Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"A világon két dolog van, ami minden másnál nehezebben állja az idő próbáját: a szerelem és a pénz. A kettő együtt szinte soha. Ezt mesélik el a Vígszínházban egy nagy buli keretében.","shortLead":"A világon két dolog van, ami minden másnál nehezebben állja az idő próbáját: a szerelem és a pénz. A kettő együtt...","id":"201937__a_nagy_gatsby__party_avigben__megtalalt_nemzedek__gyonyoruek_bolondok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc4e362-9a47-49b3-82e9-d6dda648f944","keywords":null,"link":"/kultura/201937__a_nagy_gatsby__party_avigben__megtalalt_nemzedek__gyonyoruek_bolondok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 20:00","title":"Színes, szélesvásznú amerikai álom A nagy Gatsby a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0c2634-6a0b-4e5d-a032-18d42e96d78a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a most a magyar fővárosba érkezett Chironból garantáltan csak ez az egyetlen példány létezik. Ami ráadásul nem benzinnel, hanem árammal működik.","shortLead":"Ebből a most a magyar fővárosba érkezett Chironból garantáltan csak ez az egyetlen példány létezik. Ami ráadásul nem...","id":"20190916_matol_budapesten_a_legobol_keszitett_11_meretaranyu_mukodokepes_bugatti_chiron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e0c2634-6a0b-4e5d-a032-18d42e96d78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda57196-7910-48ee-b0eb-40dc18461350","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_matol_budapesten_a_legobol_keszitett_11_meretaranyu_mukodokepes_bugatti_chiron","timestamp":"2019. szeptember. 16. 06:41","title":"Mától Budapesten a Legóból készített 1:1 méretarányú, működőképes Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66605bd0-a046-449a-9942-ef10c4a3ef93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a dél-koreai gyártó harmadik N Line sorozatú, sportosra hangolt modellje.","shortLead":"Megérkezett a dél-koreai gyártó harmadik N Line sorozatú, sportosra hangolt modellje.","id":"20190916_mennyi_mindenre_eleg_lehet_100_loero_apro_kis_meregzsak_a_hyundaitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66605bd0-a046-449a-9942-ef10c4a3ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e98937-7cb1-4813-91c5-6529c16b6069","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_mennyi_mindenre_eleg_lehet_100_loero_apro_kis_meregzsak_a_hyundaitol","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:21","title":"Mennyi mindenre elég lehet 100 lóerő: apró méregzsák a Hyundaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","shortLead":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","id":"20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ba92ab-2add-4d79-9222-0f99a7f63717","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:16","title":"Tóta W.: Tarlós Istvánt várják a mikrofonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d023732d-ad77-41f9-bbbe-47ad207e75b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190915_Guantanamorol_szolo_dallal_tert_vissza_a_Who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d023732d-ad77-41f9-bbbe-47ad207e75b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cdee50-3fc0-486e-b819-4264f68c865b","keywords":null,"link":"/kultura/20190915_Guantanamorol_szolo_dallal_tert_vissza_a_Who","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:55","title":"Guantanamóról szóló dallal tért vissza a Who","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2,6 millió nyugdíjasnak vitte vagy viszi ki a posta a rezsiutalványokat, de nem mindenkinek lesz egyszerű dolga, ha érvényesíteni próbálja a rezsiszámlájában a 9 ezer forintot. Összegyűjtöttük a rezsiutalványokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"2,6 millió nyugdíjasnak vitte vagy viszi ki a posta a rezsiutalványokat, de nem mindenkinek lesz egyszerű dolga, ha...","id":"20190916_rezsiutalvany_rezsi_nyugdijas_gaz_aram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9b397f-e050-4c9f-a832-8b9cbe098e17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_rezsiutalvany_rezsi_nyugdijas_gaz_aram","timestamp":"2019. szeptember. 16. 06:30","title":"10+1 részlet, amire figyeljen, ha rezsiutalvánnyal fizetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs egyértelmű esélyese. Így valószínű, hogy novemberben második fordulót tartanak.","shortLead":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs...","id":"20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f83475-3049-4b85-9afd-d1f491dd833e","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:38","title":"A tunéziai Berlusconi részvételével megkezdődött az elnökválasztás az arab országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eurostat felmérése szerint még mindig az autó dominálja a belföldi tömegközlekedést az összes uniós országban. A leginkább Litvániában ülnek autóba az emberek, de mennyire népszerű Magyarországon a négykerék?","shortLead":"Az Eurostat felmérése szerint még mindig az autó dominálja a belföldi tömegközlekedést az összes uniós országban...","id":"20190916_Magyarorszagon_buszoznak_a_legtobbet_az_unios_tagallamok_kozul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d23609-b58f-4d6e-9aa8-19d28b15c9b5","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Magyarorszagon_buszoznak_a_legtobbet_az_unios_tagallamok_kozul","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:14","title":"Magyarországon buszoznak a legtöbbet az uniós tagállamok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]