[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","shortLead":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","id":"20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7240df-8259-4e52-8b9f-df2d6eefa1c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","timestamp":"2020. február. 10. 06:54","title":"Megint megrongálódott egy felsővezeték, késések a Budapest-Cegléd vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05022bf-3741-4aae-a269-01b23c8443b8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ez egy bonyolult kérdés, de leegyszerűsítve: egyesek igen, mások nem. Daniel Tudor, a The Economist újságírójának disszidensekkel készített interjúkon alapuló könyve többek között erre a kérdésre is megpróbál választ adni.","shortLead":"Ez egy bonyolult kérdés, de leegyszerűsítve: egyesek igen, mások nem. Daniel Tudor, a The Economist újságírójának...","id":"20200209_Az_eszakkoreaiak_tenyleg_elhiszik_a_propagandat_Ime_egy_disszidens_gondolatai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05022bf-3741-4aae-a269-01b23c8443b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faed9b9-96e0-4fc5-a73b-40ffed549752","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200209_Az_eszakkoreaiak_tenyleg_elhiszik_a_propagandat_Ime_egy_disszidens_gondolatai","timestamp":"2020. február. 09. 19:15","title":"Az észak-koreaiak tényleg elhiszik a propagandát? Íme egy disszidens gondolatai!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3feb2b-887d-4e64-8559-4743a769b6a9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíz év után először vereséget szenvedett Teddy Riner, a franciák nehézsúlyú cselgáncsozója.","shortLead":"Tíz év után először vereséget szenvedett Teddy Riner, a franciák nehézsúlyú cselgáncsozója.","id":"20200209_Tiz_ev_es_154_gyozelem_utan_kikapott_a_136_kilos_francia_cselgancsozo_sztar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3feb2b-887d-4e64-8559-4743a769b6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceae93b2-5ae1-4f5d-bca0-f932f71c21f7","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Tiz_ev_es_154_gyozelem_utan_kikapott_a_136_kilos_francia_cselgancsozo_sztar","timestamp":"2020. február. 09. 17:01","title":"Tíz év és 154 győzelem után kikapott a 136 kilós francia cselgáncsozó sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1c2a92-5d6d-409c-a663-c441ed5d47b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két aranyat nyert szombaton az olimpiai bajnok magyar úszónő","shortLead":"Két aranyat nyert szombaton az olimpiai bajnok magyar úszónő","id":"20200208_Hosszusikerek_Nizzaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1c2a92-5d6d-409c-a663-c441ed5d47b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5072fd-ab39-4399-bb26-986923cee529","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Hosszusikerek_Nizzaban","timestamp":"2020. február. 08. 21:02","title":"Hosszú-sikerek Nizzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76018256-adcc-48f5-9046-469ec6bb0e6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Polgári Magyarországért Alapítvány szerint Dzurinda Budapestre nem munkacsoportülést szervezett, hanem a saját előadását. ","shortLead":"Polgári Magyarországért Alapítvány szerint Dzurinda Budapestre nem munkacsoportülést szervezett, hanem a saját...","id":"20200208_Mar_Dzurindat_a_volt_jobboldali_szlovak_kormanyfot_is_burkoltan_Sorosistazza_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76018256-adcc-48f5-9046-469ec6bb0e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf27f0a-50f1-4552-8412-0f3132784804","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Mar_Dzurindat_a_volt_jobboldali_szlovak_kormanyfot_is_burkoltan_Sorosistazza_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2020. február. 08. 15:53","title":"Már Dzurindát, a volt, jobboldali szlovák kormányfőt is burkoltan Sorosistázza a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sabine vihar teljesen leállította a távolsági forgalmat a német vasúti hálózaton.","shortLead":"A Sabine vihar teljesen leállította a távolsági forgalmat a német vasúti hálózaton.","id":"20200210_vasut_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d406659e-ad4f-4b2c-bb96-451fa260dae7","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_vasut_korlatozas","timestamp":"2020. február. 10. 06:23","title":"Figyelmeztet a MÁV, fennakadások lehetnek a nemzetközi vonalakon a viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fc6f5d-7432-48c9-a98a-38505065c92e","c_author":"Bauer Tamás ","category":"360","description":"A szerző kétségbe van esve, hogy az önkormányzatokban többségbe került demokraták a Fidesz legjobb tanítványaiként kezdenek viselkedni.","shortLead":"A szerző kétségbe van esve, hogy az önkormányzatokban többségbe került demokraták a Fidesz legjobb tanítványaiként...","id":"202006_a_fideszfertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54fc6f5d-7432-48c9-a98a-38505065c92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee501e91-543d-44c7-ac23-bb1354bf756e","keywords":null,"link":"/360/202006_a_fideszfertozes","timestamp":"2020. február. 09. 16:30","title":"Bauer: A Fidesz-fertőzés koronavírusként ragad ellenfeleire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyi tárca vezetője azt mondta, kompromisszumos elképzeléssel ment pénteken Kijevbe, ami szerinte Kárpátalján is garantálta volna a magas színvonalú ukránnyelvoktatást.","shortLead":"A magyar külügyi tárca vezetője azt mondta, kompromisszumos elképzeléssel ment pénteken Kijevbe, ami szerinte...","id":"20200209_Elutasitotta_Szijjarto_javaslatait_az_ukran_oktatasi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e956b36-bfc1-4271-849c-247d8cfdf40e","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Elutasitotta_Szijjarto_javaslatait_az_ukran_oktatasi_miniszter","timestamp":"2020. február. 09. 20:25","title":"Elutasította Szijjártó javaslatait az ukrán oktatási miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]