[{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához, illetve a kormányfő, Orbán Viktor kijelentéseihez kapcsolódik.","shortLead":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához...","id":"20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d3ee04-ea91-400a-91fa-1bb8f916403a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","timestamp":"2020. január. 24. 17:01","title":"Üzenet jött Brüsszelből Orbán Gyöngyöspatáról tett kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607e5933-2a5a-48eb-ad26-6947f5ad595c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Temetésének második évfordulóján felavatták Tőkéczki László Széchenyi-díjas történész síremlékét a Fiumei úti sírkertben.","shortLead":"Temetésének második évfordulóján felavatták Tőkéczki László Széchenyi-díjas történész síremlékét a Fiumei úti...","id":"20200123_Tokeczki_Laszlo_siremleket_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=607e5933-2a5a-48eb-ad26-6947f5ad595c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d7bab5-842a-44fd-b563-a94ca046cb94","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Tokeczki_Laszlo_siremleket_kapott","timestamp":"2020. január. 23. 13:50","title":"Tőkéczki László síremléket kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tervezet helyen eddig csak komppal lehetett átkelni a folyón.","shortLead":"A tervezet helyen eddig csak komppal lehetett átkelni a folyón.","id":"20200123_Uj_Tiszahid_epul_hamarosan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019adbb7-b274-4ac6-a898-63e2532e8bc5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Uj_Tiszahid_epul_hamarosan","timestamp":"2020. január. 23. 15:14","title":"Új Tisza-híd épül hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Carla és Roni rövid szünetet tartott a turné közben Jekatyerinburgban.","shortLead":"Carla és Roni rövid szünetet tartott a turné közben Jekatyerinburgban.","id":"20200124_Cirkuszi_elefantok_szoktek_meg_Oroszorszagban_hogy_a_hoban_jatsszanak__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75daadf9-6b01-49c1-961b-17f0b18edde9","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Cirkuszi_elefantok_szoktek_meg_Oroszorszagban_hogy_a_hoban_jatsszanak__video","timestamp":"2020. január. 24. 17:08","title":"Hófürdőző cirkuszi elefántok szórakoztatták az orosz járókelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94b6ea7-ae5e-47e7-ae13-47a1e27976fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóságoknak a típus dízelmotoros változatával van problémája, amit már rég nem gyártanak Esztergomban.","shortLead":"A hatóságoknak a típus dízelmotoros változatával van problémája, amit már rég nem gyártanak Esztergomban.","id":"20200123_betilthatjak_a_suzuki_vitara_forgalmazasat_de_van_egy_csavar_a_tortenetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94b6ea7-ae5e-47e7-ae13-47a1e27976fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2732e4-9355-408d-838f-cf2c4bd83d7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_betilthatjak_a_suzuki_vitara_forgalmazasat_de_van_egy_csavar_a_tortenetben","timestamp":"2020. január. 23. 16:52","title":"Bevonhatják a dízel Vitara típusengedélyét, a Suzuki vizsgálatot folytat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab49a11-aaf8-4605-9545-80eef24aac25","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A közmédiában vegyes volt Mészáros Kata interjújának fogadtatása, volt, aki arcpirítónak tartotta a beszélgetést. Több kormánypárti politikus is bírálta az interjút, egyikük szerint ezzel Karácsonyt emelték meg. ","shortLead":"A közmédiában vegyes volt Mészáros Kata interjújának fogadtatása, volt, aki arcpirítónak tartotta a beszélgetést. Több...","id":"20200124_mtva_karacsony_meszaros_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ab49a11-aaf8-4605-9545-80eef24aac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b750fdbd-7cba-442c-a76b-7063234b88f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_mtva_karacsony_meszaros_interju","timestamp":"2020. január. 24. 15:00","title":"A hírigazgató megdicsérte a riportert a Karácsony-interjú után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf50c79e-3556-477b-893d-64907b7e2af0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krishan Dangwal jógaoktatással fog foglalkozni, egy komoly tévés állást cserélt le az új karrierre. Magyarországon feltehetően lesz rá kereslet, hiszen egymás után nyílnak a jógastúdiók. ","shortLead":"Krishan Dangwal jógaoktatással fog foglalkozni, egy komoly tévés állást cserélt le az új karrierre. Magyarországon...","id":"20200123_Demcsak_Zsuzsa_ferje_megtalalta_helyet_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf50c79e-3556-477b-893d-64907b7e2af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff241dfd-9a0e-40c0-9223-cccae624bc83","keywords":null,"link":"/elet/20200123_Demcsak_Zsuzsa_ferje_megtalalta_helyet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 23. 10:06","title":"Demcsák Zsuzsa férje megtalálta helyét Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most induló program a kormány iskolafejlesztési programjának része.","shortLead":"A most induló program a kormány iskolafejlesztési programjának része.","id":"20200123_50_milliard_forintot_ad_Magyarorszagnak_Europai_Beruhazasi_Bank_oktatasfejlesztesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26327186-ecaa-4d04-a582-02f70a08c58c","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_50_milliard_forintot_ad_Magyarorszagnak_Europai_Beruhazasi_Bank_oktatasfejlesztesre","timestamp":"2020. január. 23. 11:41","title":"50 milliárdos hitelt ad az EU Magyarországnak tornateremre és iskolai uszodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]