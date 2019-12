Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ccac614-76c5-41f0-92de-d04b151b3551","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ancelottit közvetlenül azután küldték el, hogy a csapata továbbjutott a BL csoportköréből.","shortLead":"Ancelottit közvetlenül azután küldték el, hogy a csapata továbbjutott a BL csoportköréből.","id":"20191211_gennaro_gattuso_carlo_ancelotti_napoli_vezetoedzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ccac614-76c5-41f0-92de-d04b151b3551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970b0003-15ac-4e9f-bce5-99bf79850fc6","keywords":null,"link":"/sport/20191211_gennaro_gattuso_carlo_ancelotti_napoli_vezetoedzo","timestamp":"2019. december. 11. 20:11","title":"Gattuso váltja Ancelottit a Napolinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7293ab4-6541-4b04-bb4b-c75f6ef51bf9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott parlamenti választást tartanak csütörtökön az Egyesült Királyságban.\r

","shortLead":"Előrehozott parlamenti választást tartanak csütörtökön az Egyesült Királyságban.\r

","id":"20191212_brit_elorehozott_parlamenti_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7293ab4-6541-4b04-bb4b-c75f6ef51bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99414cd9-eca7-494c-a476-e770f7663f2d","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_brit_elorehozott_parlamenti_valasztas","timestamp":"2019. december. 12. 05:32","title":"Négy és fél év alatt harmadszor választanak ma a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abu-Dzabiban terjeszkedik a magyar kötődésű cég.","shortLead":"Abu-Dzabiban terjeszkedik a magyar kötődésű cég.","id":"20191212_wizz_air_abu_dzabi_terjeszkedes_legitarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77762c27-d500-41b7-b293-a97cc2c00560","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_wizz_air_abu_dzabi_terjeszkedes_legitarsasag","timestamp":"2019. december. 12. 12:14","title":"Új légitársaságot alapít a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti önkormányzat honlapján szidják a közétkeztetést eddig végző céget, sőt idő előtt kellett új pályázatot kiírni, mert nem tudtak volna áremelés nélkül megfelelő szolgáltatást adni. Ehhez képest visszatérnek az egyetlen nem kizárt pályázó alvállalkozójaként.","shortLead":"A kispesti önkormányzat honlapján szidják a közétkeztetést eddig végző céget, sőt idő előtt kellett új pályázatot...","id":"20191211_Sokat_tamadott_ceg_ter_vissza_a_kispesti_menzapalyazaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa50a22-d59b-4930-90cd-bc4a9f184213","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Sokat_tamadott_ceg_ter_vissza_a_kispesti_menzapalyazaton","timestamp":"2019. december. 11. 19:53","title":"Sokat támadott cég tér vissza a kispesti menzapályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mégsem kapnak segítséget a devizahitelesek, választanak a britek, jön a decemberi tavasz. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mégsem kapnak segítséget a devizahitelesek, választanak a britek, jön a decemberi tavasz. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191212_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12e7c15-2afa-46f8-8d36-eafa8e96c6c6","keywords":null,"link":"/360/20191212_Radar360","timestamp":"2019. december. 12. 08:00","title":"Radar360: Sarokba térdepeltethetik Magyarországot, a telefonadatainkkal üzletelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf442b79-f0e2-46d6-be19-37c4e4a2c0e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Például a nyelvtanulásban is segíthet az alábbi Chrome-bővítmény, ugyanis két különböző nyelvű feliratot jeleníthetünk meg vele egy YouTube- vagy egy Netflix-videón. ","shortLead":"Például a nyelvtanulásban is segíthet az alábbi Chrome-bővítmény, ugyanis két különböző nyelvű feliratot jeleníthetünk...","id":"20191213_ket_felirat_egy_youtube_videon_chrome_bovitmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf442b79-f0e2-46d6-be19-37c4e4a2c0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0561178-da58-409f-9e11-55e59e54a46d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_ket_felirat_egy_youtube_videon_chrome_bovitmeny","timestamp":"2019. december. 13. 09:03","title":"Ha nyelveket tanul, ezt töltse le a számítógépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán Twitter-ügye, a 7-es cikkely szerinti eljárás, illetve Kásler vétójoga is előkerült a 150. Kormányinfón.","shortLead":"Kovács Zoltán Twitter-ügye, a 7-es cikkely szerinti eljárás, illetve Kásler vétójoga is előkerült a 150. Kormányinfón.","id":"20191212_Gulyas_Kovacs_Zoltan_szolasszabadsagat_senki_sem_korlatozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d142a168-fee6-4c1d-b98e-a96fde2d8074","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Gulyas_Kovacs_Zoltan_szolasszabadsagat_senki_sem_korlatozza","timestamp":"2019. december. 12. 14:02","title":"Gulyás: Kovács Zoltán szólásszabadságát senki sem korlátozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bántalmazók újabb és újabb generációjának kinevelését támogatjuk, ha nem merünk szembenézni vele, hogy a családon belüli erőszak nem magánügy – hangsúlyozta Lundy Bancroft, a Lehet-e jó apa a bántalmazó című díjnyertes könyv szerzője az idei 16 Akciónap nemzetközi zárókonferenciáján.","shortLead":"A bántalmazók újabb és újabb generációjának kinevelését támogatjuk, ha nem merünk szembenézni vele, hogy a családon...","id":"20191212_Generaciorol_generaciora_teremtjuk_ujra_az_eroszakot_csaladon_beluli_eroszak_bantalmazas_NANE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b32577-1dda-482a-b4e8-b80503487dfa","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Generaciorol_generaciora_teremtjuk_ujra_az_eroszakot_csaladon_beluli_eroszak_bantalmazas_NANE","timestamp":"2019. december. 12. 12:52","title":"Generációról generációra teremtjük újra az erőszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]