[{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome fejlesztőknek szánt verziójába már bekerült az a kapcsoló, amellyel automatikusan kilövethetjük a nem használt böngészőlapokat.","shortLead":"A Google Chrome fejlesztőknek szánt verziójába már bekerült az a kapcsoló, amellyel automatikusan kilövethetjük a nem...","id":"20191028_google_chrome_gyorsitasa_beallitasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696caedc-49e2-4556-854d-090c7f107aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_chrome_gyorsitasa_beallitasok","timestamp":"2019. október. 28. 08:03","title":"Ezzel a kapcsolóval felgyorsíthatja a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hivatalos alkalmazás-áruházába került be 17 fertőzött app, kikerülve a biztonsági intézkedéseket. Inkább bosszantó, mint veszélyes a ténykedésük, de azért nem árt letörölni őket. Az App Store-ból már eltávolították valamennyit.","shortLead":"Az Apple hivatalos alkalmazás-áruházába került be 17 fertőzött app, kikerülve a biztonsági intézkedéseket. Inkább...","id":"20191028_fertozott_iphone_app_store_wandera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a34a6cd-e718-4c52-90c5-d59652637bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_fertozott_iphone_app_store_wandera","timestamp":"2019. október. 28. 12:03","title":"17 app a listán: ha letöltötte ezeket az iPhone-jára, gyorsan törölje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2898b79c-b5a0-44d5-b8b5-b596e7cf78db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb kutatás támasztja alá, hogy az autizmus kialakulásában szerepet játszik egyes agyterületek gyulladása és az immunrendszer zavara.","shortLead":"Újabb kutatás támasztja alá, hogy az autizmus kialakulásában szerepet játszik egyes agyterületek gyulladása és...","id":"20191027_autizmus_kialakulasa_gyulladas_immunrendszer_zavara_il_18_gyulladasgatlo_citokin_il_37","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2898b79c-b5a0-44d5-b8b5-b596e7cf78db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a687c35d-5346-46f4-9e2e-7dc51f661a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_autizmus_kialakulasa_gyulladas_immunrendszer_zavara_il_18_gyulladasgatlo_citokin_il_37","timestamp":"2019. október. 27. 16:03","title":"Miért alakul ki sok gyereknél autizmus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099fd326-cfa2-470d-8a5f-1129a9485f73","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","timestamp":"2019. október. 28. 11:44","title":"Fotó: VIP-padba ültek a fideszes politikusok a templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ac7e98-5289-49a7-bf27-4f88365a9968","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat személyt kábítószer birtoklás miatt állítottak elő.","shortLead":"Hat személyt kábítószer birtoklás miatt állítottak elő.","id":"20191026_A_Belvarosban_razziazott_a_rendorseg_pentek_este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6ac7e98-5289-49a7-bf27-4f88365a9968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e4c879-4ccb-48a4-8dc0-aa562c039566","keywords":null,"link":"/elet/20191026_A_Belvarosban_razziazott_a_rendorseg_pentek_este","timestamp":"2019. október. 26. 18:02","title":"A belvárosban razziázott a rendőrség péntek este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6bb452-aef6-4673-8f51-fde8afedbe90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"V Nanammal idős kora ellenére még a YouTube-on is népszerű tudott lenni.","shortLead":"V Nanammal idős kora ellenére még a YouTube-on is népszerű tudott lenni.","id":"20191026_99_eves_koraban_elhunyt_India_egyik_legismertebb_jogaoktatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6bb452-aef6-4673-8f51-fde8afedbe90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b93b63-3c23-447c-83ba-1b17433e6311","keywords":null,"link":"/elet/20191026_99_eves_koraban_elhunyt_India_egyik_legismertebb_jogaoktatoja","timestamp":"2019. október. 26. 20:30","title":"99 éves korában elhunyt India egyik legismertebb jógaoktatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikából nézve még lesújtóbb a magyar egészségügy helyzete.","shortLead":"Amerikából nézve még lesújtóbb a magyar egészségügy helyzete.","id":"20191026_A_New_York_Times_bemutatta_hogyan_neznek_ki_a_magyar_korhazak_amig_Orban_focira_kolti_a_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2d3976-c07b-4dba-8736-4dac07f0074b","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_A_New_York_Times_bemutatta_hogyan_neznek_ki_a_magyar_korhazak_amig_Orban_focira_kolti_a_penzt","timestamp":"2019. október. 26. 20:57","title":"A New York Times bemutatta, hogyan néznek ki a magyar kórházak, amíg Orbán focira költi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kisbuszban utazók közül egy ember súlyosan, hat pedig könnyebben sérült.","shortLead":"A kisbuszban utazók közül egy ember súlyosan, hat pedig könnyebben sérült.","id":"20191028_Arokba_csapodott_egy_kisbusz_Nyiregyhazanal_heten_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f8fdee-46c8-4063-b1c5-91501ddedf99","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Arokba_csapodott_egy_kisbusz_Nyiregyhazanal_heten_megserultek","timestamp":"2019. október. 28. 10:14","title":"Árokba hajtott egy kisbusz Nyíregyházánál, heten megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]