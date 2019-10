Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A hatalmi arrogancia tartja össze évek óta a Fideszt. A választók pedig az első adandó alkalommal megbüntették ezt a hozzáállást, amikor szavazataik nem aprózódtak el veszekedő ellenzéki pártok között. Orbánnak fel van adva a lecke: fegyvere lenne visszavágni, de lehet, hogy annak bevetésével épp magának ártana hosszú távon.","shortLead":"A hatalmi arrogancia tartja össze évek óta a Fideszt. A választók pedig az első adandó alkalommal megbüntették ezt...","id":"20191014_Orban_csapdaban_ha_bosszut_all_o_duplazza_meg_az_ellenzeki_gyozelem_erteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2f3ed9-237c-408f-a176-49c16371daf0","keywords":null,"link":"/360/20191014_Orban_csapdaban_ha_bosszut_all_o_duplazza_meg_az_ellenzeki_gyozelem_erteket","timestamp":"2019. október. 14. 00:20","title":"Orbán csapdában: ha bosszút áll, ő duplázza meg az ellenzéki győzelem értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b58cb9-2702-446b-84f8-f59f9b198e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó egy drónnal repült fölébe. ","shortLead":"Az Átlátszó egy drónnal repült fölébe. ","id":"20191012_Igy_fest_a_levegobol_a_Borkaibirtok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b58cb9-2702-446b-84f8-f59f9b198e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a76b39-1375-4cce-bded-27f0261cdfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Igy_fest_a_levegobol_a_Borkaibirtok__video","timestamp":"2019. október. 12. 15:02","title":"Így fest a levegőből a Borkai-birtok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","shortLead":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","id":"20191013_Leallt_a_Valasztashu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d24e15-7109-4866-85f5-dc1ab753fcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Leallt_a_Valasztashu","timestamp":"2019. október. 13. 20:37","title":"Komoly gondok vannak a Választás.hu-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Szegeden és Egerben is az ellenzéki jelölt nyert a polgármester-választáson, a fővárosban pedig Karácsony Gergely diadalmaskodott. Nyert ugyanakkor Borkai Zsolt Győrben, az ő eredményére ezek szerint alig hatott a szexbotrány. A hvg.hu folyamatosan tudósít minden fontos és kritikus helyszínről, és eredményváró központból. Kövesse az érkező híreket perctől percre!","shortLead":"Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Szegeden és Egerben is az ellenzéki jelölt nyert a polgármester-választáson...","id":"20191013_Itt_erkeznek_a_valasztasi_eredmenyek__percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb1b5ed-6faa-47f3-9303-ae7182a10804","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_erkeznek_a_valasztasi_eredmenyek__percrol_percre","timestamp":"2019. október. 13. 19:07","title":"Együttműködést ajánlott Budapestnek Orbán Viktor - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy önkormányzati irodában osztottak ételcsomagokat, amikor a képviselő bement érdeklődni, mi folyik ott. Na akkor szabadultak el az indulatok.","shortLead":"Egy önkormányzati irodában osztottak ételcsomagokat, amikor a képviselő bement érdeklődni, mi folyik ott. Na akkor...","id":"20191013_Itt_az_elso_balhe_a_jobbikos_kepviselot_falhoz_nyomtak_az_ATV_riporteret_bantalmaztak_Pecsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99ac844-7544-47dd-959f-260c94caee0b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_az_elso_balhe_a_jobbikos_kepviselot_falhoz_nyomtak_az_ATV_riporteret_bantalmaztak_Pecsen","timestamp":"2019. október. 13. 09:30","title":"Itt az első balhé: a jobbikos képviselőt falhoz nyomták, az ATV riporterét bántalmazták Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e64cf43-d8ce-4e81-8f3c-b41235ad6f2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Zala megyei Lakhegyen jelöltek hiányában sem képviselő-, sem polgármester-választást nem tartanak vasárnap, a szavazatszámláló bizottság működni fog, és várja a 388 voksolót a megyei közgyűlés tagjainak választására.","shortLead":"Bár a Zala megyei Lakhegyen jelöltek hiányában sem képviselő-, sem polgármester-választást nem tartanak vasárnap...","id":"20191013_A_telepulesek_ahol_senki_sem_akart_polgarmester_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e64cf43-d8ce-4e81-8f3c-b41235ad6f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f687b9aa-76be-4311-8824-df9621e28747","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_telepulesek_ahol_senki_sem_akart_polgarmester_lenni","timestamp":"2019. október. 13. 08:57","title":"A települések, ahol senki sem akart polgármester lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54bf187f-d213-42c7-8b49-f8663f0c39e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom év után váltották le a polgármestert.","shortLead":"Tizenhárom év után váltották le a polgármestert.","id":"20191014_Tiszaeszlaron_megbukott_a_MIEP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54bf187f-d213-42c7-8b49-f8663f0c39e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca6a44-6136-4d3b-aa00-d81165ab54ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tiszaeszlaron_megbukott_a_MIEP","timestamp":"2019. október. 14. 09:44","title":"Tiszaeszláron megbukott a MIÉP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efcb1a7-8d94-4ef9-967b-5a26e0f451a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a több mint 2,5 évtizedes múltra visszatekintő ritkaság nemcsak gyors, hanem adott esetben egy komplett család is belefér a csomagokkal együtt.","shortLead":"Ez a több mint 2,5 évtizedes múltra visszatekintő ritkaság nemcsak gyors, hanem adott esetben egy komplett család is...","id":"20191013_gyonyoru_izomkombi_a_90es_evek_elejerol_elado_egy_alig_hasznalt_mercedes_e36t_amg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5efcb1a7-8d94-4ef9-967b-5a26e0f451a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935c7af7-a2bd-4b99-ad2b-1a3506d949bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_gyonyoru_izomkombi_a_90es_evek_elejerol_elado_egy_alig_hasznalt_mercedes_e36t_amg","timestamp":"2019. október. 13. 06:41","title":"Gyönyörű izomkombi a 90-es évek elejéről: eladó egy alig használt Mercedes E36T AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]