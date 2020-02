Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ced6358-6a57-4518-8a57-7a9b33fb10c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy észt jelentés szerint októberben Grúziában is készülni kell kibertámadásra Oroszországtól.","shortLead":"Egy észt jelentés szerint októberben Grúziában is készülni kell kibertámadásra Oroszországtól.","id":"20200212_Orosz_beavatkozhatnak_az_amerikai_elnokvalasztasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ced6358-6a57-4518-8a57-7a9b33fb10c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0e3bb5-046c-4a75-adc2-c50a220431cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Orosz_beavatkozhatnak_az_amerikai_elnokvalasztasba","timestamp":"2020. február. 12. 17:59","title":"Egy jelentés szerint az oroszok idén is beavatkozhatnak az amerikai elnökválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec328ba-506f-4359-b865-3a305fa4b2cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ami skandináv, az szent.","shortLead":"Ami skandináv, az szent.","id":"20200213_Kiverte_a_biztositekot_a_bevandorlasellenes_partoknal_egy_skandinav_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec328ba-506f-4359-b865-3a305fa4b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7441b5c9-38a5-4002-8cbf-789f3d0b725c","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Kiverte_a_biztositekot_a_bevandorlasellenes_partoknal_egy_skandinav_reklam","timestamp":"2020. február. 13. 09:50","title":"Kiverte a biztosítékot a bevándorlásellenes pártoknál egy skandináv reklám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea347ad-6a42-4935-aadb-40d9ff4a571b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész, amint tehette, elmenekült otthonról.\r

\r

","shortLead":"A zenész, amint tehette, elmenekült otthonról.\r

\r

","id":"20200213_Hobo_bevallotta_apja_verte_gyerekkoraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea347ad-6a42-4935-aadb-40d9ff4a571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6db1ed8-e34e-49be-b99a-8cbd23e75dc8","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Hobo_bevallotta_apja_verte_gyerekkoraban","timestamp":"2020. február. 13. 08:52","title":"Hobo bevallotta: apja verte gyerekkorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legtöbbet az angol klubok költötték.","shortLead":"A legtöbbet az angol klubok költötték.","id":"20200212_FIFA_4100nal_is_tobb_atigazolas_volt_januarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02dbde27-bd91-4f1d-9271-efe9be70472c","keywords":null,"link":"/sport/20200212_FIFA_4100nal_is_tobb_atigazolas_volt_januarban","timestamp":"2020. február. 12. 15:48","title":"FIFA: 4100-nál is több átigazolás volt januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha valaki úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozata lett, de az ügyészség ezt nem így látja, a sértett maga vádolhatja meg a feltételezett tettest a bíróság előtt. Ilyenkor ő a pótmagánvádló. Az Alkotmánybíróságnak most azt kellett eldöntenie, hogy megteheti-e ugyanezt egy önkormányzat.","shortLead":"Ha valaki úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozata lett, de az ügyészség ezt nem így látja, a sértett maga vádolhatja meg...","id":"20200212_Ab_az_onkormanyzat_nem_vadolhat_senkit_az_ugyeszseg_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c72de7-8d74-495e-9731-366003099e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Ab_az_onkormanyzat_nem_vadolhat_senkit_az_ugyeszseg_helyett","timestamp":"2020. február. 12. 13:47","title":"Ab: az önkormányzat nem vádolhat senkit az ügyészség helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a YouTube-ra egy videó, amely Microsoft Surface Duo nevű eszközét mutatja. Még nem tökéletes a készülék, ami állítólag az ünnepi szezonra jelenik majd meg.","shortLead":"Felkerült a YouTube-ra egy videó, amely Microsoft Surface Duo nevű eszközét mutatja. Még nem tökéletes a készülék, ami...","id":"20200213_kiszivargott_video_microsoft_surface_duo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6854e7a-b2ae-40d1-9547-240213e2ebf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_kiszivargott_video_microsoft_surface_duo","timestamp":"2020. február. 13. 10:03","title":"Kiszivárgott egy videó: valaki már használja a Microsoft új gépét, a Surface Duót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d2b615-a7c7-4453-a615-fbf0ff57c820","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler hivatalosan is bejelentette, hogy 2020-ban leleplezi flagship kategóriás luxusautójának új generációját. ","shortLead":"A Daimler hivatalosan is bejelentette, hogy 2020-ban leleplezi flagship kategóriás luxusautójának új generációját. ","id":"20200213_magasabbra_kerul_a_lec_meg_az_iden_jon_az_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d2b615-a7c7-4453-a615-fbf0ff57c820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018e5760-0c08-4709-882a-8894d3665d7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_magasabbra_kerul_a_lec_meg_az_iden_jon_az_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. február. 13. 07:59","title":"Magasabbra kerül a léc: még az idén jön az új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak annyit tudtak a perui külügyminisztériumban, hogy egy személyes ügy miatt rendelték haza Kaleta Gábort.","shortLead":"Csak annyit tudtak a perui külügyminisztériumban, hogy egy személyes ügy miatt rendelték haza Kaleta Gábort.","id":"20200213_Peruban_csak_most_tudtak_meg_miert_tunt_el_a_magyar_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d9a56b-d083-4520-9ee1-abb14690971f","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Peruban_csak_most_tudtak_meg_miert_tunt_el_a_magyar_nagykovet","timestamp":"2020. február. 13. 07:43","title":"Peruban csak most tudták meg, miért tűnt el a magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]