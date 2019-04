Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ffe4294-8d11-4093-80dc-85b76516789b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dan Robbins az első számozott kifestőjét a negyvenes években csinálta, az Egyesült Államokban pedig hamarosan óriási szenzáció lett a különösebb kézügyességet nem igénylő festőtechnikájából. Robbins 93 éves korában, hétfőn hunyt el Ohioban. ","shortLead":"Dan Robbins az első számozott kifestőjét a negyvenes években csinálta, az Egyesült Államokban pedig hamarosan óriási...","id":"20190405_Meghalt_a_muvesz_aki_feltalalta_a_szamozott_kifestot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ffe4294-8d11-4093-80dc-85b76516789b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d125bd6a-a85c-4f07-ae15-1336f61309ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Meghalt_a_muvesz_aki_feltalalta_a_szamozott_kifestot","timestamp":"2019. április. 05. 12:43","title":"Meghalt a művész, aki feltalálta a számozott kifestőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3aab273-ab01-4081-87d0-c2f1f0a400e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erős szél felkapta a pótkocsikat, párszor megpörgette őket, majd továbbállt és egy törmelékhalom maradt csak utána. ","shortLead":"Az erős szél felkapta a pótkocsikat, párszor megpörgette őket, majd továbbállt és egy törmelékhalom maradt csak utána. ","id":"20190403_lakokocsi_parkolo_autos_video_tornado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3aab273-ab01-4081-87d0-c2f1f0a400e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addaaf14-c2c0-4297-9b91-672a7d110e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_lakokocsi_parkolo_autos_video_tornado","timestamp":"2019. április. 03. 15:38","title":"Repkedtek a lakókocsik egy parkolóban, amikor megérkezett a tornádó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vági Bence, a magyar Recirquel Újcirkusz Társulat művészeti vezetője rendezte azt az előadást, amelynek csütörtökön volt a világpremierje Münchenben. A bemutatót Orbán Ráhel is látta. Mi köze a miniszterelnök lányának a cirkuszművészethez?","shortLead":"Vági Bence, a magyar Recirquel Újcirkusz Társulat művészeti vezetője rendezte azt az előadást, amelynek csütörtökön...","id":"20190405_Orban_Rahel_is_ott_volt_a_felig_magyar_ujcirkuszi_eloadas_vilagpremierjen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efd74c2-25a7-411a-887a-3aea74cb71de","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Orban_Rahel_is_ott_volt_a_felig_magyar_ujcirkuszi_eloadas_vilagpremierjen","timestamp":"2019. április. 05. 10:26","title":"Orbán Ráhel cirkuszban tűnt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205abdfa-9253-4806-95aa-365b4970567e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190404_Hianypotlo_terkep_a_Red_Hot_Chili_Peppers_altal_emlitett_helyekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205abdfa-9253-4806-95aa-365b4970567e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a07ea89-8f16-44d6-ae0c-8921661fe7d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Hianypotlo_terkep_a_Red_Hot_Chili_Peppers_altal_emlitett_helyekrol","timestamp":"2019. április. 04. 10:27","title":"Hiánypótló térkép a Red Hot Chili Peppers által említett helyekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Világi Oszkár szerint a törvény hibás, ők meg készek megfizetni a himnuszéneklés miatti büntetést. ","shortLead":"Világi Oszkár szerint a törvény hibás, ők meg készek megfizetni a himnuszéneklés miatti büntetést. ","id":"20190404_Vilagi_Oszkar_szerint_fizetnek_ha_kell_de_akkor_is_eneklik_majd_a_himnuszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb5af65-3476-47e4-b24a-11bd36e6813d","keywords":null,"link":"/sport/20190404_Vilagi_Oszkar_szerint_fizetnek_ha_kell_de_akkor_is_eneklik_majd_a_himnuszt","timestamp":"2019. április. 04. 13:20","title":"A DAC tulajdonosa szerint fizetnek, ha kell, de akkor is éneklik majd a meccseken a magyar himnuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32416a1e-ec0a-4dbf-8f51-97fc8551379b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába küldték el az orvosok, nem adta fel. ","shortLead":"Hiába küldték el az orvosok, nem adta fel. ","id":"20190405_Korhaz_kiscsibe_hateves_kisfiu_bicikli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32416a1e-ec0a-4dbf-8f51-97fc8551379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213aa226-f03c-4331-8f97-da32e1cfc877","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Korhaz_kiscsibe_hateves_kisfiu_bicikli","timestamp":"2019. április. 05. 12:58","title":"Kórházba rohant a kiscsibével a hatéves kisfiú, mert véletlenül elütötte biciklivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32816e9-9c91-49cd-bb48-5fd96850e7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az ikonikus japán sportkocsi éltes kora ellenére szó szerint még bejáratós. Ezért aztán igen komoly értéket képvisel.","shortLead":"Ez az ikonikus japán sportkocsi éltes kora ellenére szó szerint még bejáratós. Ezért aztán igen komoly értéket képvisel.","id":"20190404_25_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_honda_nsx_de_csak_nehany_kilometert_mentek_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32816e9-9c91-49cd-bb48-5fd96850e7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fba3ed-a77b-4d49-b250-0b170b708855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_25_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_honda_nsx_de_csak_nehany_kilometert_mentek_vele","timestamp":"2019. április. 04. 06:41","title":"25 éves ez az eladósorba került Honda NSX, de csak néhány kilométert mentek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az április 12-i határidő meghosszabbításához azonban az EU-ban maradó 27 tagország egyhangú jóváhagyása is kell.","shortLead":"Az április 12-i határidő meghosszabbításához azonban az EU-ban maradó 27 tagország egyhangú jóváhagyása is kell.","id":"20190404_Egy_vokson_mult_de_csak_megszavaztak_a_Brexit_halasztasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc8f95b-bc8e-46f8-9f41-44c2b475759d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Egy_vokson_mult_de_csak_megszavaztak_a_Brexit_halasztasat","timestamp":"2019. április. 04. 08:46","title":"Egy vokson múlt, de csak megszavazták a Brexit halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]