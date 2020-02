Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca0ec3ed-bd89-4786-90f8-a42db6747f62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Setra busz teljesen kiégett percek alatt. Az esetről videó is készült. ","shortLead":"A Setra busz teljesen kiégett percek alatt. Az esetről videó is készült. ","id":"20200204_Mar_langolt_a_busz_Sorokpolanynal_amikor_eszrevettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca0ec3ed-bd89-4786-90f8-a42db6747f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed001e1b-8af9-40bf-92a6-0ca6284ebd81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_Mar_langolt_a_busz_Sorokpolanynal_amikor_eszrevettek","timestamp":"2020. február. 04. 10:39","title":"Egy autós vágott a lángoló Volán-busz elé, kellett is a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56231f52-08a1-49ec-bf47-4953a318bc2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többek közt a hűtőmaszk, a tetősín és a műszerfal is megváltozik a modellen, de lesz új fényezés is. ","shortLead":"Többek közt a hűtőmaszk, a tetősín és a műszerfal is megváltozik a modellen, de lesz új fényezés is. ","id":"20200204_suzuki_ignis_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56231f52-08a1-49ec-bf47-4953a318bc2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5df10e5-2bda-41d4-8dfd-81566b927ccc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_suzuki_ignis_2020","timestamp":"2020. február. 04. 15:23","title":"Hozzányúlnak a Suzuki Ignishez, több változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg Ferencről. Azért – írja –, hogy a magyartanárok fel tudjanak készülni a Horthy-kort reprezentáló, az olasz diktátort az egekig magasztaló szerző életéből. ","shortLead":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg...","id":"20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c79d4f-863d-4d5c-b7be-da617238a73a","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","timestamp":"2020. február. 03. 10:12","title":"Mussolini csodálója volt az író, aki kiütötte az új alaptantervben Móriczot, Örkényt és Kertészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis, a lepra és más betegségek hordozói lehetnek.","shortLead":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis...","id":"20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803708a6-bc95-4bac-86be-8deca634a245","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","timestamp":"2020. február. 05. 06:49","title":"Oroszország: elkészült a veszélyes betegséggel fertőzött migránsok kitoloncolását érintő törvénytervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés olyan sorozatgyártású autó létezik, mely legyorsulná a 761 lóerős zuffenhauseni zöld rendszámost.","shortLead":"Kevés olyan sorozatgyártású autó létezik, mely legyorsulná a 761 lóerős zuffenhauseni zöld rendszámost.","id":"20200205_elkepeszto_gyorsulasu_a_legerosebb_elektromos_porsche","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f675b4f3-5fa0-4a47-b066-fbbce1f8c4ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_elkepeszto_gyorsulasu_a_legerosebb_elektromos_porsche","timestamp":"2020. február. 05. 07:59","title":"Elképesztő gyorsulású a legerősebb elektromos Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelmi és a távközlési különadóról is egy hónap múlva hozhatja meg az ítéletet az Európai Bíróság.","shortLead":"A kiskereskedelmi és a távközlési különadóról is egy hónap múlva hozhatja meg az ítéletet az Európai Bíróság.","id":"20200204_Marciusban_donthet_az_Europai_Birosag_a_Tesco_es_a_magyar_allam_pereben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652da696-f0ef-4d3f-8350-e4011222a17e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Marciusban_donthet_az_Europai_Birosag_a_Tesco_es_a_magyar_allam_pereben","timestamp":"2020. február. 04. 06:55","title":"Márciusban dönthet az Európai Bíróság a Tesco és a magyar állam perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kislány egészséges, és semmi nyoma, hogy a vírus az ő szervezetét is megfertőzte volna.","shortLead":"A kislány egészséges, és semmi nyoma, hogy a vírus az ő szervezetét is megfertőzte volna.","id":"20200203_koronavirus_gyermek_szules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d9ddcd-cd72-4fa0-aa05-9e81af65339a","keywords":null,"link":"/elet/20200203_koronavirus_gyermek_szules","timestamp":"2020. február. 03. 10:40","title":"Koronavírussal fertőzött nő szült gyermeket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy embert letartóztattak a Los Angelestől északra történt lövöldözés után.","shortLead":"Egy embert letartóztattak a Los Angelestől északra történt lövöldözés után.","id":"20200203_Tavolsagi_buszon_lovoldoztek_Kaliforniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eca21a-a96b-4733-8b17-fb3751d36724","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Tavolsagi_buszon_lovoldoztek_Kaliforniaban","timestamp":"2020. február. 03. 15:30","title":"Távolsági buszon lövöldöztek Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]