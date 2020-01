Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több ember betegszik meg az elektromos cigarettáktól, és a halálos áldozatok száma is nő. ","shortLead":"Egyre több ember betegszik meg az elektromos cigarettáktól, és a halálos áldozatok száma is nő. ","id":"20200102_tiltas_mentas_gyumolcsos_ecigi_Egyesult_Allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af530397-26e6-4514-b1b5-27f0b842f006","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_tiltas_mentas_gyumolcsos_ecigi_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. január. 02. 21:30","title":"Betiltják a mentás és a gyümölcsös e-cigit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efda3f6f-316f-458f-9d5e-0b7754066532","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Rést ütött a szocializmus pajzsán, amikor a nyolcvanas évek elején egy olasz bűnbanda ellopott hét képet a Szépművészeti Múzeumból. Most egy olasz produkció keretében dokumentumfilm készült a képrablásról: sikerült szóra bírni a már nyugdíjas korú tolvajokat, és az annak idején a nyomozásba bevont magyar és olasz hatóságiakat is. A filmet megelőző kutatómunkának köszönhetően új részletek derültek ki a műkincslopásról, de még mindig vannak elvarratlan szálak. ","shortLead":"Rést ütött a szocializmus pajzsán, amikor a nyolcvanas évek elején egy olasz bűnbanda ellopott hét képet...","id":"20200103_szepmuveszeti_muzeum_keprablas_dokumentumfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efda3f6f-316f-458f-9d5e-0b7754066532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78253d6-34ec-4f19-ac25-c2a0ad9b1e86","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_szepmuveszeti_muzeum_keprablas_dokumentumfilm","timestamp":"2020. január. 03. 20:00","title":"„Én nem akartam a magyaroknak ártani” – megszólaltak a Szépművészetit kirámoló tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTokot üzemeltető kínai ByteDance szerint India és az Egyesült Államok fordult a legtöbb kérelemmel a céghez, de a magyar hatóságok is bepróbálkoztak egyszer.","shortLead":"A TikTokot üzemeltető kínai ByteDance szerint India és az Egyesült Államok fordult a legtöbb kérelemmel a céghez, de...","id":"20200102_tiktok_atlathatosagi_jelentese_bytedance_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3b0a27-eb2a-4fa0-8c5d-ede936f2fb9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_tiktok_atlathatosagi_jelentese_bytedance_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. január. 02. 12:03","title":"A magyar hatóság is kért ki adatot a TikTok üzemeltetőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ünnepek alatt is több ügyviteli alkalmazott és bérszámfejtő dolgozott azon, hogy valamennyi jogosult megkapja pénzét. ","shortLead":"Az ünnepek alatt is több ügyviteli alkalmazott és bérszámfejtő dolgozott azon, hogy valamennyi jogosult megkapja...","id":"20200102_Megerkezett_a_brutto_felmillio_a_rendorok_szamlajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2026c6-88c5-4a63-bb6d-79e1700688e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Megerkezett_a_brutto_felmillio_a_rendorok_szamlajara","timestamp":"2020. január. 02. 20:37","title":"Megérkezett a bruttó félmillió a rendőrök számlájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c9f26c-7046-4d3c-934a-0396297ce37a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Megbírságoltak két, emuval sétáló külföldi turistát az olaszországi Velencében a közlekedési és az állathigiéniai szabályok megsértése címén.","shortLead":"Megbírságoltak két, emuval sétáló külföldi turistát az olaszországi Velencében a közlekedési és az állathigiéniai...","id":"20200103_velence_turista_emu_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c9f26c-7046-4d3c-934a-0396297ce37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755ccdcb-1698-4376-880d-285bd633461e","keywords":null,"link":"/elet/20200103_velence_turista_emu_birsag","timestamp":"2020. január. 03. 12:37","title":"Bökte a csőrét a velenceieknek az emukat sétáltató páros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dunántúl déli részén lehet örülni csak napsütésnek.","shortLead":"A Dunántúl déli részén lehet örülni csak napsütésnek.","id":"20200103_A_kod_melle_johet_egy_kis_onos_szitalas_es_hoszallingozas_is_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dec525-9707-4bf5-ad70-4a9513eb64ec","keywords":null,"link":"/elet/20200103_A_kod_melle_johet_egy_kis_onos_szitalas_es_hoszallingozas_is_ma","timestamp":"2020. január. 03. 05:28","title":"A köd mellé jöhet egy kis ónos szitálás és hószállingózás is ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96796e95-1326-4bb3-8302-a8cf0b385e90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rajta kívül hét másik ember is életét vesztette a tragédiában.","shortLead":"Rajta kívül hét másik ember is életét vesztette a tragédiában.","id":"20200102_helikopterbalesetben_halt_meg_a_tajvani_vezerkari_fonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96796e95-1326-4bb3-8302-a8cf0b385e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66341e84-ef79-4602-91c0-429489f69b23","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_helikopterbalesetben_halt_meg_a_tajvani_vezerkari_fonok","timestamp":"2020. január. 02. 11:41","title":"Helikopter-balesetben halt meg a tajvani vezérkari főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d010440-6199-497a-80b7-a6ad46609c61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járatokat átirányították, és végül Budapesten landoltak. Az utasokat buszok vitték tovább Debrecenbe.","shortLead":"A járatokat átirányították, és végül Budapesten landoltak. Az utasokat buszok vitték tovább Debrecenbe.","id":"20200102_suru_kod_wizz_air_jarat_ferihegy_debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d010440-6199-497a-80b7-a6ad46609c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414a112e-60fb-4169-aeea-15f47e9a3a72","keywords":null,"link":"/kkv/20200102_suru_kod_wizz_air_jarat_ferihegy_debrecen","timestamp":"2020. január. 02. 10:25","title":"A sűrű köd miatt két Wizz Air-gép sem tudott landolni Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]