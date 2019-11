Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Az iparűzési adóval szorongathatja meg Budapestet a kormány, kedvező változás a dolgozó nyugdíjasoknak, 2021-ig maradhatunk Irakban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az iparűzési adóval szorongathatja meg Budapestet a kormány, kedvező változás a dolgozó nyugdíjasoknak, 2021-ig...","id":"20191113_Radar_360_a_Kongresszus_elott_a_magyar_jogallamsag_dragultak_az_ingatlanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e12dfb-a8c8-4bc8-a2cf-a755da6867e3","keywords":null,"link":"/360/20191113_Radar_360_a_Kongresszus_elott_a_magyar_jogallamsag_dragultak_az_ingatlanok","timestamp":"2019. november. 13. 08:00","title":"Radar 360: a Kongresszus előtt a magyar jogállamiság, drágultak az ingatlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bd454b-72a8-47b3-a376-d886fb817c0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatás indulását jelentette be a Prezi. Az amerikai-magyar vállalkozás azt ígéri, a Prezi Videóval könnyen és gyorsan készíthetők emberközpontú történetek.","shortLead":"Új szolgáltatás indulását jelentette be a Prezi. Az amerikai-magyar vállalkozás azt ígéri, a Prezi Videóval könnyen és...","id":"20191113_prezi_video_keszites_szerkesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84bd454b-72a8-47b3-a376-d886fb817c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b93f32d-2387-4026-8a2d-e9829583901f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_prezi_video_keszites_szerkesztes","timestamp":"2019. november. 13. 14:00","title":"Itt a Prezi újabb dobása, profi videós anyagokat lehet csinálni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fd03aa-78c2-4c37-9b9f-3d5af803f85d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 12-én éjjel mintegy 250 szakember bevonásával végeztek gyakorlatot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","shortLead":"November 12-én éjjel mintegy 250 szakember bevonásával végeztek gyakorlatot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","id":"20191113_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_repulogep_baleset_szimulacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5fd03aa-78c2-4c37-9b9f-3d5af803f85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88672f4-08e7-4619-91b3-3bb81e07ee78","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_repulogep_baleset_szimulacio","timestamp":"2019. november. 13. 19:03","title":"Súlyos repülőgép-balesetet szimuláltak a ferihegyi repülőtéren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt összesen hét gyanúsított letartóztatására tett indítványt két egymást követő napon.","shortLead":"Az ügyészség bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt összesen hét gyanúsított letartóztatására tett...","id":"20191112_hat_ferfi_es_egy_no_drogkereskedelem_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03576eb8-1f8c-4c01-8359-ae8b6e1dbbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_hat_ferfi_es_egy_no_drogkereskedelem_elozetes","timestamp":"2019. november. 12. 15:05","title":"Hat férfit és egy nőt vágtak előzetesbe drogkereskedelem miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idén már megdőlt a beruházási csúcs, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új munkahelyet jelent. Ehhez a kormány 129 milliárd forint készpénztámogatást biztosított – közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés gazdasági bizottságában.","shortLead":"Az idén már megdőlt a beruházási csúcs, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új...","id":"20191112_szijjarto_peter_beruhazas_rekord_munkahelyteremtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174104d7-ce34-481c-8cee-744e815b6e2d","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_szijjarto_peter_beruhazas_rekord_munkahelyteremtes","timestamp":"2019. november. 12. 12:49","title":"Rekordot jelentett be Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f57b37-3096-41d0-88c8-a78ef1318a72","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Ma már néhány óra alatt el lehet jutni vonattal Londonból Párizsba vagy Brüsszelből Londonba, és ez még csak a kezdet. Már tervezik a nagysebességű vasúti hálózat kibővítését Németországig. ","shortLead":"Ma már néhány óra alatt el lehet jutni vonattal Londonból Párizsba vagy Brüsszelből Londonba, és ez még csak a kezdet...","id":"20191112_Eurostar_evfordulo_szeretettel_brusszelbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7f57b37-3096-41d0-88c8-a78ef1318a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9943213a-a7a7-4199-b56a-aa3de1b2c41d","keywords":null,"link":"/360/20191112_Eurostar_evfordulo_szeretettel_brusszelbol","timestamp":"2019. november. 12. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Vasúti síneken forrt össze Európa – 25 éves az Eurostar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem boltzárról van szó, azt szeretnék, ha rövidebb ideig lennének nyitva.","shortLead":"Nem boltzárról van szó, azt szeretnék, ha rövidebb ideig lennének nyitva.","id":"20191113_vasarnapi_nyitva_tartas_korlatozasa_szakszervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb90a41-fb73-41b8-ac59-34c8ef2dfce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_vasarnapi_nyitva_tartas_korlatozasa_szakszervezetek","timestamp":"2019. november. 13. 07:50","title":"Ismét megpróbálkoznának a szakszervezetek a vasárnapi nyitva tartás korlátozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ea225-134e-446e-87b3-7f103e392690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Microsoft megfogadja a kritikákat, amelyek eszközei javíthatóságával kapcsolatosak. Az iFixit csapata szétszedte a Surface Pro X-et (is), és meglepő eredményről számolhattak be.","shortLead":"Úgy tűnik, a Microsoft megfogadja a kritikákat, amelyek eszközei javíthatóságával kapcsolatosak. Az iFixit csapata...","id":"20191112_microsoft_surface_pro_x_tablet_ifixit_teardown_javithatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02ea225-134e-446e-87b3-7f103e392690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8969b1-9db6-41e5-b8ba-673900b93688","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_microsoft_surface_pro_x_tablet_ifixit_teardown_javithatosag","timestamp":"2019. november. 12. 11:03","title":"Szétszedték a Microsoft erőgépét, és meglepődtek, mit találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]