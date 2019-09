Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f23c9d7d-c792-40c6-8abb-71a9769d4049","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szerdai buli kihagyhatatlannak tűnt a NER számára is.","shortLead":"A szerdai buli kihagyhatatlannak tűnt a NER számára is.","id":"20190926_Rogan_Cecilia_es_Tiborcz_Istvan_is_feltunt_Will_Smith_bulijan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23c9d7d-c792-40c6-8abb-71a9769d4049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a250fc-1848-4881-8f5b-d52d6f24b207","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Rogan_Cecilia_es_Tiborcz_Istvan_is_feltunt_Will_Smith_bulijan","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:56","title":"Rogán Cecília és Tiborcz István is feltűnt Will Smith buliján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Majdnem egy éve készenlétben állnak azok a Solaris-Skoda trolik, amelyek most az utcára kerülnek.","shortLead":"Majdnem egy éve készenlétben állnak azok a Solaris-Skoda trolik, amelyek most az utcára kerülnek.","id":"20190926_21_uj_trolibusz_all_forgalomba_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07019a1e-7f28-42ae-bbbe-9ed78f2273e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_21_uj_trolibusz_all_forgalomba_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:39","title":"21 új trolibusz áll forgalomba Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lemondott pénteken Kurt Volker, az amerikai kormány Ukrajnával foglalkozó különmegbízottja, miután a tisztségviselő neve felmerült a Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 25-i telefonbeszélgetésével kapcsolatos kiszivárogtatott jelentésben - közölte a CNN amerikai hírtelevízió az ügyre rálátásra bíró saját három forrására hivatkozva.","shortLead":"Lemondott pénteken Kurt Volker, az amerikai kormány Ukrajnával foglalkozó különmegbízottja, miután a tisztségviselő...","id":"20190928_Lemondott_az_amerikai_kormany_Ukrajnaval_foglalkozo_kulonmegbizottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941317ae-3fb8-44b4-aa5b-7cd6372082b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Lemondott_az_amerikai_kormany_Ukrajnaval_foglalkozo_kulonmegbizottja","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:28","title":"Lemondott az amerikai kormány Ukrajnával foglalkozó különmegbízottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi már Cipruson van a családjával. Pont hazaért lánya 10. születésnapjára.","shortLead":"A férfi már Cipruson van a családjával. ","id":"20190928_Negy_ev_utan_hazaterhetett_Ahmed_H","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9150d9f-4cd9-474e-8048-850103a27457","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Negy_ev_utan_hazaterhetett_Ahmed_H","timestamp":"2019. szeptember. 28. 12:32","title":"Négy év után hazatérhetett Ahmed H.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c3602c-58f6-4b3e-b477-4498633209d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"George Black Cell szerint egyértelműen rasszista indíttatású tettről van szó.","shortLead":"George Black Cell szerint egyértelműen rasszista indíttatású tettről van szó. A legesélyesebb a jelenlegi elnök, Klaus Iohannis újrázása.\r

\r

","shortLead":"Négy jelöltet ugyanakkor feljelentettek, mert lehet, hogy hamis aláírásokat használtak a jelölésükhöz. A legesélyesebb...","id":"20190927_14en_indulnak_a_roman_elnoki_cimert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f93da8-3eaa-4404-98b8-db8294660f93","keywords":null,"link":"/vilag/20190927_14en_indulnak_a_roman_elnoki_cimert","timestamp":"2019. szeptember. 27. 20:16","title":"14-en indulnak a román elnöki címért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs, ami megállítaná a gyengülést.","shortLead":"Nincs, ami megállítaná a gyengülést.","id":"20190927_336_forint_egy_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fc877e-d033-4d71-8a29-b6aa7852275b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_336_forint_egy_euro","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:58","title":"336 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdacbb94-f824-4ef9-a525-88283436d6dd","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ma már az alvászavarokra éppolyan betegségként tekint az orvostudomány, mint az azt egyébként előidéző és annak következményeként is fellépő cukorbetegségre vagy magas vérnyomásra. A rossz alvásnak sok oka lehet, de az biztos, hogy tehetünk ellene.","shortLead":"Ma már az alvászavarokra éppolyan betegségként tekint az orvostudomány, mint az azt egyébként előidéző és annak...","id":"20190927_Hogyan_lett_az_alvas_civilizacios_problema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdacbb94-f824-4ef9-a525-88283436d6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76f591e-b739-4a59-b8ce-66f0aafec80b","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Hogyan_lett_az_alvas_civilizacios_problema","timestamp":"2019. szeptember. 27. 20:00","title":"Kialvatlanul kóvályog minden harmadik ember ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]