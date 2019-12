Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","shortLead":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","id":"20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87f1acd-aa61-4654-b28b-90e173f4ce70","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","timestamp":"2019. december. 25. 12:59","title":"Holtan találtak egy orosz zongoraművészt egy újlipótvárosi hostelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29f69c5-7316-4f46-bf90-89d63055cd6d","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Idén úgy tűnik, megugrott a magyarok adakozási kedve, rekord mennyiségű tartós élelmiszert kapnak ajándékba a rászorulók. Idén a Máltai Szeretetszolgálat munkatársát kísértük el.","shortLead":"Idén úgy tűnik, megugrott a magyarok adakozási kedve, rekord mennyiségű tartós élelmiszert kapnak ajándékba...","id":"20191224_maltai_adomany_ciposdoboz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c29f69c5-7316-4f46-bf90-89d63055cd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2d6760-b217-4946-8257-b4ddaff3c14d","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_maltai_adomany_ciposdoboz","timestamp":"2019. december. 24. 14:00","title":"Rengeteg adomány gyűlt idén, de sílécet továbbra se küldjünk egy szegénytelepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013e435-f796-4167-9cac-ccb252e4f23a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már szinte biztosra vehetjük, hogy jövőre egy olcsóbb Galaxy Note10-változat is megjelenik majd. Újabb részletek szivárogtak ki az SM-N770F modellszámú készülékről, amely vélhetően a Galaxy Note10 Lite.","shortLead":"Azt már szinte biztosra vehetjük, hogy jövőre egy olcsóbb Galaxy Note10-változat is megjelenik majd. Újabb részletek...","id":"20191224_samsung_galaxy_note10_lite_olcsobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b013e435-f796-4167-9cac-ccb252e4f23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fbfbb9-5963-417d-b1b0-6a083b3edab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191224_samsung_galaxy_note10_lite_olcsobb","timestamp":"2019. december. 24. 10:03","title":"Hivatalosnak tűnő képek: ilyen lesz a Galaxy Note10 család legolcsóbb tagja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b2b4d7-1741-46b4-9759-436e05c20041","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A civileket a támadás egy iskolában és környékén érte, ahol menedéket kerestek.","shortLead":"A civileket a támadás egy iskolában és környékén érte, ahol menedéket kerestek.","id":"20191224_Legalabb_8_civil_meghalt_orosz_harci_gepek_tamadasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51b2b4d7-1741-46b4-9759-436e05c20041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9922580-5054-4565-87a4-25d799ec7b54","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Legalabb_8_civil_meghalt_orosz_harci_gepek_tamadasa_miatt","timestamp":"2019. december. 24. 16:02","title":"Legalább 8 civil meghalt egy orosz légicsapásban Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Európa egykor ellenséges hatalmainak megbékélését méltatta szerdai karácsonyi üzenetében a brit uralkodó, ki nem mondott, de kevéssé burkolt utalással a brit társadalomban kialakult megosztottságra is.

","shortLead":"Európa egykor ellenséges hatalmainak megbékélését méltatta szerdai karácsonyi üzenetében a brit uralkodó, ki nem...","id":"20191225_Erzsebet_kiralyno_a_kis_lepesek_jelentoseget_meltatta_de_a_kilepesrol_nem_beszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600cb0c4-976a-4490-8dbf-b5dbe270e96b","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Erzsebet_kiralyno_a_kis_lepesek_jelentoseget_meltatta_de_a_kilepesrol_nem_beszelt","timestamp":"2019. december. 25. 18:38","title":"Erzsébet királynő a kis lépések jelentőségét méltatta, a kilépésről nem beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3233d34-2589-45ff-a468-1ba2cc1d7564","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nemcsak világlátott séf, hanem pályaelhagyó ügyvéd, újságíró és teológus is nyitott a közelmúltban olyan modern stílusú desszertműhelyt, ahol kizárólag minőségi alapanyagokból készítenek különleges ízvilágú süteményeket és tortákat. ","shortLead":"Nemcsak világlátott séf, hanem pályaelhagyó ügyvéd, újságíró és teológus is nyitott a közelmúltban olyan modern stílusú...","id":"201951__ujhullamos_cukraszdak__palyaelhagyok__mindenmentes__kremes_ujratoltve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3233d34-2589-45ff-a468-1ba2cc1d7564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bbf1d1-2e25-48c0-adb0-220b67193e4f","keywords":null,"link":"/360/201951__ujhullamos_cukraszdak__palyaelhagyok__mindenmentes__kremes_ujratoltve","timestamp":"2019. december. 24. 19:00","title":"Hab a tortán: vállalkozásnak sem rossz egy újhullámos cukrászda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca nem cáfolt és nem erősített meg semmit, de olvasásra ajánlja a Magyar Közlöny következő számát.

","shortLead":"A tárca nem cáfolt és nem erősített meg semmit, de olvasásra ajánlja a Magyar Közlöny következő számát.

","id":"20191225_A_BM_elarulta_mikor_derulhet_ki_kapnake_felmillios_ev_vegi_jutalmat_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661e450e-9622-453a-a255-f86d8501d055","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_A_BM_elarulta_mikor_derulhet_ki_kapnake_felmillios_ev_vegi_jutalmat_a_rendorok","timestamp":"2019. december. 25. 16:43","title":"A BM elárulta, mikor derül(het) ki, kapnak-e félmilliós év végi jutalmat a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó 99 éves férje egy régebb óta fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba.\r

","shortLead":"A brit uralkodó 99 éves férje egy régebb óta fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba.\r

","id":"20191224_Kiengedtek_a_korhazbol_Fulop_herceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8178282-ba5a-4509-9907-22f1ecfaf0e6","keywords":null,"link":"/elet/20191224_Kiengedtek_a_korhazbol_Fulop_herceget","timestamp":"2019. december. 24. 11:42","title":"Kiengedték a kórházból Fülöp herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]