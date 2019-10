Halálos motorosbaleset történt Petténdnél

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Enviromental Insights Explorer segítségével egyelőre hat európai városban nézhetjük meg, mennyi szén-dioxiddal terhelik a környezetüket, és mennyivel lehetne ezt az értéket csökkenteni.","shortLead":"Az Enviromental Insights Explorer segítségével egyelőre hat európai városban nézhetjük meg, mennyi szén-dioxiddal...","id":"20191010_google_enviromental_insights_explorer_kornyezetvedelem_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf983bc8-0686-4e63-8fe8-e1c572afc8da","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_google_enviromental_insights_explorer_kornyezetvedelem_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. október. 10. 18:03","title":"Európába is megérkezett a Google új térképe, amely segíthet csökkenteni a légszennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas a tűz, az erős szél miatt tovább terjednek a lángok.","shortLead":"Hatalmas a tűz, az erős szél miatt tovább terjednek a lángok.","id":"20191011_Tobbg_tucat_hazat_emesztett_fel_a_tuz_Kaliforniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4fd226-4682-45fc-a5ee-7620050a392b","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Tobbg_tucat_hazat_emesztett_fel_a_tuz_Kaliforniaban","timestamp":"2019. október. 11. 20:29","title":"Erdőtűz Kaliforniában: Több tízezer házból evakuálták az embereket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07f762c-380d-46e6-8156-f015c06a8f1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy gladiátorok által látogatott helyet díszíthetett az alkotás. ","shortLead":"Egy gladiátorok által látogatott helyet díszíthetett az alkotás. ","id":"20191011_Fotok_Szenzacios_gladiatoros_freskot_talaltak_Pompejiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b07f762c-380d-46e6-8156-f015c06a8f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c794a945-bb2d-4cbb-bb84-4bed2007c100","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Fotok_Szenzacios_gladiatoros_freskot_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2019. október. 11. 15:24","title":"Fotók: Szenzációs gladiátoros freskót találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elvileg minden vállalkozás számára lehetővé tenné a Microsoft, hogy a határidő lejárta után még három évig biztonságban használhassa a Windows 7-et, persze azért ezt nem ingyen teszi.","shortLead":"Elvileg minden vállalkozás számára lehetővé tenné a Microsoft, hogy a határidő lejárta után még három évig biztonságban...","id":"20191011_windows7_kiterjesztett_biztonsagi_frissites_barmilyen_vallalkozas_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d10066-5344-4a01-bf99-0f12d92ba968","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_windows7_kiterjesztett_biztonsagi_frissites_barmilyen_vallalkozas_szamara","timestamp":"2019. október. 11. 10:03","title":"Több Windows 7-használó járhat jól, miután engedékenyebb lett a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41671f0b-e09d-4aa5-916f-93ad7acc86d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bírósági ítélet ellenére sem jutottak a pénzükhöz azok, akik a Malév csődje előtt foglaltak jegyet olyan járatra, amely már nem indulhatott el.","shortLead":"Bírósági ítélet ellenére sem jutottak a pénzükhöz azok, akik a Malév csődje előtt foglaltak jegyet olyan járatra, amely...","id":"20191010_Otmilliard_forintra_varnak_hiaba_a_Malevutasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41671f0b-e09d-4aa5-916f-93ad7acc86d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7087a6cf-02f4-44cf-bc31-5fb3f87896e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Otmilliard_forintra_varnak_hiaba_a_Malevutasok","timestamp":"2019. október. 10. 17:21","title":"Ötmilliárd forintra várnak hiába a Malév-utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Lengyelországban most vasárnap tartanak parlamenti választást, ami – furcsa módon – egyszerre lesz unalmas és izgalmas. A hvg.hu heti közéleti podcastjában Domány Andrással elemezzük a lehetséges forgatókönyveket.","shortLead":"Lengyelországban most vasárnap tartanak parlamenti választást, ami – furcsa módon – egyszerre lesz unalmas és izgalmas...","id":"20191012_Fulke_a_lengyeleknel_egy_szemelyben_olt_testet_Orban_es_Kadar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc076df9-c0b9-4703-9380-09d0e8acf24a","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Fulke_a_lengyeleknel_egy_szemelyben_olt_testet_Orban_es_Kadar","timestamp":"2019. október. 12. 10:00","title":"Fülke: a lengyeleknél egy személyben ölt testet Orbán és Kádár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A rohamosan terjedő afrikai sertéspestis elleni harc is politikai kérdés: a kistenyésztői érdekeket sértő, határozott kormányzati fellépés csak a választások után várható.","shortLead":"A rohamosan terjedő afrikai sertéspestis elleni harc is politikai kérdés: a kistenyésztői érdekeket sértő, határozott...","id":"201941__sertespestis__bizonytalansag__csodveszely__mint_malac_ajegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c435afd-5519-406b-9998-bcb93bcb87da","keywords":null,"link":"/360/201941__sertespestis__bizonytalansag__csodveszely__mint_malac_ajegen","timestamp":"2019. október. 11. 10:30","title":"Mint malac a jégen: megállítható-e a sertéspestis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kampányfinanszírozás szabályainak megsértésével vádolják Rudy Giuliani két munkatársát, akiket a washingtoni repülőtéren vettek őrizetbe.","shortLead":"A kampányfinanszírozás szabályainak megsértésével vádolják Rudy Giuliani két munkatársát, akiket a washingtoni...","id":"20191010_Letartoztattak_Trump_ugyvedjenek_ket_munkatarsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896a65c4-4d09-470a-9dfb-5fcd2165694e","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Letartoztattak_Trump_ugyvedjenek_ket_munkatarsat","timestamp":"2019. október. 10. 18:05","title":"Letartóztatták Trump ügyvédjének két munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]