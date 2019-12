Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0297ddbd-9c7b-4629-875d-c6b8695668b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorsportok egyik legismertebb figuráját is meglepte a Ford elektromos szabadidő-autója. ","shortLead":"A motorsportok egyik legismertebb figuráját is meglepte a Ford elektromos szabadidő-autója. ","id":"20191217_ken_block_elektromos_mustang_suv_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0297ddbd-9c7b-4629-875d-c6b8695668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f28a363-ab72-4c5b-9e95-456a1acecbbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_ken_block_elektromos_mustang_suv_villanyauto","timestamp":"2019. december. 17. 13:10","title":"Kipróbálta az elektromos Mustang SUV-ot Ken Block, aki most vezetett először villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság elfogadta az ügyészség álláspontját, hogy fennáll a vádlott szökésének a veszélye.","shortLead":"A bíróság elfogadta az ügyészség álláspontját, hogy fennáll a vádlott szökésének a veszélye.","id":"20191216_Letartoztatta_a_birosag_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_a_Hableanyugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2004f424-159f-4e9e-aa65-a3bac471e6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Letartoztatta_a_birosag_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_a_Hableanyugyben","timestamp":"2019. december. 16. 13:01","title":"Letartóztatta a bíróság a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680618c-0b19-448f-a185-711761249544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi először láthatta gyerekeit a szabadulása óta.","shortLead":"A férfi először láthatta gyerekeit a szabadulása óta.","id":"20191216_Korabban_baltaval_tamad_felesegere_a_gyori_gyermekgyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b680618c-0b19-448f-a185-711761249544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac38f5b3-a934-407f-8efb-e4a438b43c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Korabban_baltaval_tamad_felesegere_a_gyori_gyermekgyilkos","timestamp":"2019. december. 16. 05:36","title":"Korábban baltával támadt feleségére a győri gyermekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek mínuszok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.","shortLead":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek...","id":"20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c274a1e9-2a60-4932-8194-5e4fabc68525","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","timestamp":"2019. december. 15. 16:18","title":"Megjött a friss időjárás-előrejelzés a jövő hétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c6bb2c-1574-49db-be6e-8938f894a063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök szerint a nők „vitathatatlanul jobbak, mint a férfiak”.","shortLead":"A volt amerikai elnök szerint a nők „vitathatatlanul jobbak, mint a férfiak”.","id":"20191216_Obama_Jobb_hely_lenne_a_vilag_ha_nok_vezetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47c6bb2c-1574-49db-be6e-8938f894a063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99d0643-d6e8-4fc2-8cd3-6e941da5be50","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Obama_Jobb_hely_lenne_a_vilag_ha_nok_vezetnek","timestamp":"2019. december. 16. 16:59","title":"Obama: Jobb hely lenne a világ, ha nők vezetnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és ezért a szakma és a fogyasztók is szívesen emlékeznek rájuk. A listán az Apple okosórája és a Nintendo Switch konzol is helyet kapott.","shortLead":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és...","id":"20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c632c-3121-4b15-99f2-aab79ec73ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","timestamp":"2019. december. 16. 17:03","title":"Ezek az évtized legmeghatározóbb műszaki cikkei a Time magazin szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Defekt miatt szalagkorlátnak ment egy tréler a 72. kilométernél.","shortLead":"Defekt miatt szalagkorlátnak ment egy tréler a 72. kilométernél.","id":"20191217_defekt_szalagkorlat_m3_as_autopalya_treler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2761b3-045f-4259-9be3-256a6c801b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_defekt_szalagkorlat_m3_as_autopalya_treler","timestamp":"2019. december. 17. 05:38","title":"Baleset miatt lezárták az M3-ast Atkárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcafa62-3b81-4513-a40f-f221ec71e5a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-budai kórházban évek óta rossz az automata ajtó, van helyette egy lánc és egy akasztó.","shortLead":"A dél-budai kórházban évek óta rossz az automata ajtó, van helyette egy lánc és egy akasztó.","id":"20191216_Havasi_Gabor_Hat_eve_nem_tudnak_megjavitani_egy_ajtot_a_delbudai_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bcafa62-3b81-4513-a40f-f221ec71e5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be29002-8d30-4ccb-8f7a-9d2de06840fc","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Havasi_Gabor_Hat_eve_nem_tudnak_megjavitani_egy_ajtot_a_delbudai_korhazban","timestamp":"2019. december. 16. 12:01","title":"Rossz a kórházban az automata ajtó? Használja a láncos akasztót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]