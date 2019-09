Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arról is beszélt a kisfiú édesanyja, hogy mikor kezdhetik el az életmentő gyógyszerrel a kezelést.","shortLead":"Arról is beszélt a kisfiú édesanyja, hogy mikor kezdhetik el az életmentő gyógyszerrel a kezelést.","id":"20190926_Zente_edesanyja_megerositette_Meszaros_Lorinc_adta_az_utolso_szaz_milliot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af502e1-5d9c-4842-9ea2-504e98254976","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Zente_edesanyja_megerositette_Meszaros_Lorinc_adta_az_utolso_szaz_milliot","timestamp":"2019. szeptember. 26. 20:51","title":"Zente édesanyja megerősítette: Mészáros Lőrinc adta az utolsó százmilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Valami nagyon furcsa történik az autógyártásban Magyarországon és világszerte is. Sorra érkeznek a hírek arról, hogy válságot várnak az iparág szereplői, eközben a környékünkön új gyárak nyílnak, és az újonnan forgalomba állt autók száma is nő. Mi történik?","shortLead":"Valami nagyon furcsa történik az autógyártásban Magyarországon és világszerte is. Sorra érkeznek a hírek arról...","id":"20190927_Egyre_nagyobb_a_baj_az_autoiparban_de_miert_nem_erezzuk_ezt_meg_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeec1c99-bdd7-42e7-b736-7a76decbc2a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_Egyre_nagyobb_a_baj_az_autoiparban_de_miert_nem_erezzuk_ezt_meg_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:30","title":"Egyre nagyobb a baj az autóiparban, és ezt mi sem fogjuk megúszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022a1207-2e4a-4f14-b382-2931abf39611","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Például könyvekkel, amelyekben a szereplők az elfogadás rögös útját járják végig.","shortLead":"Például könyvekkel, amelyekben a szereplők az elfogadás rögös útját járják végig.","id":"20190926_Igy_nevelhetjuk_toleranciara_a_gyereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=022a1207-2e4a-4f14-b382-2931abf39611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdc18ed-a705-46e8-afa9-487caa465871","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190926_Igy_nevelhetjuk_toleranciara_a_gyereket","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:00","title":"Így nevelhetjük toleranciára a gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d67da6-052b-49b5-9479-de6f27bd2494","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bízza a véletlenre a Facebook, hogy ne csak sokat tudjon, de dizájnos is legyen okosszemüvege: a Ray-Ban szemüvegek gyártójával szeretne együttműködni.","shortLead":"Nem bízza a véletlenre a Facebook, hogy ne csak sokat tudjon, de dizájnos is legyen okosszemüvege: a Ray-Ban szemüvegek...","id":"20190926_facebook_ray_ban_szemuveg_luxottica_ar_szemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d67da6-052b-49b5-9479-de6f27bd2494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232506ff-fd38-42f1-a354-ca822fcb436c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_facebook_ray_ban_szemuveg_luxottica_ar_szemuveg","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:33","title":"Mintha Ray-Ban lenne, olyan lehet a Facebook szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyben a bankár titkárnője is érintett, mindketten tagadják a vádat.","shortLead":"Az ügyben a bankár titkárnője is érintett, mindketten tagadják a vádat.","id":"20190927_Ismert_pecsi_bankart_vadolnak_azzal_hogy_tobb_szazmillio_forintot_sikkasztott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152788eb-99bb-43de-9cab-9b24d587f0ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Ismert_pecsi_bankart_vadolnak_azzal_hogy_tobb_szazmillio_forintot_sikkasztott","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:48","title":"Ismert pécsi bankárt vádolnak azzal, hogy több százmillió forintot sikkasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8f6a8e-b5fc-4444-9ad8-bd84bcd9dc01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzt két részletben kapják meg a reformátusok.","shortLead":"A pénzt két részletben kapják meg a reformátusok.","id":"20190926_Ismet_milliardokat_oszt_a_kormany_az_erdelyi_reformatusoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8f6a8e-b5fc-4444-9ad8-bd84bcd9dc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff59c3a-6109-4774-895e-10977bfeaee6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Ismet_milliardokat_oszt_a_kormany_az_erdelyi_reformatusoknak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:21","title":"Ismét milliárdokat oszt a kormány az erdélyi reformátusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb046d37-4423-4ea0-a25d-173fa32725c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többek között a budai és pesti rakpartokat is lezárják.","shortLead":"Többek között a budai és pesti rakpartokat is lezárják.","id":"20190926_Komoly_forgalomkorlatozasok_lesznek_a_hetvegen_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb046d37-4423-4ea0-a25d-173fa32725c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ca843d-71d5-4894-b8d8-b0f9beeca077","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Komoly_forgalomkorlatozasok_lesznek_a_hetvegen_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:47","title":"Komoly forgalomkorlátozások lesznek a hétvégén Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lendületet adott az egyes országoknak az újabb cselekvésre a globális felmelegedés elleni küzdelemben, és ösztönözte a további vállalásokat – értékelte a konferenciát Áder János. ","shortLead":"Lendületet adott az egyes országoknak az újabb cselekvésre a globális felmelegedés elleni küzdelemben, és ösztönözte...","id":"20190926_ader_janos_koztarsasagi_elnok_new_york_ensz_klimacsucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95821854-4a31-4420-a828-e5fb2194ed80","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_ader_janos_koztarsasagi_elnok_new_york_ensz_klimacsucs","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:27","title":"Áder elmondta, mit gondol a New York-i klímacsúcsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]