[{"available":true,"c_guid":"3af3ea1c-a871-4078-ab10-f087e899a439","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Peking egyelőre nem hajlandó lemondani az évi 6 százalékos növekedési céljáról, de lehet, hogy reálisabb lenne 5 százalékban gondolkodni – olvasható a kínai fővárosban megjelenő Global Timesban, mely általában a vezetés véleményét tükrözi. Külföldi szakértők szerint azonban a visszafogott várakozás is optimista. ","shortLead":"Peking egyelőre nem hajlandó lemondani az évi 6 százalékos növekedési céljáról, de lehet, hogy reálisabb lenne 5...","id":"20200219_Sokkal_jobban_fajhat_a_koronavirus_Kinanak_mint_eddig_gondoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af3ea1c-a871-4078-ab10-f087e899a439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58610cd-09c5-4a4e-add9-c1a2d1392955","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Sokkal_jobban_fajhat_a_koronavirus_Kinanak_mint_eddig_gondoltak","timestamp":"2020. február. 19. 10:18","title":"Sokkal jobban fájhat a koronavírus Kínának, mint eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai több mint 400 alkalommal repültek el az Északi-sark felett, hogy megnézzék, hol szivárog a metán a talajból. A helyzet egyáltalán nem jó.","shortLead":"A NASA tudósai több mint 400 alkalommal repültek el az Északi-sark felett, hogy megnézzék, hol szivárog a metán...","id":"20200217_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_metan_nasa_eszaki_sark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d0e51-ac84-49ed-8d77-7a093829d2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_metan_nasa_eszaki_sark","timestamp":"2020. február. 17. 13:03","title":"2 millió helyen szivárog a talajból a metán az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi-új elnök egyedüli jelöltként indult a párt kongresszusán.\r

","shortLead":"A régi-új elnök egyedüli jelöltként indult a párt kongresszusán.\r

","id":"20200218_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_partelnok_ujravalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21e9d6-d923-4381-8d15-7d766e0dc524","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_partelnok_ujravalasztas","timestamp":"2020. február. 18. 18:23","title":"Újabb két évre Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi adatokhoz képest kevesebben fertőződtek meg és a napi halálozások száma is csökkent.","shortLead":"A korábbi adatokhoz képest kevesebben fertőződtek meg és a napi halálozások száma is csökkent.","id":"20200218_koronavirus_kina_who_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f88517-77d9-4471-bc94-9ef1624fdd35","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_koronavirus_kina_who_jarvany","timestamp":"2020. február. 18. 05:16","title":"Koronavírus: Kínában valamelyest javult a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb szakadékot képezzen hívei és ellenfelei között. Közben pedig a kormányfő attól retteg, hogy a legújabb generáció már nem tudja értékelni, milyen jól járt a Fidesszel. Erről szól a csütörtökön megjelenő HVG hetilap Fókusz írása.","shortLead":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb...","id":"20200219_Orban_attol_retteg_hogy_a_fiatalok_mar_nem_tudjak_ertekelni_milyen_jol_jartak_a_Fidesszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb070d8-b5d3-4cab-8eac-c1b74d887d18","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Orban_attol_retteg_hogy_a_fiatalok_mar_nem_tudjak_ertekelni_milyen_jol_jartak_a_Fidesszel","timestamp":"2020. február. 19. 12:50","title":"Orbán attól retteg, hogy a fiatalok már nem tudják értékelni, milyen jól jártak a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szépen hangzik Orbán Viktor klímavédelmi terve, csakhogy kicsit megkapargatva a nagy mondatokat azt látjuk: már meglévő terveket és EU-s kötelezettségeket sorolt fel a miniszterelnök, gyakorlatilag kivétel nélkül. Ennek ellenére előrelépés igenis lehet, de ahhoz arra is szükség lesz, hogy a kormány sok pénzt és törvényi szigort tegyen a tervek mögé.","shortLead":"Szépen hangzik Orbán Viktor klímavédelmi terve, csakhogy kicsit megkapargatva a nagy mondatokat azt látjuk: már meglévő...","id":"20200218_orban_klimavedelem_zold_akcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33cc80d-6c6b-44ce-926a-9fb9ac828bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_orban_klimavedelem_zold_akcio","timestamp":"2020. február. 18. 14:15","title":"Csak újrahasznosítás – Megnéztük, mennyi az újdonság Orbán zöld akciótervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda94e77-8fb7-4e37-bba9-b5fe46632153","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három embert tartóztattak le a rendőrök, egy társuk még szökésben van.","shortLead":"Három embert tartóztattak le a rendőrök, egy társuk még szökésben van.","id":"20200219_Harom_orszag_rendorei_kapcsoltak_le_a_noket_futtato_magyar_bunbandat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dda94e77-8fb7-4e37-bba9-b5fe46632153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa66557-f7c4-4155-999d-a16f4ea868ec","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Harom_orszag_rendorei_kapcsoltak_le_a_noket_futtato_magyar_bunbandat__video","timestamp":"2020. február. 19. 05:47","title":"Három ország rendőrei kapcsolták le a nőket futtató magyar bűnbandát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ebd5e4-3561-4f8b-9226-2eb90a24c486","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autógyártás szenvedheti meg leginkább az új típusú koronavírus okozta járványt az ipari ágazatok közül.","shortLead":"Az autógyártás szenvedheti meg leginkább az új típusú koronavírus okozta járványt az ipari ágazatok közül.","id":"20200218_A_kinai_autoipar_60_szazalekat_erinti_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ebd5e4-3561-4f8b-9226-2eb90a24c486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14bbb7-f173-43c4-b37d-8d9b1d50d5c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_A_kinai_autoipar_60_szazalekat_erinti_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 18. 08:16","title":"A kínai autóipar 60 százalékát érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]