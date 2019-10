Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő ünnepi beszédének helyszínén a Demokratikus Koalíció néhány tagja finom trollkodásba kezdett. Aztán őket is megtrollkodták.","shortLead":"A kormányfő ünnepi beszédének helyszínén a Demokratikus Koalíció néhány tagja finom trollkodásba kezdett. Aztán őket is...","id":"20191023_bede_zsolt_orban_viktor_zeneakademia_oktober_23","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d954f43b-ab06-4b6c-8796-de146f936cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_bede_zsolt_orban_viktor_zeneakademia_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 19:39","title":"“Orbán = Borkai” – a Zeneakadémia előtt akciózott a DK, aztán megjött Bede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem adja vissza mandátumát, repülni fog.","shortLead":"Ha nem adja vissza mandátumát, repülni fog.","id":"20191025_Ma_delig_kirakhatjak_Lacknert_az_MSZPbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2d0de1-36fc-45b6-ac21-1bc53834f11f","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Ma_delig_kirakhatjak_Lacknert_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 25. 07:44","title":"Ma délig kirakhatják Lacknert az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medve miatt riasztották csütörtökre virradóan a Hargita megyei csendőröket a Siménfalvához tartozó Nagykadácson és Felsőboldogfalván.\r

\r

","shortLead":"Medve miatt riasztották csütörtökre virradóan a Hargita megyei csendőröket a Siménfalvához tartozó Nagykadácson és...","id":"20191024_Medve_kovetett_egy_szekeret_egy_szekelyfoldi_faluban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb9ab13-df19-4c68-a802-8116d9ba6a35","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Medve_kovetett_egy_szekeret_egy_szekelyfoldi_faluban","timestamp":"2019. október. 24. 09:37","title":"Medve követett egy szekeret egy székelyföldi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 49 milliárd forintot folyósított az Erste Bank babaváró hitelként.","shortLead":"Eddig 49 milliárd forintot folyósított az Erste Bank babaváró hitelként.","id":"20191024_Az_Erstenel_felvett_babavaro_hitelek_felenel_mar_felfuggesztettek_a_torlesztest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7664771d-689c-4a0d-a8b9-e7d8c603cc2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_Az_Erstenel_felvett_babavaro_hitelek_felenel_mar_felfuggesztettek_a_torlesztest","timestamp":"2019. október. 24. 18:36","title":"Az Ersténél felvett babaváró hitelek felénél már felfüggesztették a törlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","shortLead":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","id":"20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eea682-7351-4c0e-b3f1-00a158c50542","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","timestamp":"2019. október. 24. 14:39","title":"Megszólalt az ukrán nagykövet, arról, hogy Orbán is Ukrajna ellen hangolhatta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egyszer már le kellett cserélni a Czeglédy-ügyben eljáró bírói tanács két tagját, de több vádlott szerint a helyükre kinevezett bírókat is ki kellene zárni, ezért a törvényszékhez fordultak – tudta meg a hvg.hu. Csakhogy a bíróság ezt megtagadta, így ők viszik tovább az utóbbi évek egyik legátpolitizáltabb büntetőügyét. Czeglédy Csaba viszont azt állítja: törvénytelenül manipulálták a bíróság belső ügyrendjét, hogy levédjék a két bíró eljárását.","shortLead":"Egyszer már le kellett cserélni a Czeglédy-ügyben eljáró bírói tanács két tagját, de több vádlott szerint a helyükre...","id":"20191025_Czegledy_Csaba_szerint_manipulaltak_melyik_birok_dontsenek_az_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc50453-c927-431a-ad44-dc8a6b2d6b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Czegledy_Csaba_szerint_manipulaltak_melyik_birok_dontsenek_az_ugyeben","timestamp":"2019. október. 25. 06:00","title":"Czeglédy Csaba szerint manipulálták, melyik bírók ítélkezzenek az ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az eddigi terv az volt, hogy reggel hatkor legyen a rajt, de még ennél is előbbre hoznák.","shortLead":"Az eddigi terv az volt, hogy reggel hatkor legyen a rajt, de még ennél is előbbre hoznák.","id":"20191024_Akkora_a_hoseg_nyaranta_Tokioban_hogy_hajnal_haromra_tennek_az_olimpiai_maraton_rajtjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fe78f3-a853-4fb2-921b-154ae4685bce","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Akkora_a_hoseg_nyaranta_Tokioban_hogy_hajnal_haromra_tennek_az_olimpiai_maraton_rajtjat","timestamp":"2019. október. 24. 15:30","title":"Akkora a hőség nyaranta Tokióban, hogy hajnal háromra tennék az olimpiai maraton rajtját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Liberális egységkormány létrehozását ígérte.","shortLead":"Liberális egységkormány létrehozását ígérte.","id":"20191025_beni_ganz_izrael_kormanyalakitas_benjamin_netanjahu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431bbf0b-8c73-49ea-941c-fcac8e4dcd3d","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_beni_ganz_izrael_kormanyalakitas_benjamin_netanjahu","timestamp":"2019. október. 25. 05:20","title":"Beni Ganzot bízták meg kormányalakítással Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]