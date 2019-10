Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1aa2042-154e-4fed-afcb-0b1fd3e73d78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopter vitte a kórházba a szerencsétlenül járt férfiakat.","shortLead":"Mentőhelikopter vitte a kórházba a szerencsétlenül járt férfiakat.","id":"20191004_elszabadult_teherauto_szerelo_baleset_mentohelikopter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa2042-154e-4fed-afcb-0b1fd3e73d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db7c03f-726b-4d33-aef6-4e4779273d28","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_elszabadult_teherauto_szerelo_baleset_mentohelikopter","timestamp":"2019. október. 04. 10:15","title":"Elszabadult egy vezető nélküli teherautó Kisbágyon, elütötte a két szerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23b47f5-65a3-4959-9411-a18c83ad87b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Új-Zélandon lemondott egy fiatal nő által \"elfogadhatatlan, szexuális természetű viselkedéssel\" vádolt püspök az ügyében lefolytatott vizsgálat után.","shortLead":" Új-Zélandon lemondott egy fiatal nő által \"elfogadhatatlan, szexuális természetű viselkedéssel\" vádolt püspök...","id":"20191005_Lemondott_egy_puspok_miutan_szexualis_termeszetu_viselkedessel_vadoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e23b47f5-65a3-4959-9411-a18c83ad87b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1833b290-8f39-4a6f-aab4-0ba3975a21c4","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Lemondott_egy_puspok_miutan_szexualis_termeszetu_viselkedessel_vadoltak","timestamp":"2019. október. 05. 08:54","title":"Lemondott egy püspök, miután szexuális természetű viselkedéssel vádolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ad2f34-baa1-4727-89a5-07134fd24fff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 4-én kezdődik a Design Hét Budapest rendezvénysorozat, amely tizenhatodik alkalommal várja az érdeklődő közönséget, és a vidéki társrendezvényekkel együtt összesen több mint 250 programot kínál. Az ünnepélyes megnyitón adták át a Magyar Formatervezési Díjat és a Design Management Díjat is. ","shortLead":"Október 4-én kezdődik a Design Hét Budapest rendezvénysorozat, amely tizenhatodik alkalommal várja az érdeklődő...","id":"20191004_Design_Het_Budapest_programok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ad2f34-baa1-4727-89a5-07134fd24fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ae0f8e-7ded-4454-aba3-1c60d278e107","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Design_Het_Budapest_programok","timestamp":"2019. október. 04. 17:08","title":"Elkészült és díjat nyert az összecsukható Teqball","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy véletlenül(?) kiszivárgott ikon is képes volt beindítani egy grafikus fantáziáját, aki ezután elkészítette az Apple még bemutatásra váró fülhallgatójának, az AirPods 3 koncepciórajzát.","shortLead":"Egy véletlenül(?) kiszivárgott ikon is képes volt beindítani egy grafikus fantáziáját, aki ezután elkészítette az Apple...","id":"20191004_apple_airpods_3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszures","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53efb243-e7da-497f-b20b-2438ce1618f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_apple_airpods_3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszures","timestamp":"2019. október. 04. 20:03","title":"Meglepő dizájn: ilyen lesz az AirPods 3?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5804a398-1821-4e02-a985-0e95abb6c764","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A csontokat 1891-ben ásták ki. ","shortLead":"A csontokat 1891-ben ásták ki. ","id":"20191004_Oslakosok_maradvanyait_adja_vissza_Finnorszag_az_Egyesult_Allamoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5804a398-1821-4e02-a985-0e95abb6c764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a25e46-a91e-482f-96d7-3468e2770ed4","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Oslakosok_maradvanyait_adja_vissza_Finnorszag_az_Egyesult_Allamoknak","timestamp":"2019. október. 04. 10:06","title":"Őslakosok maradványait adja vissza Finnország az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ádil Abdel Mahdi nem szeretné, ha a demonstrációk ismét erőszakba torkollnának.","shortLead":"Ádil Abdel Mahdi nem szeretné, ha a demonstrációk ismét erőszakba torkollnának.","id":"20191004_Az_iraki_kormanyfo_szerint_is_jogosak_a_tuntetok_kovetelesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4600951-6b54-4c19-a97b-9dbc27f7a859","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_Az_iraki_kormanyfo_szerint_is_jogosak_a_tuntetok_kovetelesei","timestamp":"2019. október. 04. 07:13","title":"Az iraki kormányfő szerint is jogosak a tüntetők követelései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305f0b23-0b37-4f52-ac7f-ef93507a5f31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A reneszánsz kastély teteje teljesen elpusztult.","shortLead":"A reneszánsz kastély teteje teljesen elpusztult.","id":"20191004_tuz_leegett_osgyan_kastely_tetoszerkezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=305f0b23-0b37-4f52-ac7f-ef93507a5f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b604f63d-abd6-4fff-8176-86824eb0a655","keywords":null,"link":"/elet/20191004_tuz_leegett_osgyan_kastely_tetoszerkezet","timestamp":"2019. október. 04. 12:57","title":"Teljesen leégett az osgyáni várkastély tetőszerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996d738b-ce40-43a8-9848-db2fad974660","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pilóta egy erdős területre tudta csak letenni a gépet.","shortLead":"A pilóta egy erdős területre tudta csak letenni a gépet.","id":"20191004_ukrajna_repulogep_leszallas_kenyszerleszallas_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=996d738b-ce40-43a8-9848-db2fad974660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6ada3d-99fa-45e2-853c-5dcadcb7fdc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_ukrajna_repulogep_leszallas_kenyszerleszallas_halalos_aldozat","timestamp":"2019. október. 04. 12:18","title":"Elfogyott az üzemanyaga egy ukrán repülőnek a leszállás előtt, öten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]