákoknak egyelőre nem kell hetente ingázniuk Bécsbe. ","id":"20190913_Ignatieff_A_CEU_ezutan_is_a_szabadsagot_kepviseli_majd_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b0f2c8-877b-47bd-9c56-5f0b60338091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab731e9-3226-4548-9b7b-6b5b10d8bd72","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Ignatieff_A_CEU_ezutan_is_a_szabadsagot_kepviseli_majd_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:08","title":"Ignatieff: A CEU ezután is a szabadságot képviseli majd Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]