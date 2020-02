Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8029265b-fc1c-4e45-ac4f-7247cd987f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Macronnak nem maradt más választása, mint átülni egy páncélozatlan, de változatlanul francia autóba.","shortLead":"Macronnak nem maradt más választása, mint átülni egy páncélozatlan, de változatlanul francia autóba.","id":"20200212_lerobbant_a_francia_elnok_francia_pancelozott_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8029265b-fc1c-4e45-ac4f-7247cd987f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb94c304-0b23-4264-af0f-4c24cb4aea5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_lerobbant_a_francia_elnok_francia_pancelozott_autoja","timestamp":"2020. február. 12. 09:21","title":"Lerobbant a francia elnök francia páncélozott autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Története legjobb mobilos kamerája mellett eddigi legnagyobb képernyővel szerelt telefonját mutatta be San Franciscóban a Samsung. A Galaxy S-széria idei csúcsmodelljét jelentő S20 Ultra jó esélyekkel indul az idei tavasz meghódítására.","shortLead":"Története legjobb mobilos kamerája mellett eddigi legnagyobb képernyővel szerelt telefonját mutatta be San Franciscóban...","id":"20200211_samsung_galaxy_s20_ultra_5g_specifikacio_magyar_ar_megjelenesi_datum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27610d00-4c2f-4d1b-b70c-a027ac23c2fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_s20_ultra_5g_specifikacio_magyar_ar_megjelenesi_datum","timestamp":"2020. február. 11. 20:00","title":"108 megapixeles kamera és óriási képernyő: megjött a Samsung Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d173da4c-23b7-4c62-9f9c-d602a8ec134f","c_author":"","category":"sport","description":"Megvan a második magyar érem a római versenyen.","shortLead":"Megvan a második magyar érem a római versenyen.","id":"20200211_Levai_Zoltan_ezustermet_nyert_a_birkozo_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d173da4c-23b7-4c62-9f9c-d602a8ec134f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1737bfc8-ced7-4ef0-91b6-44769f549ce0","keywords":null,"link":"/sport/20200211_Levai_Zoltan_ezustermet_nyert_a_birkozo_Ebn","timestamp":"2020. február. 11. 20:19","title":"Lévai Zoltán ezüstérmet nyert a birkózó Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"29 \"fillér\" hiányzik a 340 forintos euróhoz.","shortLead":"29 \"fillér\" hiányzik a 340 forintos euróhoz.","id":"20200212_Soha_nem_volt_meg_ilyen_gyenge_a_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde8d50a-2012-457e-a5fa-66af3c16c027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Soha_nem_volt_meg_ilyen_gyenge_a_forint","timestamp":"2020. február. 12. 14:58","title":"Még mindig tovább gyengül a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még meg sem történt a Brexit, 2019 végén máris földbe állt a brit növekedés.","shortLead":"Még meg sem történt a Brexit, 2019 végén máris földbe állt a brit növekedés.","id":"20200211_brit_gdp_brexit_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf95d011-da26-4fba-85d8-853b1bd2a31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_brit_gdp_brexit_2019","timestamp":"2020. február. 11. 12:14","title":"Állóra fékezett a brit gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tulajdonképpen semmi meglepő sincs abban, hogy a hackerek kihasználják az emberek félelmét, ezúttal például a koronavírustól. Nem érdemes ezért például a koronavírus ellenszerét vagy megelőzését hirdető e-mailek csatolmányaira vagy linkjeire kattintani.","shortLead":"Tulajdonképpen semmi meglepő sincs abban, hogy a hackerek kihasználják az emberek félelmét, ezúttal például...","id":"20200212_hackerek_koronavirus_ellenszere_email_spam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e53125-e561-4782-91f8-92e78eaf5024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_hackerek_koronavirus_ellenszere_email_spam","timestamp":"2020. február. 12. 15:03","title":"Vigyázat, számítógépes és telefonos vírusok is jönnek a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A program egyik kidolgozója Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. ","shortLead":"A program egyik kidolgozója Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. ","id":"20200212_Kozpenzen_milliardokert_szervezne_a_kormany_tudatformalo_taborokat_fiataloknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35414ab-e4ce-47b1-b4cc-7ebfc29d96b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kozpenzen_milliardokert_szervezne_a_kormany_tudatformalo_taborokat_fiataloknak","timestamp":"2020. február. 12. 18:25","title":"Közpénzen, milliárdokért szervezne a kormány tudatformáló táborokat fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd3df84-68f6-4c11-b7bc-f0c97886bb7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Indulhat a kormány ízlésének is megfelelő új kulturális és közéleti lap, a kéthetente megjelenő Országút, miután a kiadóját már megteremtette a Magyar Szemle Alapítvány.","shortLead":"Indulhat a kormány ízlésének is megfelelő új kulturális és közéleti lap, a kéthetente megjelenő Országút, miután...","id":"202007_orszagut_lapkiado_kormanyrendelesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cd3df84-68f6-4c11-b7bc-f0c97886bb7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb23558-f03e-43d5-b068-97fa15df18c7","keywords":null,"link":"/360/202007_orszagut_lapkiado_kormanyrendelesre","timestamp":"2020. február. 12. 16:00","title":"Kormányrendelésre jön új kulturális kéthetilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]