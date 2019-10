Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a055a856-84d1-4c4a-955b-99488d7c9bcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 70-es évek elején nagyon kevés készült ebből az ikonikus bajor sportgépből. És ez érződik is az eladásra kínált példány árán.","shortLead":"A 70-es évek elején nagyon kevés készült ebből az ikonikus bajor sportgépből. És ez érződik is az eladásra kínált...","id":"20191024_az_elso_turbos_bmw_uj_gazdara_var_ez_a_szuperritka_2002_turbo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a055a856-84d1-4c4a-955b-99488d7c9bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6167f819-7041-4063-b5e0-3eee742c2736","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_az_elso_turbos_bmw_uj_gazdara_var_ez_a_szuperritka_2002_turbo","timestamp":"2019. október. 24. 06:41","title":"Az első turbós BMW: új gazdára vár ez a szuperritka 2002 Turbo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c935f-2ea0-4223-ab44-83beb1cc2dd8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ellen kell állni az európai civilizációt érintő változásoknak - fejtegette a volt miniszterelnök. ","shortLead":"Ellen kell állni az európai civilizációt érintő változásoknak - fejtegette a volt miniszterelnök. ","id":"20191022_Boross_Peter_arto_szellemekrol_beszelt_1956ra_emlekezve_a_Muegyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02c935f-2ea0-4223-ab44-83beb1cc2dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8848e3-2e68-467a-acc4-5fc2dd3b195b","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Boross_Peter_arto_szellemekrol_beszelt_1956ra_emlekezve_a_Muegyetemen","timestamp":"2019. október. 22. 16:25","title":"Boross Péter \"ártó szellemekről\" beszélt 1956-ra emlékezve a Műegyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee566879-fdcf-47b9-9518-7db4bfbc49e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Holtan találták kedden az erdélyi Bihar-hegységben azt a magyarországi túrázót, akit immár ötödik napja kerestek a romániai hatóságok.","shortLead":"Holtan találták kedden az erdélyi Bihar-hegységben azt a magyarországi túrázót, akit immár ötödik napja kerestek...","id":"20191022_Holtan_talaltak_az_ot_napja_eltunt_magyar_turazot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee566879-fdcf-47b9-9518-7db4bfbc49e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a85e027-d4bf-4f68-8274-27f3045f1f21","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Holtan_talaltak_az_ot_napja_eltunt_magyar_turazot","timestamp":"2019. október. 22. 20:20","title":"Holtan találták az öt napja eltűnt magyar túrázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bő egy héttel a Brexit tervezett dátuma, és néhány órával az aktuális Brexit-szavazás előtt.","shortLead":"Bő egy héttel a Brexit tervezett dátuma, és néhány órával az aktuális Brexit-szavazás előtt.","id":"20191022_Boris_Johnson_brexit_parlament_elorehozott_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1c0cd5-f1a7-457c-8866-38206a3dd24a","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Boris_Johnson_brexit_parlament_elorehozott_valasztas","timestamp":"2019. október. 22. 16:53","title":"Boris Johnson most előrehozott választással fenyegeti a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows 10-frissítésnek megfelelően.","shortLead":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows...","id":"20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f789d-49df-4f4e-9196-c3188519ef30","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","timestamp":"2019. október. 23. 08:03","title":"Milyen processzor van a gépében? Nem fogad el bármit a Windows 10 novemberi frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az Erzsébet királyné útja és a Rákospatak utca kereszteződésében történt.","shortLead":"A baleset az Erzsébet királyné útja és a Rákospatak utca kereszteződésében történt.","id":"20191022_Harom_auto_utkozott_a_XIV_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b629f45-c46c-4c64-8144-8ad82cbe4a4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Harom_auto_utkozott_a_XIV_keruletben","timestamp":"2019. október. 22. 17:29","title":"Három autó ütközött a XIV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d79840-bede-4d9c-abad-4680a678c4ab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar művész alkotására szavaztak a legtöbben. ","shortLead":"A magyar művész alkotására szavaztak a legtöbben. ","id":"20191022_Magyar_muvesz_lett_a_kozonseg_kedvence_a_berlini_fenyfesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19d79840-bede-4d9c-abad-4680a678c4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515d5745-8a52-4cb1-ac7f-2361bb61eb0d","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Magyar_muvesz_lett_a_kozonseg_kedvence_a_berlini_fenyfesztivalon","timestamp":"2019. október. 22. 16:36","title":"Magyar művész lett a közönség kedvence a berlini fényfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6572cd75-2fc7-4843-9291-81c106b40ba8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A fáklyás felvonuláson lengyelek is részt vettek. ","shortLead":"A fáklyás felvonuláson lengyelek is részt vettek. ","id":"20191022_Ismeros_Arcok_koncertet_tartanak_a_Bem_terre_tarto_faklyas_felvonulas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6572cd75-2fc7-4843-9291-81c106b40ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5973b468-79aa-42e0-97c0-63d5d61376ac","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Ismeros_Arcok_koncertet_tartanak_a_Bem_terre_tarto_faklyas_felvonulas_utan","timestamp":"2019. október. 22. 17:57","title":"Ismerős Arcok-koncertet tartanak a Bem térre tartó fáklyás felvonulás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]