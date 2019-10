Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menetrend szerint közlekedő járatot érte baleset, mentők is érkeztek a helyszínre.","shortLead":"A menetrend szerint közlekedő járatot érte baleset, mentők is érkeztek a helyszínre.","id":"20191011_Allo_teherauoba_csattant_egy_busz_Litken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e272ac-fc3e-4445-b880-c21ce2ecc0f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Allo_teherauoba_csattant_egy_busz_Litken","timestamp":"2019. október. 11. 08:58","title":"Álló teherautóba csattant egy busz Litkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elvileg minden vállalkozás számára lehetővé tenné a Microsoft, hogy a határidő lejárta után még három évig biztonságban használhassa a Windows 7-et, persze azért ezt nem ingyen teszi.","shortLead":"Elvileg minden vállalkozás számára lehetővé tenné a Microsoft, hogy a határidő lejárta után még három évig biztonságban...","id":"20191011_windows7_kiterjesztett_biztonsagi_frissites_barmilyen_vallalkozas_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d10066-5344-4a01-bf99-0f12d92ba968","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_windows7_kiterjesztett_biztonsagi_frissites_barmilyen_vallalkozas_szamara","timestamp":"2019. október. 11. 10:03","title":"Több Windows 7-használó járhat jól, miután engedékenyebb lett a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb00035-2cd5-4e8c-b3d6-53cd31396b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezők szerint a tönkretett plakát azt mutatja: foglalkozni kell még ezekkel a témákkal. ","shortLead":"A szervezők szerint a tönkretett plakát azt mutatja: foglalkozni kell még ezekkel a témákkal. ","id":"20191010_Megrongaltak_az_egyik_plakatot_az_ARC_kiallitason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb00035-2cd5-4e8c-b3d6-53cd31396b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a5450-07ca-462a-b784-0db6b31c3e66","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Megrongaltak_az_egyik_plakatot_az_ARC_kiallitason","timestamp":"2019. október. 10. 14:12","title":"Megrongálták az egyik plakátot az ARC kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar informatikai szakemberek 67 százaléka az ügyféladatok védelmét tartja a vállalatok előtt álló legkritikusabb kihívásnak – derül ki a Panda Security felméréséből, amely arra is rámutatott: az elmúlt egy évben a válaszadó cégek 60 százalékát érte eredményes kibertámadás.","shortLead":"A magyar informatikai szakemberek 67 százaléka az ügyféladatok védelmét tartja a vállalatok előtt álló legkritikusabb...","id":"20191010_hackertamadas_kibertamadas_magyar_cegek_panda_security","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460d8196-8de1-475f-95ce-d0267d14cf63","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_hackertamadas_kibertamadas_magyar_cegek_panda_security","timestamp":"2019. október. 10. 13:03","title":"A magyar cégek 60 százalékát hackelték már meg kiberbűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4939bdcf-f4fe-4e52-aa44-d855d5dfbb53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Órákkal a légi támadások után a szárazföldi offenzíva is megindult a szíriai kurdok ellen.","shortLead":"Órákkal a légi támadások után a szárazföldi offenzíva is megindult a szíriai kurdok ellen.","id":"20191009_A_szarazfoldon_is_meginditotta_a_torok_hadsereg_a_tamadast_Sziriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4939bdcf-f4fe-4e52-aa44-d855d5dfbb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ff5fd7-3874-4c4a-99f8-3686ff10ee4e","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_A_szarazfoldon_is_meginditotta_a_torok_hadsereg_a_tamadast_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 09. 21:58","title":"A szárazföldön is megindította a török hadsereg a támadást Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Naplás-tó melletti erdőben találtak rá Csuja Imre fiára.","shortLead":"A Naplás-tó melletti erdőben találtak rá Csuja Imre fiára.","id":"20191011_Csuja_Bence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b26d8d-e240-4ace-a3c9-e659db7bc6e7","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Csuja_Bence","timestamp":"2019. október. 11. 10:45","title":"Nem merült fel idegenkezűség gyanúja Csuja Bence halálánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00","c_author":"HVG","category":"360","description":"A zöld teában lévő egyik természetes összetevő segíthet az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok legyőzésében – állítják brit kutatók.","shortLead":"A zöld teában lévő egyik természetes összetevő segíthet az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok legyőzésében –...","id":"201941_antibiotikumrezisztencia_zold_megoldas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bf58e7-0ce9-4d24-b7e3-9c2f602ff91e","keywords":null,"link":"/360/201941_antibiotikumrezisztencia_zold_megoldas","timestamp":"2019. október. 10. 13:00","title":"Meglepően jó kombináció a zöld tea és egy antibiotikum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A száguldozó tinédzsert egy kerítés tudta csak megállítani.","shortLead":"A száguldozó tinédzsert egy kerítés tudta csak megállítani.","id":"20191011_nagyvarad_reszeg_sofor_tinedzser_rendor_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaa98bb-a832-4c4a-8495-06f889d637d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_nagyvarad_reszeg_sofor_tinedzser_rendor_gazolas","timestamp":"2019. október. 11. 12:29","title":"Autót lopott, majd rendőrt gázolt a részeg tini Nagyváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]