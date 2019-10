Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Harminc kilométerre Hallétól fogták el a 27 éves férfit, aki két embert megölt.

Egy német neonácit gyanúsítanak a hallei lövöldözéssel

Elméletben lehetetlennek tűnik, a gyakorlatban azonban számtalanszor előfordul, hogy valaki problémás, sőt patológiás személyiséggel vezetővé válik. Az emberi értékek és érzelmek háttérbe szorítására épülő vállalati kultúrában kiválóan működnek, az árat viszont a munkatársak és családjaik fizetik meg.

Találkozott már patológiás főnökkel? E történetek szereplői sajnos igen

A hely vezetése közölte, mindent megtesznek, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. Bőrszíne miatt nem engedtek be egy férfit egy Király utcai klubba a hétvégén

Elhunyt Vekerdy Tamás, elfogyóban az ENSZ pénze és radikális blogger inzultálta Alföldit. A hvg360 esti hírösszefoglalója. Radar 360: Orbán útmutatása Gödöllőn és lövöldözés egy német zsinagógánál

Eddig sem a beszállítónál, sem az iskola konyhájában nem találták meg a több száz hajdúsámsoni gyermeket és felnőttet is megbetegítő szalmonellafertőzés forrását. A konyhát a rosszullétek jelentkezése után négy nappal zárták be. Az igazgató szerint már csak a tisztítószerek vizsgálata van hátra. A gyerekek már jól vannak.

Rejtélyes fordulat a háromszáz gyermeket megbetegítő fertőzés ügyében: a tisztítószer a ludas?

Ha már semmi jele annak, hogy haladnának a tárgyalások, jöhetnek az újabb forgatókönyvek. Brexit csak jövó júniusban? Itt a legújabb ötlet

Kalifornia állam területéből szerzett meg egy darabkát a Google, duplán hasznos célra fordítják majd.

Megvett egy nagy területet a Google, építkezés helyett fát ültetnek rajta

Idén nyáron az érdeklődők több olyan rendezvényen is részt vehettek, ahol az emberiség egyik legrégebben ismert és kedvelt nemesféme, az ezüst került a középpontba. Az ezüstbányászat éves termelése a XX. század első felében – a gazdasági helyzettel összefüggésben – 6200 és 8400 tonna között váltakozott. Az 1960-as évek közepén azonban jelentős változás történt, ami főként a kitermelés egyharmadát adó Mexikót érintette érzékenyen. Az elektromos és fotóipar igénye az 1953. évinek több mint kétszeresére nőtt, ami a kibányászott mennyiség 1,7-szeres emelkedését hozta. Az ipar alkonya – a gyűjtés aranykora