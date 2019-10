Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas a tűz, az erős szél miatt tovább terjednek a lángok.","shortLead":"Hatalmas a tűz, az erős szél miatt tovább terjednek a lángok.","id":"20191011_Tobbg_tucat_hazat_emesztett_fel_a_tuz_Kaliforniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4fd226-4682-45fc-a5ee-7620050a392b","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Tobbg_tucat_hazat_emesztett_fel_a_tuz_Kaliforniaban","timestamp":"2019. október. 11. 20:29","title":"Erdőtűz Kaliforniában: Több tízezer házból evakuálták az embereket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtökön, a részvények árának megfizetésével a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) 100 százalékos tulajdonosává vált, amivel lezárult az MGT üzletágának és állami tulajdonú részesedésének megvásárlása.","shortLead":"Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtökön, a részvények árának megfizetésével a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) 100...","id":"20191010_A_MOLcsoporthoz_tartozo_FGSZhez_kerult_a_Magyar_Gaz_Tranzit_Zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d664b4f-2359-4729-bba4-eb615b8b4b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_A_MOLcsoporthoz_tartozo_FGSZhez_kerult_a_Magyar_Gaz_Tranzit_Zrt","timestamp":"2019. október. 10. 19:20","title":"A MOL-hoz került a Magyar Gáz Tranzit Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és az életkora is megegyezik. ","shortLead":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és...","id":"20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a1139b-52d2-43ed-895c-84a8171e1782","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","timestamp":"2019. október. 11. 16:24","title":"Nikola Gruevszki is szavazhat vasárnap az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző cég szerint szokatlan, hogy Fidesz ennyire ellentmondásosan kommunikál az ügyben.","shortLead":"A politikai elemző cég szerint szokatlan, hogy Fidesz ennyire ellentmondásosan kommunikál az ügyben.","id":"20191010_political_capital","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b57234-9114-49be-bfb3-5d983daa06d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_political_capital","timestamp":"2019. október. 10. 15:20","title":"Political Capital: Az ellenzék semmit sem tudott mit kezdeni a Borkai-üggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c61cc8-e0c9-4add-9e3a-2d464c5e65f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolnoki beruházást jelentett be Szijjártó Péter külügyminiszter, ott kaptuk el egy gyors interjúra Borkai Zsolt ügyéről, illetve a legújabb vétó miatt. Mint kiderült, Magyarország tényleg blokkolta, hogy az EU figyelmeztesse Törökországot a szír beavatkozás következményeire. Szijjártó megindokolta, miért. ","shortLead":"Szolnoki beruházást jelentett be Szijjártó Péter külügyminiszter, ott kaptuk el egy gyors interjúra Borkai Zsolt...","id":"20191010_Szijjarto_Peter_elismerte_a_vetot__videointerju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c61cc8-e0c9-4add-9e3a-2d464c5e65f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064073e3-57ff-4e76-accb-0b816af4b10f","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Szijjarto_Peter_elismerte_a_vetot__videointerju","timestamp":"2019. október. 10. 14:45","title":"Szijjártó Péter elismerte: blokkolta a törökök figyelmeztetését – videóinterjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V., VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület lesz érintett. A Fővárosi Vízművek türelmet és megértést kér.\r

","shortLead":"Az V., VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület lesz érintett. A Fővárosi Vízművek türelmet és megértést kér.\r

","id":"20191012_Keddtol_zavaros_lesz_a_viz_hat_fovarosi_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d399a2-c62a-4398-a113-cb3586cbbc37","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Keddtol_zavaros_lesz_a_viz_hat_fovarosi_keruletben","timestamp":"2019. október. 12. 13:20","title":"Keddtől zavaros lesz a víz hat fővárosi kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy órán keresztül úgy tűnt, Borkai Zsolt selyemzsinórt kapott a kormánypárti napilaptól.","shortLead":"Egy órán keresztül úgy tűnt, Borkai Zsolt selyemzsinórt kapott a kormánypárti napilaptól.","id":"20191011_Magyar_Nemzet_foszerkeszto_Nem_szerkesztosegi_allaspont_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba66677-3d3f-4c45-9690-07e20d4ed512","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Magyar_Nemzet_foszerkeszto_Nem_szerkesztosegi_allaspont_volt","timestamp":"2019. október. 11. 20:02","title":"Magyar Nemzet-főszerkesztő a Borkai-cikkről: \"Nem szerkesztőségi álláspont volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f6aa35-9f94-453b-b59f-10e9888ecc34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok 78 ember ellen eljárást indítottak, mert az interneten bírálták a katonai műveleteket.","shortLead":"A hatóságok 78 ember ellen eljárást indítottak, mert az interneten bírálták a katonai műveleteket.","id":"20191011_vizagyu_torokorszag_sziria_kurdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30f6aa35-9f94-453b-b59f-10e9888ecc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f82a9a-e078-454f-b832-45324e4d7a6a","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_vizagyu_torokorszag_sziria_kurdok","timestamp":"2019. október. 11. 05:40","title":"Vízágyúval oszlatták szét Törökországban a szíriai offenzíva ellen tiltakozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]