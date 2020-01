Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc8d1cc6-cc42-42c5-9114-bdc8976fe8bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Koporsóban fognak hazatérni az amerikai katonák a Közel-Keletről\", mondta a libanoni síita szervezet vezetője.","shortLead":"\"Koporsóban fognak hazatérni az amerikai katonák a Közel-Keletről\", mondta a libanoni síita szervezet vezetője.","id":"20200105_Megfenyegette_az_amerikai_katonakat_a_Hezbollah","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc8d1cc6-cc42-42c5-9114-bdc8976fe8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd95f45-8eec-4cc4-bd02-db38aaf8a4f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Megfenyegette_az_amerikai_katonakat_a_Hezbollah","timestamp":"2020. január. 05. 21:46","title":"Megfenyegette az amerikai katonákat a Hezbollah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cca68e-3c66-408d-bcfa-d5d3b6bef9c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A füst a Csendes-óceánon átkelve 11 ezer kilométert tett meg a levegőben.","shortLead":"A füst a Csendes-óceánon átkelve 11 ezer kilométert tett meg a levegőben.","id":"20200106_chile_ausztralia_fust_bozottuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6cca68e-3c66-408d-bcfa-d5d3b6bef9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504f9a6d-8772-4501-89f5-ab0e97a6721c","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_chile_ausztralia_fust_bozottuz","timestamp":"2020. január. 06. 21:53","title":"Már Chilében is érezni az ausztráliai tüzek füstjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öltönybe bújt terroristának minősítette Donald Trump amerikai elnököt az iráni távközlési miniszter, a külügyminiszter pedig arra figyelmeztette a Fehér Házat, hogy háborús bűncselekménynek számít a kulturális helyszínek elleni támadás.\r

","shortLead":"Öltönybe bújt terroristának minősítette Donald Trump amerikai elnököt az iráni távközlési miniszter, a külügyminiszter...","id":"20200105_Irani_kulugyminiszter_a_kulturalis_helyszinek_elleni_tamadas_haborus_buncselekmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b5d477-9a5f-492e-95fb-b13423e658dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Irani_kulugyminiszter_a_kulturalis_helyszinek_elleni_tamadas_haborus_buncselekmeny","timestamp":"2020. január. 05. 14:15","title":"Iráni külügyminiszter: a kulturális helyszínek elleni támadás háborús bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan 61 ezer eltűntje van a drogháborúnak.","shortLead":"Hivatalosan 61 ezer eltűntje van a drogháborúnak.","id":"20200107_Masfelszer_annyi_ember_tunt_el_a_mexikoi_droghaboruban_mint_amennyirol_eddig_tudtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418e75c3-d95b-451a-a069-e246723f6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b4ebc6-aec0-4320-b622-795438aaf142","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Masfelszer_annyi_ember_tunt_el_a_mexikoi_droghaboruban_mint_amennyirol_eddig_tudtak","timestamp":"2020. január. 07. 06:59","title":"Másfélszer annyi ember tűnt el a mexikói drogháborúban, mint amennyiről eddig tudtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ee1d3c-9357-4143-bbac-3a763e3c6d97","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videós előrejelzés 2020 kultúrpolitikájáról. Gergely Márton Hamvay Péterrel beszélget. ","shortLead":"Videós előrejelzés 2020 kultúrpolitikájáról. Gergely Márton Hamvay Péterrel beszélget. ","id":"20200103_Mi_varhato_a_kulturaban_2020ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ee1d3c-9357-4143-bbac-3a763e3c6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387c18fb-a98d-4044-a7f9-92e0c9bb3eff","keywords":null,"link":"/360/20200103_Mi_varhato_a_kulturaban_2020ban","timestamp":"2020. január. 05. 12:00","title":"Túlélnek-e a független színházak, mi lesz a filmgyártással? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a764fd-ba6b-49bc-bb5a-af5c42befc35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem megy üres kézzel a Samsung az idei januári technológiai kiállításra, a CES 2020-ra. Bemutat például egy érdekes innovációt, ami mesterséges napsugarakat hozhat a sötét lakásokba, és egy sokoldalú UV-sugárzás mérőt is megismertet a világgal.","shortLead":"Nem megy üres kézzel a Samsung az idei januári technológiai kiállításra, a CES 2020-ra. Bemutat például egy érdekes...","id":"20200106_samsung_clab_projektek_sunnyside_ultra_v","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a764fd-ba6b-49bc-bb5a-af5c42befc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1df9a7f-c53e-4087-a76f-3e7a4a70da1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_samsung_clab_projektek_sunnyside_ultra_v","timestamp":"2020. január. 06. 10:03","title":"Mesterséges napot vinne a kicsi, sötét lakásokba a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","shortLead":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","id":"20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e70d45-223f-411a-97ac-257c67cc1a35","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2020. január. 05. 12:35","title":"Mozgássérült embert ütött le egy luxusautós egy szántódi áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e39c68-86a5-4b7e-96e3-c5bcd7f5dc10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bosch a Las Vegas-ban zajló CES 2020 technológiai kiállításon mutatta be autókba szerelhető virtuális napellenzőjét. A német vállalat mérnökei az autó egyéb kellékeit is átgondolták, intelligensebbé tették.","shortLead":"A Bosch a Las Vegas-ban zajló CES 2020 technológiai kiállításon mutatta be autókba szerelhető virtuális napellenzőjét...","id":"20200107_bosch_virtual_visor_intelligens_napellenzo_3d_kepernyo_utaster_megfigyelo_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8e39c68-86a5-4b7e-96e3-c5bcd7f5dc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7baadb-6c2a-4df7-a0f5-7ebe708b905a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_bosch_virtual_visor_intelligens_napellenzo_3d_kepernyo_utaster_megfigyelo_rendszer","timestamp":"2020. január. 07. 07:33","title":"Ha ilyen napellenzőt szereltet az autóba, automatikusan mindig ott takar majd, ahonnan éppen süt a Nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]