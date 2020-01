Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b445e37-1a66-42c5-8193-67e867570f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó fedélzeti kamerája videón rögzítette, amint a szembejövő sávból érkező autó fékezés nélkül a szakadékba hajt.","shortLead":"Egy autó fedélzeti kamerája videón rögzítette, amint a szembejövő sávból érkező autó fékezés nélkül a szakadékba hajt.","id":"20200104_Videon_amint_a_terepjaro_a_szakadekba_hajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b445e37-1a66-42c5-8193-67e867570f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d811908-f184-4b68-8774-9e37cd5a5de9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Videon_amint_a_terepjaro_a_szakadekba_hajt","timestamp":"2020. január. 04. 14:44","title":"Videón, amint egy terepjáró a szakadékba hajt Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62565bbd-6748-4f71-8a71-240cbbda28c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc év után, néhány adás erejéig, Szalay Balázs társaságában visszatér az RTL Klub képernyőjére az ismert sportriporter – írta a media1.","shortLead":"Nyolc év után, néhány adás erejéig, Szalay Balázs társaságában visszatér az RTL Klub képernyőjére az ismert...","id":"20200104_Nyolc_ev_utan_visszater_az_RTL_Klub_kepernyojere_Szujo_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62565bbd-6748-4f71-8a71-240cbbda28c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ad9b7d-582e-482a-9231-ce7e1d85486f","keywords":null,"link":"/elet/20200104_Nyolc_ev_utan_visszater_az_RTL_Klub_kepernyojere_Szujo_Zoltan","timestamp":"2020. január. 04. 17:12","title":"Nyolc év után visszatér az RTL Klub képernyőjére Szujó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket egy orosz blog álinformációja.","shortLead":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket...","id":"20200104_apple_safai_chromium_alhir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52e4c1d-9d72-40b9-b76c-3757c04e23bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_apple_safai_chromium_alhir","timestamp":"2020. január. 04. 16:03","title":"Ugye nem ugrott be? Álhír terjedt az Apple böngészőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16208779-4590-4751-aae3-f386f687b4fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Saját sportmárkája sikerén felbuzdulva újabb cégekbe szállhatna be Mészáros Lőrinc - legalábbis, ha követi a Duma Aktuál humoristáinak tanácsait. ","shortLead":"Saját sportmárkája sikerén felbuzdulva újabb cégekbe szállhatna be Mészáros Lőrinc - legalábbis, ha követi a Duma...","id":"20200104_Duma_Aktual_Mit_vasaroljon_meg_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16208779-4590-4751-aae3-f386f687b4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be258e81-e5fd-42aa-9959-cc31384b51a0","keywords":null,"link":"/360/20200104_Duma_Aktual_Mit_vasaroljon_meg_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2020. január. 04. 19:00","title":"2Rule után Lőrinc Vuitton: Milyen márkát vegyen még Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tervei vannak a MediaTeknek: jövőre nemcsak a csúcskategóriába térne vissza, hanem a középkategóriás telefonokat is megajándékozná 5G-s lapkakészlettel.","shortLead":"Nagyszabású tervei vannak a MediaTeknek: jövőre nemcsak a csúcskategóriába térne vissza, hanem a középkategóriás...","id":"20200105_dimensity_800_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonok_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfae5c9c-1904-47cf-ac66-cb3be63a8be5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_dimensity_800_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonok_5g","timestamp":"2020. január. 05. 08:03","title":"Nem minden 5G-s telefon lesz drága: bejelentették a Dimensity 800 lapkakészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","shortLead":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","id":"20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee877753-4972-44d6-8725-d2787434f4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","timestamp":"2020. január. 04. 16:50","title":"Családon belüli gyilkosság történt Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c0be43-dd9f-4961-8ed4-08e0f8ce5256","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor új okosórájára igaz, hogy viszik, mint a cukrot: egyetlen perc alatt 10 ezer darabot adtak el belőle.","shortLead":"A Honor új okosórájára igaz, hogy viszik, mint a cukrot: egyetlen perc alatt 10 ezer darabot adtak el belőle.","id":"20200104_honor_magic_watch2_okosora_kereslet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c0be43-dd9f-4961-8ed4-08e0f8ce5256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1651cb0f-2fce-4c56-af1c-e9117c4a9cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_honor_magic_watch2_okosora_kereslet","timestamp":"2020. január. 04. 08:03","title":"166 darab kelt el másodpercenként a Honor új okosórájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1abf245-74c9-4868-9f10-878423ede0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy MSZP-s képviselő érdeklődött arról, merre jártak az Airbusok és a Dassault-k.","shortLead":"Egy MSZP-s képviselő érdeklődött arról, merre jártak az Airbusok és a Dassault-k.","id":"20200104_Dubajozo_nemkormanygepek_valaszolt_a_honvedelmi_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1abf245-74c9-4868-9f10-878423ede0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00dec42b-4854-4f24-b346-f95ca0e4d73b","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Dubajozo_nemkormanygepek_valaszolt_a_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2020. január. 04. 10:50","title":"Dubajozó nem-kormánygépek: „válaszolt” a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]