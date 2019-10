Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Parlament szerint Erdogan török elnök fegyvernek használja a menekülteket, és félő, hogy a hadműveletek miatt újra erőre kap az Iszlám Állam.","shortLead":"A Parlament szerint Erdogan török elnök fegyvernek használja a menekülteket, és félő, hogy a hadműveletek miatt újra...","id":"20191024_Az_EPkepviselok_szankciokkal_sujtanak_Torokorszagot_a_sziriai_hadmuvelet_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc9b3dc-d57b-4b26-8627-3b425d9ab0b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Az_EPkepviselok_szankciokkal_sujtanak_Torokorszagot_a_sziriai_hadmuvelet_miatt","timestamp":"2019. október. 24. 16:05","title":"Győzött a Néppárt iránti hűség: a Fidesz is megszavazta a Törökországot elítélő EP-állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a 4525-ös számú út 4-es kilométerszelvényénél történt.","shortLead":"A baleset a 4525-ös számú út 4-es kilométerszelvényénél történt.","id":"20191025_Halalra_gazoltak_egy_motorost_Szatymaznal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768990d4-6ac0-452f-b8bc-9e8f85d3f203","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_Halalra_gazoltak_egy_motorost_Szatymaznal","timestamp":"2019. október. 25. 14:35","title":"Halálra gázoltak egy motorost Szatymaznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed3c8a3-9db1-4a89-a5f2-b1863ce17b79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkája ezúttal egy igen dinamikus megjelenésű kompakt SUV-val rukkolt elő.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkája ezúttal egy igen dinamikus megjelenésű kompakt SUV-val rukkolt elő.","id":"20191024_cseh_kupe_divatterepjaro_ime_a_skoda_kamiq_gt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fed3c8a3-9db1-4a89-a5f2-b1863ce17b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf77aa18-bbec-46e6-b57a-8c0963bd1168","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_cseh_kupe_divatterepjaro_ime_a_skoda_kamiq_gt","timestamp":"2019. október. 24. 11:21","title":"Cseh kupé divatterepjáró, íme a Skoda Kamiq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós őt ütötte el a zebrán. ","id":"20191025_szombathely_zebra_ellokte_keztores_asszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db9283a-1f94-4587-a6aa-0c3f70537f50","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_szombathely_zebra_ellokte_keztores_asszony","timestamp":"2019. október. 25. 09:11","title":"Ellökte a gyereket az érkező autó elől egy nő Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e0e68-f057-47d3-83f9-70fecaa29540","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Higgadtan kezelte a helyzetet. ","shortLead":"Higgadtan kezelte a helyzetet. ","id":"20191024_Parkolas_roham_anya_kislany_kituntetes_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6e0e68-f057-47d3-83f9-70fecaa29540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ac88b5-6c69-4505-8f6b-597ce2aa0d95","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Parkolas_roham_anya_kislany_kituntetes_rendorseg","timestamp":"2019. október. 24. 12:08","title":"Leparkolta az autót a 12 éves kislány, mert az anyja rohamot kapott a volán mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d683885-4401-4ed8-b8a7-4f2e25050cb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasúti átjáró, amióta egy kamera is rögzíti az baleseteket, nagyjából 200 kamiont skalpolt meg.","shortLead":"A vasúti átjáró, amióta egy kamera is rögzíti az baleseteket, nagyjából 200 kamiont skalpolt meg.","id":"20191025_vasuti_atjaro_baleset_amerika_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d683885-4401-4ed8-b8a7-4f2e25050cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a860b6a1-2e75-4e38-9262-214626d83757","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_vasuti_atjaro_baleset_amerika_video","timestamp":"2019. október. 25. 09:22","title":"Átépítik a világ leggonoszabb hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243ed0c6-83b9-48e7-ac11-92b3f6580227","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eric Swalwell, Seth Moulton és Bill de Blasio után Tim Ryan is visszavonulót fújt.","shortLead":"Eric Swalwell, Seth Moulton és Bill de Blasio után Tim Ryan is visszavonulót fújt.","id":"20191024_Ujabb_demokrata_parti_politikus_lepett_vissza_az_elnokjeloltsegtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=243ed0c6-83b9-48e7-ac11-92b3f6580227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8a77f3-ff14-4006-ac32-83444380bcf7","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Ujabb_demokrata_parti_politikus_lepett_vissza_az_elnokjeloltsegtol","timestamp":"2019. október. 24. 20:11","title":"Újabb demokrata párti politikus lépett vissza az elnökjelöltségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon vív szópárbajt a megmondóember és az olajcég.","shortLead":"A Facebookon vív szópárbajt a megmondóember és az olajcég.","id":"20191024_tibi_atya_mol_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c85114-016a-4687-97dc-dd60077a8c08","keywords":null,"link":"/elet/20191024_tibi_atya_mol_facebook","timestamp":"2019. október. 24. 17:49","title":"A Facebookon marakodik a Mol és Tibi atya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]