Tarlós szerint Borkai méltatlan a tisztségére, háborúellenes tüntetést oszlattak a törökök, Horvátország–Magyarország 3-0. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Tarlós szerint Borkai méltatlan a tisztségére, háborúellenes tüntetést oszlattak a törökök, Horvátország–Magyarország... 2019. október. 11. 08:00 Radar 360: eltűnt Vajna-végrendelet, Orbán jóslata a Néppárt-tagságról A kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. A kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. 2019. október. 09. 13:09 Egy tanulmány szerint tovább él, akinek kutyája van Munkába állt a Hold közelében az indiai Csandrajáan–2 szonda, amely meg is küldte első felvételeit égi kísérőnk felszínéről. 2019. október. 11. 11:03 Ilyen remek felvételek nem jöttek még a Hold a felszínéről Újabb közvélemény-kutató intézet mért azonos támogatottságot a két esélyes főpolgármester-jelöltnek. 2019. október. 09. 16:54 Publicus: 48 százalékon áll Tarlós és Karácsony is Szíria eltökélte, hogy "minden törvényes eszközzel" útját állja egy török támadásnak – idézett szerdán szíriai külügyminiszteri forrást az arab ország közmédiája. 2019. október. 09. 15:04 Szíria eltökélte, hogy feltartóztatja a török támadást Szubjektív lapajánló. 2019. október. 10. 10:05 Jakus Ibolya: Fűvel, fával Az önkormányzati kampány szivárogtatási botrányait veszi számba véleményszerzőnk, majd elemzi is a körülményeket. Hont András szerint a Borkai-ügy nincs politikailag felépítve. 2019. október. 10. 16:30 Hont András: A győriek innentől legalább hátulról is felismerik a polgármesterüket A hatóságok 78 ember ellen eljárást indítottak, mert az interneten bírálták a katonai műveleteket. 2019. október. 11. 05:40 Vízágyúval oszlatták szét Törökországban a szíriai offenzíva ellen tiltakozókat