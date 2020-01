Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Csúcsosodni látszik a Fidesz és az Európai Néppárt konfliktusa – ez megmutatkozik a két fél kommunikációjában is –, a vita odáig fajult, hogy a Néppárt képviselői is megszavazták a Magyarország elleni hetes cikkelyről szóló határozattervezetet. Már nincs messze a végjáték, a kérdés csak az: ki borítja a végén az asztalt. ","shortLead":"Csúcsosodni látszik a Fidesz és az Európai Néppárt konfliktusa – ez megmutatkozik a két fél kommunikációjában is –...","id":"20200116_Orban_Neppart__Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97c1728-e02f-44f3-95dc-bf4ce4c48360","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Orban_Neppart__Brusszel","timestamp":"2020. január. 16. 11:45","title":"A Néppárt újra lecsap a Fideszre, már közeleg a végkifejlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041baa5c-276f-4d9c-ac07-4d07d087579d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatta a kormány a Magyarország klíma- és energiapolitikáját 2030-ig meghatározó stratégiáját. A tervben szerepel az, hogy az átállás 50 ezer milliárd forintot emésztene fel, és az is, hogy a legnagyobb szennyezőnek számító Mátrai Erőmű bezárásával nem számol a kormány.","shortLead":"Bemutatta a kormány a Magyarország klíma- és energiapolitikáját 2030-ig meghatározó stratégiáját. A tervben szerepel...","id":"20200116_Klimastrategia_energiapolitika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=041baa5c-276f-4d9c-ac07-4d07d087579d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde2a77e-130e-4cf5-9830-bbfb244b6f2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_Klimastrategia_energiapolitika","timestamp":"2020. január. 16. 18:15","title":"A rezsicsökkentés és Paks került a kormány klímastratégiájának középpontjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az új főkertész-főtájépítész, Bardóczi Sándor változtatna azon, hogy a beruházók a sittbe ültetett satnya növényekkel letudják a környezet rendbetételét. Interjú a HVG legfrissebb számában.","shortLead":"Az új főkertész-főtájépítész, Bardóczi Sándor változtatna azon, hogy a beruházók a sittbe ültetett satnya növényekkel...","id":"20200115_budapest_fokertesz_bardoczi_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86470048-9538-4891-b73f-af58d84292fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_budapest_fokertesz_bardoczi_sandor","timestamp":"2020. január. 15. 17:26","title":"Budapest főtájépítésze természetőröket vet be az illegális szemétlerakás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá számos ponton. A külügyminiszter szerint India „szuperhatalomként érdekelt Magyarország sikerében.”","shortLead":"Méghozzá számos ponton. A külügyminiszter szerint India „szuperhatalomként érdekelt Magyarország sikerében.”","id":"20200116_Szijjarto_Magyarorszag_osszekototte_magat_Indiaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7569ba7-0e3f-4db1-9f8a-9529beca9cce","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Szijjarto_Magyarorszag_osszekototte_magat_Indiaval","timestamp":"2020. január. 16. 16:36","title":"Szijjártó: Magyarország összekötötte magát Indiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Ez a kérdés állítja szembe egymással a demokraták két baloldali jelöltjét, akik eddig jóban voltak egymással. Most viszont a kötelező kézfogás is elmaradt Elizabeth Warren és Bernie Sanders között a vitában, mely Iowa állam szavazó polgárainak meggyőzéséért folyt.","shortLead":"Ez a kérdés állítja szembe egymással a demokraták két baloldali jelöltjét, akik eddig jóban voltak egymással. Most...","id":"20200116_Legyozhetie_egy_no_Trumpot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c087339-f0d2-45af-9877-6256545ea812","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Legyozhetie_egy_no_Trumpot","timestamp":"2020. január. 16. 16:04","title":"Legyőzheti-e egy nő Trumpot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5eb7105-9015-4c5b-90fe-e4d388545564","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lövések dördültek az amerikai Nemzeti Gárda egyik támaszpontján Tennessee államban.","shortLead":"Lövések dördültek az amerikai Nemzeti Gárda egyik támaszpontján Tennessee államban.","id":"20200115_Lovoldozes_amerikai_Nemzeti_Garda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5eb7105-9015-4c5b-90fe-e4d388545564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700feadf-1532-4c2b-9a34-7622b8d7f9ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Lovoldozes_amerikai_Nemzeti_Garda","timestamp":"2020. január. 15. 21:20","title":"Lövöldözés volt az amerikai Nemzeti Gárda támaszpontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"25 százalékos béremelést kérnek a pécsi buszsofőrök január végéig, különben beszüntetik a munkát.","shortLead":"25 százalékos béremelést kérnek a pécsi buszsofőrök január végéig, különben beszüntetik a munkát.","id":"20200116_pecs_busz_sofor_sztrajk_tuke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a5f9a5-148f-4839-83ba-3ae773536757","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_pecs_busz_sofor_sztrajk_tuke","timestamp":"2020. január. 16. 16:01","title":"Sztrájkkal fenyegetnek a pécsi buszsofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b0a904-3c3d-4e93-9200-321e5ebdfa36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Royal Mail különleges bélyegekkel ünnepli a szigetország játékfejlesztőit. Egyes darabokról a Tomb Raider hősnője, Lara Croft köszön vissza.","shortLead":"A brit Royal Mail különleges bélyegekkel ünnepli a szigetország játékfejlesztőit. Egyes darabokról a Tomb Raider...","id":"20200115_royal_mail_brit_kiralyi_posta_videojatek_belyeg_tomb_raider","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35b0a904-3c3d-4e93-9200-321e5ebdfa36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e451a594-741a-4827-8f2b-290d393f6359","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_royal_mail_brit_kiralyi_posta_videojatek_belyeg_tomb_raider","timestamp":"2020. január. 15. 11:03","title":"Kár, hogy a Magyar Postánál nincsenek ilyenek bélyegek, vinnék, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]