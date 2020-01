Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak többeknek nehezen magyarázható magatartás, de káros is.","shortLead":"Nemcsak többeknek nehezen magyarázható magatartás, de káros is.","id":"20200124_Eletveszelyes_a_fociszurkolas_infarktust_is_okozhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c62655-3743-4491-ad3a-2e0816ab8e30","keywords":null,"link":"/elet/20200124_Eletveszelyes_a_fociszurkolas_infarktust_is_okozhat","timestamp":"2020. január. 24. 13:07","title":"Életveszélyes a fociszurkolás, infarktust is okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világklasszis Roger Federer lesz Fucsovics Márton következő ellenfele Ausztráliában. Eddig kétszer találkoztak, mindkét alkalommal a svájci nyert.","shortLead":"A világklasszis Roger Federer lesz Fucsovics Márton következő ellenfele Ausztráliában. Eddig kétszer találkoztak...","id":"20200124_Federert_kell_vernie_Fucsovicsnak_a_nyolcaddontoert_Melbourneben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44a9d93-01f0-454b-bad9-24628a81b16b","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Federert_kell_vernie_Fucsovicsnak_a_nyolcaddontoert_Melbourneben","timestamp":"2020. január. 24. 16:24","title":"Australian Open: Federert kellene vernie Fucsovicsnak a nyolcaddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfdb254-9e3b-46ee-ab4b-7b10cffe4805","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bíznak benne, hogy a szakma és a nézők összefogásával tovább segíthetik majd őket.","shortLead":"Bíznak benne, hogy a szakma és a nézők összefogásával tovább segíthetik majd őket.","id":"20200123_Fuggetlenek_Orkeny_Szinhaz_gyujtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdb254-9e3b-46ee-ab4b-7b10cffe4805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee37f7-4729-426c-9f81-f7b4ad36d0b0","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Fuggetlenek_Orkeny_Szinhaz_gyujtes","timestamp":"2020. január. 23. 12:50","title":"Az Örkény Színház több mint 4,5 millió forintot gyűjtött a függetleneknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két napot kapott a két orosz diplomata, hogy elhagyják az ország területét.","shortLead":"Két napot kapott a két orosz diplomata, hogy elhagyják az ország területét.","id":"20200124_Bulgaria_kiutasitott_ket_orosz_diplomatat_akiket_kemkedessel_vadolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3320a7b5-3fa6-4dc9-9375-3648e481f25c","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Bulgaria_kiutasitott_ket_orosz_diplomatat_akiket_kemkedessel_vadolnak","timestamp":"2020. január. 24. 20:38","title":"Bulgária kiutasított két orosz diplomatát, akiket kémkedéssel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"","category":"itthon","description":"A gyanú szerint megölte apját egy 15 éves fiú Orgoványban szombat hajnalban - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"A gyanú szerint megölte apját egy 15 éves fiú Orgoványban szombat hajnalban - közölte a Bács-Kiskun Megyei...","id":"20200125_Megolte_apjat_egy_tizenot_eves_fiu_Orgovanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d69319-0867-4434-9811-2655f96bd02c","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_Megolte_apjat_egy_tizenot_eves_fiu_Orgovanyban","timestamp":"2020. január. 25. 08:54","title":"Megölte apját egy tizenöt éves fiú Orgoványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Aggódhatunk azon, hogy miből készül egy ruhadarab és hogy mekkora környezeti terheléssel jár a gyártása, ám az a helyzet, hogy mi magunk vagyunk felelősek a ruhák ökológiai lábnyomának jelentős részéért. ","shortLead":"Aggódhatunk azon, hogy miből készül egy ruhadarab és hogy mekkora környezeti terheléssel jár a gyártása, ám...","id":"20200123_fenntarthatosag_ruhaipar_mosas_okologiailabnyom_kornyezetvedelem_vegyianyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74c2aba-e9ad-4bfd-afe2-a24baa43fa7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_fenntarthatosag_ruhaipar_mosas_okologiailabnyom_kornyezetvedelem_vegyianyag","timestamp":"2020. január. 23. 20:00","title":"Tönkretesszük a Földet azzal, ahogy mosunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bef042-e4c0-4974-a9c4-da55ace85d78","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még az utolsó pillanatokban is volt esély a döntetlenre.","shortLead":"Még az utolsó pillanatokban is volt esély a döntetlenre.","id":"20200123_noi_vizilabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72bef042-e4c0-4974-a9c4-da55ace85d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cace76c6-3763-4ac7-8b04-a682eb42fd93","keywords":null,"link":"/sport/20200123_noi_vizilabda","timestamp":"2020. január. 23. 20:07","title":"Hiába a szenzációs hajrá, bronzéremért játszhat a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7465d69-df34-4740-8745-ee34445ff74a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segíti a szívelégtelenségben szenvedő betegek kockázatbecslését, a rizikóbecslő rendszer a betegek klinikai adatai alapján nyújt segítséget a kezelőorvosnak a magasabb halálozási kockázattal bíró szívelégtelen betegek azonosításában.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segíti a szívelégtelenségben szenvedő betegek kockázatbecslését, a rizikóbecslő rendszer...","id":"20200125_mesterseges_intelligencia_szivelegtelensegben_szenvedo_betegek_kockazatbecslese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7465d69-df34-4740-8745-ee34445ff74a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea65b59-1f9f-4272-8592-036d0437b083","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_mesterseges_intelligencia_szivelegtelensegben_szenvedo_betegek_kockazatbecslese","timestamp":"2020. január. 25. 10:03","title":"Magyar mesterséges intelligencia segít felbecsülni a szívelégtelenségben szenvedők kockázatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]